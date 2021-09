Fitpass te acerca a los mejores centros y gimnasios fitness del país

Una novedosa aplicación móvil ha revolucionado la manera en que las personas puede tener una vida saludable a través del ejercicio. Se trata de Fitpass, la plataforma que permite tener acceso inmediato a los mejores centros y gimnasios del país tanto de manera virtual como de manera presencial.

Su principal objetivo es incentivar a los usuarios a mantenerse activos y sanos mediante la actividad física, mientras pueden disfrutar de miles de clases y entrenamientos. La aplicación está disponible en App Store y Google Play, su descarga es gratuita y permite incorporarse al ejercicio, indicando cuáles son los centros fitness más cercanos a su sitio de trabajo o a su hogar. Además, cuenta con una membresía mensual que ofrece acceso ilimitado a estos lugares, notificando los horarios y disciplinas disponibles en cada gimnasio, y la posibilidad de reservar clases sin restricciones de lunes a domingos.



A un año de su lanzamiento en Colombia, la app originaria de México cuenta con más de 150 mil clases al mes, y reúne a más de 400 centros y gimnasios deportivos entre los que se encuentran: SmartFit, BodyTech, Cyglo, MMA, Spinning Center Gym, Academia Vive Bailando y Happy Yoga.



La industria fitness ha sido beneficiada con esta innovadora aplicación que promueve y potencializa el mercado, aumentando el número de usuarios que acceden a las marcas que pertenecen a la red, lo que redunda también en un incremento de sus ingresos; todo esto gracias a campañas de marketing digital y relaciones públicas que obtienen mediante Fitpass. Incluso, a pesar de que la pandemia provocó que un 30% de los gimnasios cerrara o quebrara, la aplicación se adecuó desde el 2020, y diseñó una forma de llegar a los hogares mediante diversos entrenamientos y rutinas virtuales.



Liza Schvartzman, CEO & Co- Founder de Fitpass, señaló que sus planes a futuro son perfeccionar cada vez más el producto para seguir siendo la plataforma más importante del país. “Tenemos un gran equipo, lo mantuvimos y logramos nuestra tercera ronda de inversión, lo que nos permite inyectar más recursos a la industria y así posicionarla nuevamente. Una gran noticia es que este tiempo de crisis nos ha llevado a lanzar nuevos productos, mejorar los que tenemos, continuar y crecer los planes de marketing para todos nuestros aliados y mantener a nuestra comunidad. A pesar de la contingencia creemos que será posible entrenar de manera responsable, segura y así mantener una vida saludable”.



Fitpass en Colombia



Tanto Schvartzman, CEO, como Karen González, CCO de este proyecto, decidieron traer Fitpass a Colombia porque consideran que en el país el mercado fitness se encuentra “en crecimiento y con mucha oportunidad, además su estilo de negocios boutique está en pleno desarrollo en cuanto a exclusividad y servicio personalizado”.



Asimismo, tras conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de 2015 (Ensin) del ministerio de salud de Colombia, en los que se evidencia que el 56% de la población entre 18 y 54 años padece de obesidad y sobrepeso, las creadoras de la aplicación se plantearon como desafío ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y contrarrestar estas alarmantes cifras.



Ahora bien, la idea de la app es tener un alto número de usuarios en el país, por lo que están ofreciendo 50% OFF en planes a través de su página y 1 mes de cortesía en redes sociales. Si aún no conoces Fitpass Colombia, puedes bajar la App en Apple Store o Google Play totalmente gratis en www.fitpass.co y empezar a reservar tus clases en los mejores centros y gimnasios fitness de Colombia.