“Fue gracias a mi familia que me inicié en el deporte”

La época de los 90’s fue, sin duda alguna, el comienzo del ciclomontañismo para Manuel Ramírez. En ese tiempo, sus tíos y amigos, quienes practicaban el BMX, empezaron a incursionar en el mundo del ciclismo, específicamente del ciclomontañismo, y sembraron en Manuel, esas ganas por pedalear. En ese entonces, tenía 9 años, pero fue hasta los 14 cuando empezó a competir.



El ciclomontañismo cross country es el deporte pasión de Manuel. Realiza sus entrenamientos en los alrededores de Bogotá, como en Chía, La Calera, Sopó, La Mesa, y en los circuitos especializados como en el Parque Nacional, Castillo Marroquín, Bogotá Bike Park, Cota, Ubaté, entre otros.

Durante la semana, “me entreno por lo general cuatro días. De esos días, tres practico ciclismo de ruta, y un día lo dedico al ciclomontañismo para no perder la técnica. Entre semana entreno siempre antes de ir a trabajar”, cuenta Manuel.



Dentro de su experiencia, los campeonatos nacionales en Duitama en el año 2000, y el Roc d’ Azur en Francia en el 2012, marcaron la vida deportiva de Manuel de manera significativa. “El primero fue el gran objetivo deportivo que tuve cuando competía en Sub-23 y Élite. Lo preparé durante todo un año, y el resultado no fue lo esperado, pero nunca olvidaré esta competencia. El Roc d´Azur fue una competencia muy importante, ya que es la carrera de ciclomontañismo más grande del mundo. Este evento me marcó porque conocí a grandes personalidades del deporte como Manuel Fumic, Marco Aurelio Fontana, José Antonio Hermina, Pauline Ferrand-Prevost, entre muchos otros, y competí contra personas de todas las nacionalidades”, dice Manuel.



Este gran ciclomontañista recomienda que para empezar a realizar este deporte es clave tener un material y equipamiento 100% adaptado al deporte y al nivel, para poder practicar con seguridad y serenidad; ser muy paciente, ya que se requiere mucha técnica, y la técnica llega con el tiempo; y encontrar un club, equipo o grupo de amigos que tengan un nivel ligeramente superior, para así progresar, pero sin llegar a frustrarse.



Por otro lado, y siendo un poco más específico, aconseja tener una bicicleta de ciclomontañismo adaptada al nivel; casco, gafas, pantaloneta especial, jersey, guantes, bidón y porta bidón; elementos básicos de reparación de la bicicleta como bomba, llaves, y neumático de repuesto; y un grupo o comunidad que haga el respectivo acompañamiento y motive.

La familia como guía del deporte



Fue gracias a su familia que Manuel se inició en el deporte. “Cuando yo era todavía un niño, fue mágico el ver a mis tíos y amigos hacer BMX en el conjunto, y ver a mi abuelo practicar el ciclismo de ruta; fueron sin duda los momentos que hicieron que amara el ciclismo en general”, asegura Manuel.



Sus tíos, y su abuelo, fueron unos ejemplos claves, pero sobre todo, su mamá, quien cuando era niño, le insistía en no bajar la guardia cuando iban a la Ciclovía o subían a Patios en La Calera. Por esa razón, y cuando practica este deporte, piensa en ellos. Actualmente, recuerda mucho a Santiago Otoya, alias ‘arrugas’, gran conocedor del tema, quien fue un compañero muy importante en su periodo de competencias en Junior, y quien falleció muy joven hace unos pocos años.



Pero para Manuel competir es “una manera muy positiva de rivalizar con otras personas de manera directa y fair play. Además, el competir te hace conocer personas que así sean de cualquier categoría sociocultural, siempre te aportarán algo muy valioso. El circuito hace igual a todo el mundo, y mantiene un balance muy positivo en mi vida. Hoy me gustaría hacer una salida con Julien Absalon, bicampeón olímpico de ciclomontañismo, y probablemente, el mayor representante en la historia de nuestro deporte”, puntualiza Manuel.

Cortesía Decathlon Foto: Cortesía Decathlon

Más momentos, más deporte

Manuel, además de ser deportista, es parte del equipo de Decathlon. Ingresó a esta compañía porque se encontraba en Francia organizando exposiciones de arte, y empezó a trabajar en Decathlon Chantepie, unas 20 horas a la semana en el taller, ya que quería estar en contacto con amigos ciclomontañistas y ciclistas. Como lograba reparar fácilmente cualquier bicicleta, lo contrataron. A partir de ahí, trabajar en Decathlon se convirtió en su profesión.



“Siento ante todo estabilidad y coherencia. Me siento tranquilo en mi día a día en hacer dos cosas que efectivamente me apasionan; pienso que es un privilegio”, comenta Manuel.



Para él, -una persona que disfruta su trabajo y su deporte-, el ciclomontañismo ha traído a su vida la gran mayoría de sus experiencias y recuerdos. Recientemente, su mejor momento lo vivió junto a su mamá, cuando la acompañó a participar en el Gran Fondo en Boyacá, mientras le daba consejos durante todo el recorrido, obteniendo la grata sorpresa de verla ocupar el segundo lugar dentro de su categoría. Asimismo, cuando se conoció con su esposa, ella no practicaba ciclomontañismo, pero ahora dentro de sus mejores planes, está el conversar mientras van pedaleando, y hacer palomitas mientras disfrutan de las diferentes copas del mundo del ciclomontañismo.

“El deporte siempre ha sido desde la Antigua Grecia, un elemento transformador de sociedad. El regalar la posibilidad de pasar momentos inolvidables practicando deporte, es algo inestimable, ya que estamos forjando nuestra memoria y nuestra historia con las personas más cercanas a nosotros, y la creación de memoria no tiene precio. Además de todo, estamos regalando salud, disciplina, confianza en sí mismo, y esperanza en siempre ser personas mejores”; finaliza Manuel.