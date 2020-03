Fundación Éxito muestra cómo erradicar la desnutrición crónica

Cuando se habla de desnutrición en la mayoría de los casos, el tema para la opinión pública, suele quedarse solo en las cifras de mortalidad infantil. Esto quiere decir, que las noticias y comentarios, giran en torno a los casos en los que mueren niños o niñas menores de 5 años, por motivos de esta enfermedad. Sin embargo, lo que la gente no sabe, es qué pasa cuando los pequeños sobreviven a una desnutrición aguda –aquella que puede causar la muerte-, y luego presentan una desnutrición crónica.

La desnutrición crónica es un asunto multicausal de salud pública que en este momento, no es tan visible, conocido, ni tratado como debe ser en Colombia. Los niños, que la padecen, no se ven extremadamente delgados, incluso, no es evidente que tengan la enfermedad, ya que pueden estar con unos kilos de más, o con sobrepeso.

Este padecimiento, además, indica que el crecimiento no va bien, y que la estatura está por debajo a la esperada según la edad; factores que se reflejan en el desarrollo de habilidades y comportamientos, tales como timidez excesiva; mayor dificultad para expresar pensamientos y sentimientos; mayor dificultad para concentrarse; disfrutar; sonreír; y relacionarse. Esto ocurre porque ante la falta de estímulos, el cerebro no está teniendo la activación requerida para la generación de conexiones neuronales, que impulsan el desarrollo cognitivo, físico y emocional. El proceso de desarrollo cerebral, ocurre en un 75 por ciento desde la gestación y hasta los dos años, en el tiempo conocido como “los primeros mil días”. Sus efectos, pueden llegar a ser irreversibles sino se detecta y se interviene a tiempo por medio de la estimulación integral.

Precisamente, pensando en ello, y en la necesidad de concientizar a la población sobre esta problemática infantil, la Fundación Éxito ha creado una serie web de 5 capítulos llamada ‘Crónica, la ciudad de la desventaja’. En ella, se hace visible en un solo espacio ficticio, la crítica y real situación de la primera infancia colombiana. Se estima que hoy en día, son cerca de 500 mil niños y niñas menores de 5 años, los que tienen desnutrición crónica, y según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (2015), la prevalencia en el país es de 10,8 por ciento (1 de cada 9 niños la padece).



Crónica, la ciudad de la desventaja, pretende enseñar a lo largo de los diferentes capítulos, situaciones, e historias positivas, cómo darle solución a una dificultad que tiene efectos sociales y económicos, pero que al mismo tiempo, se puede enfrentar y erradicar, si todos asumimos el papel que nos corresponde. Aspectos como la lactancia materna; alimentación en el inicio de la vida; cuidado y crianza en la primera infancia; y agua potable, serán analizados.



Si desea ver la serie web, puede ingresar a www.laciudaddeladesventaja.com