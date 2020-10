Formando los líderes en ciencia y estadística de datos

En el marco de ECIciencia 2020, la convocatoria que fomenta en Colombia la ciencia, innovación, investigación y emprendimiento, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito organizó el foro virtual “Científicos de Datos, los nuevos expertos para la industria 5.0”, en alianza con El Tiempo, Portafolio y el portal elempleo.com.

La conferencia, una de las más relevantes de la agenda, que hizo parte de la XXVII versión del evento científico y cultural de alcance nacional, se enfocó en el lanzamiento oficial del primer programa de Ingeniería Estadística que se ofrece en Colombia y la Maestría en Ciencia de Datos, para completar la formación integral de profesionales pertinentes, actualizados y en sincronía con las necesidades del mundo económico y empresarial.



La Escuela es la primera institución de educación superior del país en dictar Ingeniería Estadística, que al complementarse con la Maestría de Ciencia de Datos, entregará los mejores científicos de datos, capacitados para crear soluciones a los problemas del sector real y convertirse en fundamentales para el sector productivo, donde la mayoría de las decisiones trascendentales estarán basadas en el análisis y el valor que tienen los datos.



Los nuevos profesionales y magísteres no solo adquirirán competencias en las áreas tecnológicas, sino en liderazgo colaborativo, capacidad para generar investigación y nuevos conocimientos y un perfil profesional con sentido social y ético, para entender y tratar los datos que custodian, mientras democratizan la información en el ejercicio de su profesión. A ello se sumarán habilidades blandas esenciales para la solución asertiva de problemas reales.



Los campos de acción



Tanto los ingenieros estadísticos como los magísteres en ciencia de datos de la Escuela Colombiana de Ingeniería podrán desempeñarse como líderes en equipos multidisciplinarios y en todos los segmentos en que puedan abanderar los cambios tecnológicos que el mundo está requiriendo.



En el sector productivo serán trasversales en las organizaciones, en el sector estatal apoyarán a los gobiernos con la generación de políticas, seguridad de datos y construcción de la legislación y en el área de investigación, crearán conocimientos y herramientas analíticas y de captura de datos.



Un país ávido de innovación



En el foro “Científicos de Datos, los nuevos expertos para la industria 5.0”, intervinieron expertos de la talla de Iván Olier, profesor de la Liverpool J.M. University; Germán Morante, presidente Dama Colombia; Harvey Rojas, profesor de la Universidad de Valparaíso Chile y Pedro Olaya, profesor del Tecnológico de Monterrey, algunos de los cuales también integran el staff de profesores de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.



Respecto a temas como la importancia que los científicos de datos tendrán para el futuro de las empresas, Morante asegura que “Hoy es muy importante la monetización de datos y detrás de ella siempre se necesitarán expertos o científicos que sepan de datos y su tratamiento para sacarle el mayor valor y generar innovación”. Igual opina Olaya, quien afirma que “la nueva realidad hace que el foco empresarial esté en los científicos de datos, porque el entendimiento de los mismos es lo que hace que las empresas logren diferenciarse de la competencia”.



Ante la pregunta sobre la importancia de especializarse en Ingeniería Estadística y Ciencia de Datos, Olier confirma que “es una necesidad actual y apremiante para las empresas que buscan personas con la capacidad de hacer algo con los datos. Esta demanda laboral es muy alta y ha convertido a los científicos de datos en los profesionales mejor remunerados, considerados empleados vitales que las compañías deben retener a toda costa”.



Rojas complementa el postulado asegurando que “desde las empresas y los gobiernos, el reto es involucrar al científico de datos, sin embargo, las Startups también lo van a hacer porque no pueden correr el riesgo de quedarse atrás 20 años en una ventana real de apenas dos años”.



Por último, Rojas insistió en la importancia de transformar los datos en productos de alto valor, añadiendo que “gracias a los datos tenemos la información en nuestras manos pero también la entregamos en proporciones increíbles y sin censura a las empresas y ellas se vuelven guardianes de la privacidad y el acceso a la información”.



Al tiempo, todos los profesores reiteraron que es inaplazable “anonimizar” los datos y recodar que no solo éstos sino también los algoritmos, deben estar sujetos a la ética. Por tal motivo, los científicos de datos, más allá de crearlos, deben abonar su juicio personal y profesional para garantizar que lo que están haciendo es correcto.



Durante los tres días que se llevó a cabo ECIciencia 2020, tanto invitados como participantes compartieron más que conocimientos, su experiencia en educación, las tendencias que marcarán el norte de las universidades del futuro y temas de gran interés como marketing digital, neuromarketing, virtualización de la economía, inteligencia artificial al servicio de las empresas, Big Data y empresas 4G, entre otros.