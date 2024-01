Ganadores de los Globo de Oro 2024

Inició la temporada de premios en el cine y la televisión con la ceremonia de los Globos de Oro, llevada a cabo el pasado domingo 7 de enero. Esta edición fue catalogada como una de las más apagadas en términos de emoción, en gran parte debido al desempeño del anfitrión. A pesar de esto, la mayoría de la audiencia quedó satisfecha con los merecidos ganadores.

En las categorías de series, se vivió un fenómeno peculiar, ya que en las tres principales, el mismo programa se alzó con los premios a mejor actor y actriz principal de una miniserie. Ali Wong y Steven Yeun fueron aclamados por su brillante actuación en la serie "Beef", que también se llevó el galardón a mejor miniserie, siendo esta una producción original de Netflix. Jeremy Allen White y Ahi Edebiri fueron reconocidos como los mejores actores principales de serie de comedia, mientras que la serie "The Bear" se llevó el premio a mejor serie de comedia.



En el ámbito de las series de drama, Kieran Culkin y Sarah Snook fueron destacados como mejor actor y actriz principal por su participación en "Succession". La misma serie, producida por HBO, se consagró como la mejor serie de drama. En una de las novedades de este año, se premió la categoría de mejor comediante de stand up, la cual fue conquistada por Ricky Gervais, un veterano que ha acumulado cuatro Globos de Oro a lo largo de su carrera.



En el terreno cinematográfico, Paul Giamatti y Emma Stone fueron reconocidos como mejor actor y actriz de comedia o musical, respectivamente, por sus interpretaciones en la película "The Holdovers". Da'Vine Joy Randolph obtuvo el premio a mejor actriz de reparto por su destacado papel en la misma película, mientras que Robert Downey Jr. se llevó el galardón a mejor actor de reparto por su actuación en "Oppenheimer".



En la categoría de mejor actor de película de drama, Cillian Murphy fue el laureado por su papel en "Oppenheimer", y Lily Gladstone hizo historia como la primera nativa americana en ganar un Globo de Oro como mejor actriz de película de drama por "Los Asesinos de la Luna de las Flores".



Christopher Nolan finalmente obtuvo su primer Globo de Oro como mejor director por "Oppenheimer", mientras que en la categoría de mejor película en idioma extranjero, la ganadora fue "Anatomía de una Caída", una producción francesa. "El Niño y la Garza" se destacó como la mejor película animada, superando incluso a "Spider-Man", y "Poor Things" se llevó el premio a mejor película de comedia musical.



El momento culminante de la noche fue la coronación de "Oppenheimer" como la mejor película de drama del año. La lista completa de ganadores se encuentra disponible en la página web oficial de los Globos de Oro, invitando a todos a descubrir los talentos destacados en esta edición.



