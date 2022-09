“Cami, levántate”, le decía Luz Marina Prieto Camargo a su hija en una conversación difícil. “No puedo más, no quiero ir a la universidad, estoy mal, para qué vivo”, respondía María Camila Talero Prieto en medio de una lucha física y emocional debido a la dermatitis atópica que padece desde los dos años y medio.

“Yo jamás había tenido ese tipo de pensamientos”, comenta María Camila, quien hoy tiene 21 años y recuerda con cierta tristeza los primeros semestres de universidad, cuando tenía que lidiar con sus responsabilidades académicas, pero además con comentarios indiscretos de sus compañeros sobre un brote en su cara que decidió esconder con una gorra y una mirada lejana hacia el suelo.



Según expertos la piel es una especie de termostato que responde al estado de ánimo, tal y como el sudor puede ser indicador de ansiedad o miedo, y el acné del estrés o del cansancio. Un ciclo interminable de causas y consecuencias, en donde una enfermedad crónica puede empeorar por el estado emocional de una persona, que a su vez decae debido a las mismas consecuencias de la enfermedad.



En el caso de María Camila la dermatitis atópica, también conocida como eccema atópico, se ha manifestado como una inflamación, enrojecimiento, picazón y descamación intensa en algunas partes de su cuerpo, pero además ha tenido consecuencias que han ido más allá de la piel con serios episodios de depresión y ansiedad.



Para ella su enfermedad ha sido una “travesía de amor propio”, un viaje que comenzó a sus dos años y medio, cuando su madre la llevó al dermatólogo aún sin contar con un diagnóstico claro y que ha pasado por tratamientos de todo tipo que abarcaron corticoides, inmunosupresores, inmunoterapia e incluso medicina alternativa. Todas sin éxito, todas respuestas a una enfermedad de la que aún se desconoce mucho y que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) puede estar relacionada con factores hereditarios, ambientales e incluso emocionales, y según el Diario de la Academia Americana de Dermatología (JAAD) afecta hasta el 2.7% de la población mundial.



Recuerda, con cierta gracia, un episodio a sus cuatro años. Uno de esos tantos intentos por encontrar una cura, cuando al volver del colegio con un brote en todo su cuerpo causado por una reacción alérgica a la lana, su madre decidió optar por medicina casera... “Un montón de hiervas verdes” que cubrieron todo su cuerpo y que, en su inocencia, la hicieron sentir como un “sapito”. Una memoria que hoy utiliza como escudo ante la inseguridad cuando, en sus palabras, “las cosas se ponen difíciles”. Una forma de sonreír, un disfraz que evoca a la felicidad en medio de la enfermedad.

Fue como si me hubieran regalado un Ferrari

Hace cuatro años, luego de aquella conversación con su madre, María Camila encontró un tratamiento efectivo para la dermatitis atópica, un medicamento biológico que hasta el día de hoy le ha permitido controlar su enfermedad.



“Fue como si me hubieran regalado un Ferrari, mi piel estaba hermosa, como nunca antes, ¡parecía un durazno! Fue la primera vez que pude usar un biquini, que pude verme a un espejo, sentirme sexy y decir wow este es mi cuerpo, soy muy linda, ¡me amo!”, dice.



Aunque no existe un tratamiento efectivo que sea común a todas las personas que padecen dermatitis atópica, María Camila recalca en la importancia de asesorarse con un médico y acompañarse con un tratamiento psicológico, que, para ella, equivale al 50% del proceso.



“Obtener un diagnóstico es el primer paso y aunque las enfermedades crónicas no tienen cura, sí se puede aprender a vivir con ellas e incluso alcanzar una calidad de vida óptima. Para ello el tratamiento médico y psicológico van de la mano”, agrega antes de agradecer a su psicóloga Diana Milena García.



Vivir con dermatitis atópica más allá de la piel ha sido, en sus palabras, una metamorfosis que la ha convertido en la persona que es. “Ese proceso en el capullo valió la pena. Hoy en día soy una persona que puede volar”.



Conozca más sobre esta enfermedad en:https://www.tusaludbajocontrol.com/dermatitis-atopica