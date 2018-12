Foreo, la marca de belleza ideal para esta Navidad

Cuidarse la piel se ha convertido en un hábito muy importante para las mujeres. Hoy en día, las más vanidosas y cuidadosas se encuentran en una constante búsqueda de productos que realmente logren mantenerles el rostro brillante, claro, refrescante, y sin residuos de maquillaje. Pero, ¿existe un producto que solucione estas necesidades?

Para tranquilidad de las enamoradas de la belleza, sí, existe; y a propósito de esta época mágica, la Navidad, esta es una de las mejores opciones para sorprender y regalar el próximo 24 de diciembre.



¿De qué se trata?



Foreo, 'For every one' , es una compañía lanzada en el año 2013 que se esfuerza por crear soluciones innovadoras, y accesibles, y que hoy en día cuenta con presencia en más de 5.000 tiendas como: Sephora, H&M, Neiman Marcus, Macy's, Barneys, Selfridges, entre otras.



Ofrece productos como cepillos faciales referencia 'Luna', masajeador de ojos 'Iris', y cepillos de dientes con tecnología sónica 'ISSA'.

Foto: Crédito Foreo

Dentro de su portafolio, se encuentra un nuevo sistema revolucionario de limpieza facial de silicona T-Sonic conocido como 'Luna mini 2', el cual al haber sido fabricado 100 por ciento en silicona, permite que la piel quede más suave, y se eviten esos ligeros brotes que pueden aparecer cuando se usan cepillos sónicos faciales con cabezales en nylon.

Foto: Crédito Foreo

Luna mini 2 es la segunda generación del primer cepillo de silicona en el mundo ultra sensible para el lavado del rostro –creado por Foreo-. Con tan solo un minuto de uso, dos veces al día, sus pulsaciones T-Sonic eliminan el 99,5 por ciento de los puntos clave: la suciedad, las células muertas y los residuos de maquillaje.

Foto: Crédito Foreo

Mejorar la absorción de cremas y productos de cuidado para la piel es otra de sus ventajas; este no solo se encarga de restaurar el resplandor natural, sino también de tratar los puntos negros y las espinillas.

Foto: Crédito Foreo

Su diseño es en colores vibrantes; y su componente de silicona ultra-higiénica, evita la acumulación de bacterias, haciéndolo más higiénico que los cepillos faciales de nylon. Asimismo, su batería con carga completa dura hasta 5 meses (USB-recargable); no hay necesidad de reemplazar las cabezas de lavado; es 100 por ciento a prueba de agua; y tiene una garantía completa de 2 años y una de calidad de 10.