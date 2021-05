Futbolistas en pro de la solidaridad.

La temporada de clubes 2020/2021 está llegando a su fin, pero varias estrellas del fútbol del Real, Barcelona, Juventus, Milán, Nápoles, Roma, Génova, entre otros clubes, se han unido en la lucha por un objetivo más alto: la vida de un bebé de ocho meses de Serbia. El pequeño Gavrilo Djurdjevic sufre de atrofia muscular espinal (AME) y para el tratamiento en Estados Unidos previsto para junio, la familia necesita otros 800.000 euros.



La recaudación de fondos para el joven Gavrilo Đurđević, que sufre una enfermedad potencialmente mortal, se hizo internacional cuando el brazalete de Ronaldo se vendió por 64.000 euros en una subasta humanitaria en Serbia en abril.

La historia no terminó ahí, sino que continuó cuando las camisetas originales firmadas por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se vendieron por 20.415 euros, unos 91 millones de pesos, en otra subasta. Inmediatamente después de este gran gesto, las mayores estrellas del fútbol de la región de los Balcanes: Luka Modrić, Edin Džeko, Miralem Pjanić, Ante Rebić, Marko Rog, Dušan Vlahović y Nikola Maksimović también mostraron un lado humano excepcional.



Maksimović, el jugador de la selección Serbia y Napoli, invitó a sus compañeros Kalidou Koulibaly, Dries Mertens y Diego Demme a unirse a la causa.

Mozzart Bet, que anteriormente compró el brazalete de capitán de Cristiano por 64.000, sigue recibiendo las camisetas de grandes jugadores y ahora las ha colgado todas en la web de subastas de Limundo. Mozzart Bet hizo una oferta inicial de 500.000 dinares (4.200 euros) por cada camiseta.

Ronaldo y Messi se enteraron de la lucha de los padres de Gavrilo para recaudar 2,5 millones de euros por un único tratamiento en el extranjero que podría ayudar a su hijo a sobrevivir y, con mucho gusto, donaron sus camisetas con un mensaje especialmente dedicado: "Para Gavrilo".



Ronaldo estaba realmente feliz de que algo muy positivo saliera del caso “brazalete” y, además, decidió contribuir donando su camiseta firmada, tal como lo hicieron los jugadores serbios Stefan Mitrović y Aleksandar Mitrović el mes pasado.

Cristiano tiró el brazalete al césped, descontento con el que ahora se recuerda como el famoso gol no reconocido, durante la eliminatoria mundialista de Portugal contra Serbia. El brazalete fue encontrado por el joven bombero Đorđe Vukićević, con la intención de usarlo para ayudar al joven Gavrilo. Djordje, junto con la organización Together for Life de Jovan Simic y Mozzart consiguió que toda Serbia se uniera en esta lucha.

Como resultado, toda la región, estrellas del fútbol croata y bosnio, que juegan en los clubes más grandes de Europa, enviaron su amor y apoyo al bebé. "Para Gavrilo, desde el corazón", fue escrito por Modrić, Rebić, Pjanić, Rog, Maksimović, Koulibaly y se espera que más jugadores famosos se unan a la acción en los próximos días.

Este equipo de ensueño formado por estrellas con grandes corazones se fortalece cada día, dando fuerza y esperanza a la familia Đurđević de que la cantidad total requerida para el tratamiento se recolectará a fines de este mes.



Las camisetas recolectadas de las estrellas del Real Madrid, Barcelona, Milán, Roma, Napoli ahora valen mucho más que esas de las tiendas oficiales, porque hay una lucha por algo que no tiene precio: la vida de un niño.