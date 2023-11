Florida, tierra fértil para inversionistas extranjeros

De acuerdo con la Asociación Nacional de Corredores de Finca Raíz, los colombianos son los principales compradores latinoamericanos en el mercado inmobiliario de Estados Unidos con inversiones entre los 1.000 millones y los 1.600 millones de dólares.

Una de las razones por la que cada vez más colombianos deciden invertir en inmuebles estadounidenses se debe a la percepción de estabilidad y solidez que brinda dicho mercado. Los bienes raíces son activos tangibles que generalmente mantienen su valor a lo largo del tiempo e incluso pueden aumentar su valor en función de la demanda y las condiciones del mercado local.



En el caso de Florida, esta región ha llamado la atención de los inversores extranjeros por su crecimiento histórico constante y las proyecciones de crecimiento futuro que se esperan. Dado este contexto favorable, invertir en bienes raíces en Florida puede resultar altamente atractivo para aquellos que buscan oportunidades de inversión sólidas y rentables en el sector inmobiliario.



En ese sentido, un equipo de ocho agentes inmobiliarios licenciados en la florida pertenecientes a la compañía Exp Realty- equipo C5, asesoran familias extranjeras para que su inversión sea fructífera y lo más beneficiosa posible para ellos, guiándolos de la mejor manera. “Esto es posible ya que conocemos de primera mano el mercado y la mejor forma de entrar en él, llevamos de la mano a nuestros clientes de principio a fin de forma integral, esto quiere decir que tenemos compañías aliadas que nos permiten abrirnos caminos y que el proceso sea más fluido y fácil para ellos”, expresó Alina Pérez, Real Estate Professional de Exp Realty.



Vale la pena recordar que, las grandes riquezas mundiales han iniciado con inversiones en bienes raíces, actualmente la Florida es el número uno en valorización en Estados Unidos, posicionándolo como la mejor opción al momento de invertir, resguardar y multiplicar el patrimonio de los inversionistas. “El retorno de las propiedades que les recomendamos son realmente favorecedoras. Al conocer el mercado y saber en donde es más rentable comprar tendrán una mayor asertividad de inversión”, agregó Pérez.

Exp Realty Exp Realty Exp Realty Foto: Exp Realty

Oportunidades para todos

En cuanto a facilidades para la adquisición de vivienda, en Estados Unidos es mucho más fácil para un extranjero acceder a un crédito hipotecario ya que es una tramitología diferente y más simple, la cual será un proceso realmente rápido y seguro. “Los requisitos son realmente simples y básicamente se requiere un poco de dinero, una buena asesoría en cuanto a que propiedad adquirir, un equipo de respaldo que te ayude con el préstamo y listo”, manifestó la Real Estate Professional de Exp Realty.

Además, los intereses comparados con Colombia son significativamente competitivos, hacen que para los clientes siempre tengan no sólo oportunidades sino ventajas con respecto a otros mercados.



“Podemos decir abiertamente que hemos tenido sólo casos de éxito en nuestro historial, y con casos de éxito nos referimos a que nuestros clientes quedan tan satisfechos y felices con sus inversiones y el retorno de las mismas que algunos hasta están reinvirtiendo con nosotros. Gratamente les contamos que la mayoría de clientes que vienen a nosotros buscan no solo la protección de su patrimonio sino pensar a en un futuro para su familia ya que aquí cuentan con cierto grado de seguridad económica y financiera que lastimosamente no poseemos actualmente en nuestro país”, mencionó la agente inmobiliaria.



La asesoría de la compañía Exp Realty- equipo C5 es completamente personalizada ya que cada inversionista es diferente y para ello tienen un equipo interdisciplinario que ayuda a ajustar cada requerimiento que va surgiendo a lo largo del proceso de compra. “De esta manera logramos que cada inversión sea exitosa, somos conscientes que no vendemos libros, o cuadernos por poner un ejemplo, y debido a esto con cada cliente disponemos del tiempo y las herramientas que sean necesarias para llevar a cabo un proceso fluido y que satisfaga las necesidades propias de cada paso en particular”, concluyó Pérez.



Finalmente, según un nuevo informe de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami, al observar todos los rangos de precios, el sur de Florida también es una ganga en comparación con otras ciudades globales y áreas metropolitanas de Estados Unidos, según el Estudio internacional NAR 2022. El precio por metro cuadrado de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach es de US$3,170, muy por debajo de al menos 30 ciudades globales y más de 13 áreas metropolitanas de E.U., incluidos mercados como Hong Kong (US$28,570), la ciudad de Nueva York (US$17,191), San Francisco-Oakland-Hayward , CA (US$8,250), Madrid, España (US$6,173), Los Ángeles-Long Beach-Glendale, CA (US$4,740) y Seattle-Tacoma-Bellevue, WA (US$4,460).