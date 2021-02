Formalización laboral: dignidad del trabajo del servicio doméstico

Que este relato de ficción que representa la realidad de miles de empleadas domésticas en Colombia lleve a la reflexión de: ¿cómo conectarlas con las oportunidades de trabajo formal que edifican y acompañan los propósitos de Comfama?

Conversación sobre la formalización del empleo



Se conoce la importancia que los empleados del servicio doméstico tienen en cada familia. Ellos cuidan, acompañan y velan por su bienestar. Así que Comfama comprende la importancia de cuidarlos y de garantizarles la edificación de su futuro y el de sus familias. A continuación, dos reflexiones que dejó la conversación.



“Hablemos sobre la formalización laboral de empleados del servicio doméstico: Symplifica inició en 2016. A la fecha, hemos formalizado a más de 10.000 trabajadoras del hogar. Somos expertos en contratación y gestión de nómina con un elemento innovador y es que nosotros no proveemos la empleada, sino que guiamos al empleador para que pueda resolver todo lo que significa contratar normal y, de esta forma, garantizar un trabajo digno y con garantías a las trabajadoras”. Salua García Fakih, cofundadora de Symplifica.



“En Comfama tratamos de lograr que los empleadores velen por el bienestar de sus trabajadores. Que sepan que si ellos tienen una persona que está trabajando en sus hogares debe tener unos mínimos vitales como lo es, por ejemplo, un ingreso mínimo, que no trabajen más de ocho horas y que tengan todas las prestaciones sociales. Cuando logramos que ellos tengan garantías, los estamos ayudando a progresar”. Martha Pareja Acevedo, responsable comercial trabajadores del servicio doméstico, Comfama.



Aquí el conversatorio para conocer más de este tema: https://www.youtube.com/watch?v=HVqhMSInQaY&t=365s



Caja de Compensación Familiar: afilia tus empleadas del servicio doméstico



