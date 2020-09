Fortinet ofrece soluciones en materia de ciberseguridad

Adoptar soluciones que además de impulsar la innovación digital, lograr mejores resultados, y evitar futuras catástrofes tecnológicas, contribuyan a mantener de manera eficaz la ciberseguridad en una compañía, instituciones educativas o en el hogar, se ha convertido durante los últimos años, en una necesidad a nivel mundial. Y es que a raíz de la aparición del covid-19, el cibercrimen en Colombia se incrementó a través de ataques con correos electrónicos que contienen información y links falsos, pretendiendo capturar datos de quienes hacen clic en ellos. Tan solo en el mes de marzo, los ataques aumentaron en un 131 por ciento, aprovechando la oportunidad de enviar información relacionada con el virus, y así, llamar la atención de la población.

“Detectamos campañas de phishing por correo electrónico. Estas las hacen organizaciones cibercriminales que también usan tecnología con inteligencia artificial y machine learning. En abril hubo 4250 campañas y el punto más alto lo tomamos el día 2 de abril con 330 campañas en un solo día en el país. El incremento fue muy duro y lo que vemos es que del total de ciberataques que tuvimos en Latinoamérica en el primer semestre, que fueron 15 billones de intentos, a Colombia le pertenecen 5.4 billones; fuimos el 35 por ciento de los intentos”, afirma Juan Carlos Puentes, country manager de Fortinet Colombia.



Pero a pesar de los múltiples ataques que se presentan a nivel continental, el panorama actual de la ciberseguridad debe percibirse como uno de oportunidad, ya que la nueva normalidad ha llevado a que el espectro de la superficie de los ataques, crezca al haber convertido las casas en oficinas; eso ha generado que los empresarios tengan la necesidad de buscar que las conexiones sean seguras y adoptar políticas y estrategias de ciberseguridad para que sus empleados puedan tener tranquilidad, y precisamente esto hace parte de la labor de Fortinet, una empresa líder en Latinoamérica en seguridad informática y 5G, que le proporciona a sus usuarios, una integración y automatización en infraestructura de seguridad, brindándoles protección y visibilidad en cada segmento de red o dispositivo.

Foto: Juan Carlos Puentes, country manager de Fortinet Colombia.

“Lo más importante es partir de una realidad, y es que la ciberseguridad es un esquema que muchas empresas lo toman de una forma defensiva, pero que también se debe tomar como un habilitador de la transformación digital, y más ahora que más que transformación, hemos vivido disrupción digital a una velocidad jamás vista. En cada proyecto de trasformación debe ir la ciberseguridad (…) Y lo más importante para los empresarios es que revisen el estado de la ciberseguridad para entender en dónde está y hacia dónde debe ir, porque cuando se habla de ciberseguridad no es una solución específica, es todo un estudio de arquitectura para que se logre tener al final, una arquitectura exitosa basada en la simplicidad, y en la medida que se tenga esta arquitectura automatizada, integrada, y visible en una sola consola, se pueden remediar situaciones de forma rápida”, continúa Puentes.



Otro de los puntos esenciales cuando de ciberseguridad se trata, es el hecho de que las personas sean conscientes sobre el manejo adecuado que deben tener de la información y los distintos mecanismos para evitar amenazas. Hoy en día en varias instituciones, el tema se ha empezado a hablar dentro de las juntas directivas y se le ha asignado un presupuesto mayor a lo que tiene que ver con ciberseguridad y tecnología, lo que quiere decir, que el contar con entidades como Fortinet, les da la posibilidad de alinear los procesos y de ir educando al mismo tiempo al personal.



“Necesitamos educar a la gente en seguridad digital y ese es uno de los temas a desarrollar porque se puede tener la mejor tecnología, pero si como usuario de una empresa, no se tienen claras las recomendaciones que damos en seguridad, este la va a poner en riesgo (…) Hay empresas totalmente digitales, y en la medida que vamos evolucionando en digitalización, la ciberseguridad se convierte en un proceso más importante”, agrega Puentes.



Pero más que lograr una conexión VPN dentro de una compañía, se deben tener estrategias adicionales como factores de autenticación, filtrado de ciertas páginas web, y controles basados en los requerimientos de cada integrante. Para esto Fortinet realiza simulaciones que evalúan si las personas caen en dichos engaños y proporcionan información. Algo parecido sucede con las instituciones de educación en línea, las cuales dentro de todas las industrias son las más complejas en términos de políticas que definen la ciberseguridad al acceder a información interna de la universidad, páginas web, entre otros, lo que las obliga a implementarla en todos los ambientes, y aquí cabe resaltar que en el país se están llevando a cabo campañas para conectar municipios y ciudades, en donde más allá de tener equipos, hay que proporcionarles ciberseguridad, y ese es uno de los temas de “seguridad digital ciudadana que estamos trabajando con el Conpes realizado por la Presidencia de la República, educando a la gente de la mano de otros gremios”, asegura Puentes.



El objetivo de Fortinet más allá de un tema de comercialización es lograr que se evangelice el mercado tanto empresarial como de sociedad en ciberseguridad. Fortinet ha invertido para ello en más de 70 colaboradores a nivel nacional para actuar junto con otras entidades como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el SENA, en otras, e ir cubriendo cada una de las necesidades que se presentan. Actualmente lo hace con universidades para certificar estudiantes con conocimiento de ciberseguridad, y en este momento varios de los cursos que Fortinet ofrecía y tenían un costo, son gratuitos.



La gama de soluciones que ofrece Fortinet se integran entre sí para lograr que se tenga ciberseguridad. “Nosotros más allá de ciberseguridad, trabajamos temas de conectividad segura, y aquí hay un concepto q se llama SD-WAN, el cual están adoptando muchas empresas que se están conformando o logrando transformación digital. Antes había otro tipo de conexión entre data center de empresas y sucursales por medio de empresas de telecomunicación, hoy se hace con redes definidas por software, y lo hacemos nosotros también, brindándoles conectividad a las empresas en un ambiente seguro”, añade Puentes.



Por otro lado, Fortinet, aconseja tener los puntos de acceso, las redes, las aplicaciones y los dispositivos existentes correlacionados e integrados bajo una arquitectura automatizada y visible, y en ese sentido, aparece un concepto denominado ‘Sase’, que combina toda las funcionalidades de seguridad en red para satisfacer el acceso dinámico. “Converge la conectividad definida por software, los servicios de seguridad en redes, los firewalls, y el acceso al cloud. Es tener todo un concepto ciberseguridad en diferentes puntos, pero de forma integrada”, explica Puentes.



Muchos de los clientes de Fortinet ya cuentan con departamentos de ciberseguridad, sin embargo, en otros casos, estos son contratados a través de entidades con centros de operaciones con soluciones de Fortinet, que por medio de herramientas, van monitoreando las actividades y tomando las acciones respectivas, lo que significa que con inteligencia artificial y analítica predictiva, determinan si hay un desconocido intentando ingresar o si el personal no lo está haciendo adecuadamente.



Por último, los sistemas que se tienen instalados de ciberseguridad, “ deben tener cero confianza de la persona que está ingresando o de la máquina que quiere acceder a la red, y con ese concepto de que nunca podemos tener confianza, se crean ese tipo de soluciones en donde por ejemplo, si está con su celular y entra a las instalaciones de Fortinet, y se trata de conectar a la red que tenemos en la empresa, se revisará su celular, si su sistema operativo está actualizado, y se decide si se le es permitido ingresar y con qué privilegios (…) No hay que olvidar que en temas de ciberseguridad, existen los siguientes pasos: prevención, detección, contención, recuperación y remediación”, finaliza Puentes.



Si desea conocer más ingrese a https://www.fortinet.com/lat