Fórmulas magistrales: tratamientos diseñados para usted

Desde 1971, la Fundación Universitaria Juan N. Corpas ha hecho de la farmacología vegetal una de las líneas fundamentales de su trabajo y, gracias a ésta, han podido desarrollar fórmulas magistrales a partir de productos de extracción natural. Le contamos en qué consisten estas fórmulas, en cuáles patologías aplica el uso de plantas medicinales y qué recomendaciones debe seguir un paciente que quiera comenzar el tratamiento.

Fórmula magistral

​

De acuerdo con Óscar Javier López Acero, director científico y médico del laboratorio LABFARVE y profesor titular e investigador de la Fundación Universitaria Juan N Corpas, los médicos cuentan con una gran ventaja y es que saben qué tratamiento necesita un paciente para su enfermedad y, en vez de recetar tres medicamentos distintos, pueden diseñar una fórmula magistral hecha por una farmacia, específicamente para esa persona.



En laboratorios como LABFARVE, procuran que los médicos que conocen de productos de extracción natural puedan, a partir de estos, implementar fórmulas magistrales. "Si yo conozco la farmacología vegetal, podría mandar a elaborar una preparación de una o varias plantas (sea en crema, en gotas, cápsulas, entre otros) que tenga una actividad específica sobre las necesidades de mi paciente. Eso es algo muy bonito y garantiza la unificación en un sólo tratamiento, para una sola persona", dice López.



Beneficios de la farmacología vegetal

​

De acuerdo con el científico y médico del laboratorio LABFARVE, un gran número de problemas comunes de salud que presentan los pacientes podrían ser solucionados casi que exclusivamente con el uso de productos de farmacología vegetal. Además, en comparación con los fármacos de síntesis, que tienen concentraciones altas de sus principios activos, los productos vegetales tienen un porcentaje mucho menor y eso los hace un poco más seguros, si además son utilizados adecuadamente.



Enfermedades que son tratadas con productos de origen vegetal

​

Los productos de origen vegetal sirven para tratar diversas enfermedades tales como dolor, hipertensión, diabetes, dermatitis de diversos orígenes, alergias, artrosis, artritis reumatoidea, cefaleas, depresión leve a moderada, estrés y trastornos de ansiedad, entre otras.



Según López, lo importante es reconocer cuándo es el mejor momento para utilizar este tipo de fármacos, ya que no es lo mismo tratar una persona con diabetes que tiene unos niveles de azúcar en la sangre un poco por fuera de lo normal, a tratar con productos de extracción vegetal un caso de coma diabético. "Lo que hacemos, desde la medicina, es establecer qué pacientes se ajustan a este tipo de medicación, ya que, desde esa perspectiva, se podría tratar cualquier enfermedad siempre y cuando sea en su momento pertinente”, agrega.



En el laboratorio LABFARVE se han hecho investigaciones que han determinado que todas las plantas tienen un porcentaje de toxicidad, "lo que pasa es que la cantidad que necesitamos para hacerlas tóxicas, en la mayoría de los casos, es muy grande y dista muchísimo de las pequeñas concentraciones que necesitamos para generar el beneficio terapéutico en el paciente", afirma López.



“Para evitar cualquier efecto indeseado o para saber la utilidad farmacológica, cuando se elaboran productos de obtención natural se hace la misma investigación y se siguen los mismos procedimientos que para un fármaco de síntesis química: se realizan estudios de fitoquímica, toxicidad, actividad biológica, actividad terapéutica y farmacovigilancia, por nombrar algunos, que garantizan que cuando el paciente vaya a consumir ese producto, tenga un margen de protección grandísimo porque, lo que queremos es ayudarle a recuperarse y no a empeorarlo”, cuenta el científico.



Recomendaciones para los pacientes

​

Debemos partir de la base que los productos medicamentosos de obtención natural son fármacos iguales a los productos de síntesis química. Muchas veces se considera que los fármacos vegetales se comportan diferente por ser “naturales” y “sí curan”; pero, según López, esto no es así. El problema es que “las personas se lo toman por unos meses y dicen: ya me curé, no vuelvo a tomarlo; pero eso trae las consecuencias normales de no hacer un tratamiento adecuado de la enfermedad que tenga el paciente”. El doctor también recomienda que, cuando se tomen medicamentos de origen vegetal se deben hacer exámenes de seguimiento como se hace, normalmente, cuando se están haciendo tratamientos con fármacos de síntesis química, para saber si el medicamento está haciendo el efecto deseado.



“Debemos reconocer que los fármacos de origen vegetal poseen, sin duda, efectos terapéuticos valiosos. Sin embargo, aunque pueden ser un poco más seguros que los de síntesis, también pueden convertirse en un problema si no los utilizamos adecuadamente, entonces hay que tener mucha responsabilidad en el uso de este tipo de productos”, resalta López.



La Unidad de Terapéuticas Alternativas de la Fundación Hospital Juan N Corpas, está encargada, no solo de la investigación sino del uso de los medicamentos de obtención natural y de tratamientos de medicina complementaria que incluyen, además de las plantas medicinales, la homeopatía, la acupuntura o el oxígeno hiperbárico.