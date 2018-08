Formación de alta calidad al servicio de la empresa

La academia es cada vez más un aliado estratégico para el sector empresarial gracias a su constante participación en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, cuya base es la investigación, así como la formación profesional a través de programas académicos de alto nivel, para resolver los actuales retos de las organizaciones e industrias.



De esta manera lo considera Humberto Gómez, director del proyecto de Fortalecimiento y Modernización de Posgrados de la Universidad del Norte. “Esa es una discusión muy interesante que habla mucho de lo que es la articulación universidad-empresa, a la que también se le añade el Estado por ser muchas veces el apoyo de estos proyectos”.



Para esta labor, los grandes pilares son la investigación articulada con la calidad de los programas, junto a un equipo docente altamente calificado. “Los profesores y sus líneas de investigación son los actores principales del desarrollo que ocurre en cada uno de los programas académicos de posgrado y que se traduce en la alta calidad de los mismos”, dice.



La Universidad del Norte ha sido protagonista activa en la solución de las problemáticas empresariales de Barranquilla, la región y algunas zonas del país. De acuerdo con Gómez, se desarrollan con el sector productivo, empresarial y gubernamental, proyectos de innovación y desarrollo tecnológico industrial y social.



En los últimos años, la institución ha participado en muchos proyectos de este tipo, donde durante su ejecución ha estado siempre presente el compromiso de la formación de estudiantes en posgrado, principalmente en maestrías y doctorados.



“Los casos exitosos han sido muchos en todas las áreas. Algunos muy interesantes en la industria farmacéutica, como por ejemplo los adelantados por la División de Ciencias de la Salud y la División de Ingenierías de la Universidad del Norte con empresas como PROCAPS S.A y Pharmetique Labs, donde no solamente se ha tenido la posibilidad de generar y patentar nuevos productos farmacéuticos, desarrollar nuevas tecnologías para la transformación de esos productos, sino también acompañar y supervisar los proyectos de ciencia, tecnología e innovación de estas empresas. No podemos hablar de posgrados si no hablamos de esa formación de alto nivel al servicio de la industria y del sector profesional de la región y el país”, afirma el director del proyecto de Fortalecimiento y Modernización de Posgrados de la Universidad del Norte.



Para él, la institución se ha enfocado en ser líder y referente en áreas que hoy en día forman parte de las áreas estratégicas de investigación de la Universidad del Norte, “buscando ser un aliado para dar solución a problemas específicos de la comunidad. Entendemos a Uninorte como una universidad regional, referente nacional y con una visión internacional”, indica; así como poder abordar esos grandes retos, que requieren de un capital humano, una infraestructura y una oferta académica que los soporte.

Posgrados de impacto

Con una oferta de 123 posgrados en todas las áreas del conocimiento, la Universidad del Norte se consolida en el caribe colombiano como una de las instituciones de educación superior con mayor experiencia y conocimiento para atender las necesidades del sector empresarial, con programas basados en la investigación o en el desarrollo avanzado de habilidades y competencias. Entre los primeros se encuentran las maestrías investigativas y doctorados; y entre los segundos, las especializaciones y maestrías de profundización.



“Las líneas de investigación representan el quehacer de la Universidad del Norte en cuanto a sus fortalezas en ese sentido, que por supuesto le apuntan a la solución de los problemas para el sector industrial y empresarial desde las distintas áreas de formación, a través de los programas de posgrado de base investigación, como lo son las maestrías investigativas y los doctorados”, explica Gómez. Por su parte, los programas de profundización lo que hacen es abordar esas competencias avanzadas que el profesional requiere para enfrentar los retos que tiene dentro de su sector, requiriendo habilidades inmediatas y dirigidas a aspectos muy específicos.



“Desarrollamos competencias científicas en una maestría investigativa y contribuimos con aportes al avance de la ciencia, la tecnología, las humanidades o las artes en los doctorados. En el caso de las especializaciones, lo que se hace es desarrollar conocimientos, competencias y destrezas avanzadas para que los estudiantes, una vez finalicen el programa, las puedan perfeccionar y aplicar inmediatamente, dependiendo de cuál sea su campo de actuación y de interés. En una maestría de profundización, el estudiante amplía y desarrolla los conocimientos y habilidades para abordar un problema específico, el cual tiene la oportunidad de darle solución a lo largo de su estudio, desarrollando un trabajo integrador enfocado a esa problemática propia de su entorno profesional”.



Dependiendo la naturaleza de los programas, así mismo serán sus impactos. Entre los más relevantes están los productos tecnológicos que surgen de la investigación aplicada, la producción científica, el desarrollo tecnológico industrial o social, la apropiación social del conocimiento y el impacto en las comunidades, los cuales forman parte de la naturaleza de la investigación en la Universidad del Norte.



Desde el punto de vista de la investigación y la profundización, “lo que hacemos es formar unas competencias más avanzadas, de tal manera que nuestros estudiantes, una vez terminan su programa de posgrado, no solamente reciben la formación propia de esos cursos de alto nivel, sino que también se han enriquecido mediante la apropiación de nuevas habilidades para su desarrollo científico y profesional”, dice.



Cabe recordar que la alta calidad de una institución educativa no solo se mide en los efectos que tiene sobre la formación de sus estudiantes, también lo evidencia la magnitud de su impacto social, al intervenir la comunidad, la región, el país, desde su vínculo estrecho con el sector empresarial y gubernamental.



Por eso para el director del proyecto de Fortalecimiento y Modernización de Posgrados de la Universidad del Norte la invitación es directa, clara y contundente: “trabajemos juntos. Queremos que conozcan lo que estamos haciendo, que dialoguen con nosotros, que les contemos cuáles has sido las experiencias, porque tenemos mucho que aportar”.