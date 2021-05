Gases del Caribe, empresa protagonista en la historia del gas natural

De acuerdo con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el desarrollo de la industria del gas natural en Colombia es reciente y, aunque desde la década del 50 se realizaron algunos usos esporádicos y aislados de este combustible, fue a mediados de los años 70 cuando comenzó su verdadero desarrollo, gracias al gas descubierto en La Guajira y que entró en funcionamiento en 1977, y con el apoyo del ministro de Minas y Energía Guillermo Perry Rubio, durante el gobierno del presidente Virgilio Barco. Desde allí implementó el Programa de Gas para el Cambio, responsable de la masificación del gas natural.

Con ese antecedente es lógico vincular a la historia de este sector a Gases del Caribe – compañía dedicada a la distribución y comercialización de gas natural y a la promoción de su utilización como fuente de energía limpia y eficiente–, que en 1966 se constituye con el objetivo de prestar el servicio de gas propano a toda la Costa Atlántica, incluyendo Antioquia, San Andrés y Providencia y que posteriormente y hasta hoy, delimitó su área de servicio a los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar.



A finales de los años 60, en el país la oferta de gas era menor que la demanda, el gobierno estipulaba cupos y precios y, aunque existían varias empresas que prestaban el mismo servicio, el gas no llegaba a los niveles de cobertura deseados.



Posteriormente, a partir de 1976, Gases del Caribe diseña un proyecto empresarial moderno, novedoso y único en el país, cuyo objetivo era dejar de comercializar gas propano (cilindros) y ampliar la cobertura, masificar el servicio de gas natural domiciliario y otorgar bienestar a la comunidad, a través de la construcción de redes de distribución en las zonas asignadas.

Así, al año siguiente, se inicia (de manera paralela a la venta de gas propano) el suministro de gas natural domiciliario en Barranquilla, con aproximadamente 2.000 usuarios, por medio de la red de distribución interna conectada al gasoducto Ballena - Barranquilla, propiedad de Promigas S.A., y el 14 de diciembre de 1977 comenzó el plan piloto de la red de gas natural de Barranquilla en el sector Riomar.



Lo anterior sirvió para que Margarita Diago Abello, propietaria de la casa de banquetes que lleva su nombre, fuera la primera usuaria en recibir el servicio de gas natural por redes por parte de Gases del Caribe.



“Realmente para mí, la llegada del gas natural a mi residencia fue una bendición de Dios, porque yo pasaba mucho trabajo con el gas propano, nunca sabía cuándo se iba a terminar; teníamos que cargar los cilindros para calcular cuánto tiempo nos iban a durar. Lo peor de todo era cuando se nos acababa, me tocaba llamar por teléfono a las 2:00 a.m. al señor encargado del reparto de los cilindros en mi barrio para que a las 3:00 a.m., cuando empezará su recorrido, fuera primero a mi casa y así no retrasarme con mis pedidos”, recordó Diago hace algunos años en una entrevista.



Y agregó que cuando empezó a usar el gas natural y conoció de las bondades de este servicio, fue cuando se decidió a montar su negocio de banquetes, porque antes no se había atrevido.



Proceso de expansión



A partir de ahí, la compañía fue ampliando la cobertura, llegando al Rodadero a finales de 1978, a Sabanalarga a mediados de 1982 y hasta hoy ha continuado expandiendo el suministro en los departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar y el norte de Bolívar. De esta manera, Gases del Caribe, con el apoyo de aliados estratégicos, logró que el consumo de gas natural comenzara a popularizarse, a masificarse y ampliar su uso en los sectores comercial e industrial de la región.



“Con los más altos estándares de calidad y continuidad del servicio, y con 55 años de fundada, hoy en día contamos con un cubrimiento en redes del 98 por ciento en más de 250 localidades de los departamentos citados. Atendemos a más de 1 millón de familias, de las cuales el 70 por ciento corresponden a estratos 1 y 2, haciéndoles llegar un combustible limpio, seguro y continuo que les permite mejorar su nivel de vida. Además, suministramos gas natural a más de 17.000 industriales y comerciales en la región, contribuyendo así con el desarrollo empresarial sostenible de la misma”, cuenta Ramón Dávila Martínez, Gerente General.

A partir de 1992, la organización inició con la distribución de gas natural con la modalidad de gasoductos virtuales, sistema que consiste en llevar el gas natural, licuado o comprimido, a través de tráileres o buques metaneros, los cuales trasladan el gas hasta las estaciones ubicadas en las diferentes poblaciones, para luego ser distribuido a los hogares y establecimientos comerciales.



Valledupar fue su prueba piloto en esa modalidad, logrando la prestación del servicio de gas natural domiciliario en cinco barrios, cubriendo las necesidades de aproximadamente 750 familias de estrato 1 y 2. Este sistema se utilizó provisionalmente mientras se hacía la construcción del gasoducto Ballenas-Barrancabermeja, la cual se tardó un año y medio, periodo en el que el servicio se mantuvo continuo y estable.



Más adelante, en 2014, la empresa realizó la construcción de la primera etapa del gasoducto Plato – Bosconia, con el objetivo de vincular al servicio de gas natural a 28.057 nuevas familias. Este proyecto contempló la extensión de 200 kilómetros de tubería de acero de 8 pulgadas, que le permitió a la compañía ampliar la cobertura a municipios de los departamentos del Cesar y Magdalena. Actualmente es un gasoducto de distribución denominado Interconexión Magdalena – Cesar, el cual permite la llegada del gas natural a poblaciones de la Subregión Centro del Magdalena y del Cesar.



“Hoy en día ampliamos el radio de acción con un portafolio de productos y servicios que permiten una relación más integral y cercana con nuestros usuarios, para darles opciones de crédito y programas sociales que les garanticen mayor bienestar y calidad de vida”, subraya Dávila Martínez.



En el año 2005 la empresa creó la Fundación Gases del Caribe, con el objetivo de promover el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones en su área de influencia, a través de los ejes de educación y emprendimiento. Hoy la Fundación lidera 12 proyectos en los que se ha logrado mejorar la calidad educativa de los niños y jóvenes de la región, y consolidar emprendimientos productivos para fomentar y apoyar el crecimiento económico.



Situación actual y proyectos



Frente a la coyuntura generada por la pandemia, la organización asegura que el principal activo de Gases del Caribe es su recurso humano y que, gracias al compromiso de cada uno de los colaboradores, no solo les cumplen a sus accionistas con los objetivos del negocio, sino que les garantizan a los usuarios la prestación del servicio de gas natural de manera continua.



Así mismo, explican que mientras que el área administrativa ha trabajado desde casa, su área técnica a diario se viste de héroe y, respetando los protocolos de bioseguridad, han atendido todas las necesidades de los usuarios.



“El reto principal que enfrentamos por la pandemia fue adaptarnos de manera rápida a la nueva realidad y generar confianza en momentos de incertidumbre. Para esto, fortalecimos nuestros canales de comunicación virtuales con nuestros clientes, proveedores y, por supuesto, con nuestros empleados, y desde el equipo directivo generamos espacios diarios con los líderes para lograr mantener los objetivos de la empresa en la mira, tanto los del día a día como los planteados a largo plazo, sin descuidar el acompañamiento humano, que priorizamos desde el primer momento”, recalca Ramón Dávila Martínez.



Y en lo que hace referencia a sus proyectos y perspectivas, afirman que al culminar este año esperan conectar al servicio de gas natural a más de 37.000 nuevos clientes, y así llegar a superar el millón de usuarios.



“Nuestro objetivo es continuar impulsando la modernización de los vehículos de carga pesada y pasajeros con tecnologías limpias dedicadas a gas natural, sumado a los compromisos con las alcaldías de las ciudades donde hacemos presencia en el proceso de integración del transporte público y renovación de las flotas existentes. Tenemos una enorme oportunidad de incluir tecnologías limpias para la renovación del parque automotor del sistema de transporte público colectivo y masivo, logrando sacar de circulación a buses obsoletos con combustibles líquidos que generan altas emisiones contaminantes en la ciudad”, manifiesta el Gerente.



Igualmente, a través del programa de Financiación No Bancaria, que apoya a clientes que son cumplidos con el pago del servicio de gas natural, se espera una importante colocación de créditos para financiar productos o servicios que mejoren la calidad de vida de los usuarios, especialmente de los estratos 1,2 y 3, que encuentran en este programa opciones para mejorar sus viviendas o acceder a la educación superior, principalmente.



De esta manera, la compañía continuará ofreciendo un servicio con altos estándares de confiabilidad, seguridad y calidad, y seguirá reforzando las estrategias que permitan crecer de manera rentable y sostenible, siendo referente en el sector donde opera.