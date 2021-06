Gánate un carro con Mozzart Bet

Mozzart Bet empezó con toda el mes de junio que, además de estar lleno de fútbol por la Copa América y la Eurocopa, llega con tres increíbles premios para todos nuestros jugadores.

Si no se ha registrado en Mozzart Bet, es el momento de hacerlo acá, porque del 10 de junio al 11 de julio podrá jugar por un Renault Kwid Life 2022 si logra el primer puesto, una moto eléctrica Avanti 2.0 para el segundo puesto y una bicicleta eléctrica Starker para el tercero.

Ganar alguno de estos premios es muy fácil:



1. Lo primero es estar registrado en www.mozzartbet.com.co, aunque si no lo ha hecho no se preocupe porque tendrá las mismas posibilidades de llevarse el carro a su casa que un jugador que ya lo esté.



2. Después de eso, realice su primer depósito si es jugador nuevo, o recargue su cuenta si no tiene saldo en Mozzart Bet, y así ya está listo para empezar a jugar.



3. Ahora lo que debe hacer es elegir varios partidos y conseguir la cuota que crea es la más alta que la de los demás jugadores pero, además, que le permita ganar el ticket que realice.



4. Realice una apuesta por mínimo $2.500 pesos que incluya un partido de Copa América o de Eurocopa, ¡y ya está!



Una vez creado su ticket con la cuota más alta, solo queda esperar a que acierte todos los partidos y quedar en lo más alto de la tabla de posiciones.



Muy fácil, ¿verdad? Entre más tickets juegue y gane con las cuotas más altas, más posibilidades de ser el primero y llevarse el Renault Kwid Life 2022.



Recuerde que los tickets deben ser ganadores.



Si tiene alguna duda, escríbanos por WhatsApp haciendo clic acá, y lo ayudaremos. También nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram.



En este enlace puede conocer todos los términos y condiciones de esta competencia.



Tome una decisión y sea un ganador con Mozzart Bet.