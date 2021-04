Foro digital reunirá a líderes del pago electrónico en Colombia

El mundo cree cada vez más en el pago electrónico. La desconfianza hacia las soluciones digitales y los paradigmas de la presencialidad han quedado en el pasado, dándole paso a un ‘boom’ que, solo en Colombia, registra incrementos de triple dígito según cifras de Mercado Pago, la ‘fintech’ líder de origen latinoamericano más grande de la región.

En la misma línea, estudios de la ‘fintech’ indican que en 2020 5 de cada 10 colombianos aumentaron sus compras ‘online’ y 3 lo hicieron por primera vez. Además, Mercado Pago pronostica que 8 de cada 10 colombianos comprarán de manera digital durante 2021.



Para entender el crecimiento acelerado de los pagos ‘online’ y dar a conocer todas las alternativas que tienen a su disposición emprendimientos, compañías y personas físicas, Mercado Pago y Eltiempo.com presentarán el foro virtual ‘Pagar sin efectivo: los códigos QR se toman el mercado’, que se realizará el próximo martes 20 abril en el canal de YouTube de EL TIEMPO.



Desde las 9 a.m., importantes personalidades del Gobierno, industria, gremios y otras voces expertas en e-commerce y transformación digital conversarán en torno a tres ejes temáticos: ‘Disminución de efectivo frente a pagos digitales’, ‘Códigos QR, la nueva forma de pago del futuro’ y ‘Pagos Digitales, la nueva apuesta para emprendedores y pymes’.



Expertos analizarán el fenómeno



En el último año, los diferentes periodos de confinamiento aceleraron la adopción de herramientas digitales para la compra de bienes o servicios en el país. A la par de ello, las transacciones digitales se están consolidando como herramienta de recuperación económica para las pymes y las empresas.



“Vemos con un enorme optimismo el desarrollo del ecosistema digital en Colombia y cómo se moderniza el sistema de pagos en el país, jalonado principalmente por las nuevas tecnologías. Así como hay más ofertas de productos financieros y un escenario normativo más favorable, el comportamiento que vimos en el consumidor durante los meses de confinamiento, en cuanto al uso de las alternativas de pago, va a continuar creciendo en el tiempo”, afirma Diego Navarro, director de Mercado Pago Colombia.



Con el objetivo de analizar estas nuevas dinámicas, el primer segmento del foro digital (titulado ‘E-commerce y transformación digital’) contará con la participación de Diego Navarro, director de Mercado Pago; Germán Rueda, viceministro de Transformación Digital del MinTIC; Luz Stella Gómez, vicepresidenta de Capital y Economía Digital de iNNpulsa Colombia, y María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.



Este espacio será moderado por José Antonio Sánchez, gerente de Contenidos Digitales de EL TIEMPO Casa Editorial.



Inclusión financiera y billeteras virtuales

​

Por otro lado, las billeteras virtuales han sido una alternativa útil no solo para permitirles a más colombianos hacer pagos electrónicos, sino que han contribuido sustancialmente al incremento de los índices de inclusión financiera en el país.



Es por ello que los expertos invitados en el segundo panel del evento (titulado ‘Las Fintech y el cambio en los medios de pago’) hablarán sobre cómo está Colombia en materia de inclusión financiera, así como discutirán si las nuevas alternativas de pago están permitiendo una bancarización más incluyente, entre otras temáticas.



En este espacio participarán Jorge Alexander Castaño, presidente de la Superintendencia Financiera de Colombia; Erick Rincón Cárdenas, presidente de Colombia Fintech; David Luna, presidente de Alianza In y Diego Navarro, director de Mercado Pago.



El segundo panel del foro digital ‘Pagar sin efectivo: los códigos QR se toman el mercado’ será moderado por Francisco Miranda, director de PORTAFOLIO.



Códigos QR, un nuevo horizonte

​

En una de las conversaciones imperdibles del evento, Diego Navarro, director de Mercado Pago, dará a conocer las posibilidades que se abren para el ecosistema digital colombiano con el uso de los códigos QR, uno de los métodos de pago electrónico que más se han masificado desde 2019.



Según estudios realizados por Mercado Pago, en 2020 el número de marcas que reciben pagos con códigos QR en Colombia se incrementó a 25 (unos 4.300 puntos de venta), lo que evidenció un crecimiento 10 veces mayor al de 2019.



La evolución del dinero en efectivo al pago electrónico ya es una realidad en Colombia. No se quede atrás y conozca sus implicaciones conectándose al foro digital ‘Pagar sin efectivo: los códigos QR se toman el mercado’ este martes 20 de abril en el canal de YouTube de EL TIEMPO.