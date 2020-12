Firmas electrónicas: seguridad, agilidad y validez jurídica

“Le faltó una firma”, “tiene que ir a la notaría a firmar”, “¿cuántas copias toca sacar?”, “¿hasta qué hora atienden en la ventanilla?” “tiene que venir otra vez mañana”. ¿Le suenan estas frases? Pues sí, en Colombia aún existe la tendencia a realizar trámites de manera presencial, con los efectos que ello conlleva en pérdida de tiempo, dinero y eficacia.

Sin embargo, la actual coyuntura por el Covid-19 nos mostró que es imperativo transformar esos paradigmas en un entorno cada vez más digital, con soluciones como ‘Mi Firma’, una plataforma tecnológica de la compañía Olimpia IT, que permite firmar cualquier documento en cuestión de minutos, sin salir de casa, desde cualquier lugar, con todas las garantías jurídicas y legales.



“ ‘Mi Firma’ es la primera plataforma tecnológica que propende por la democratización del uso de la firma electrónica y ya cuenta con más de 20.000 usuarios”, asegura Cristian Mendieta Clavijo, legal counsel de Olimpia IT.



La firma electrónica les permite tanto a personas naturales como a representantes legales asegurar la integridad, autenticidad y no repudio de los documentos; saber quién y cuándo firma un documento, certificando que la información no ha sido alterada, lo que posibilita relaciones laborales, profesionales y comerciales más confiables.



“La confianza digital es parte esencial de la nueva realidad. Esta se construye a partir de la seguridad de las plataformas y del conocimiento de su uso por parte de las personas. En ‘Mi Firma’, hemos procurado materializar una adecuada combinación entre seguridad y experiencia de usuario”, explica el ejecutivo.

En la práctica

‘Mi Firma’ está dirigido a todos aquellos ciudadanos colombianos mayores de 18 años, bien sea que se encuentren residiendo en Colombia o en el exterior, ya que se puede acceder desde cualquier dispositivo conectado a internet, por lo que el interesado podrá hacer uso de su firma digital desde cualquier ubicación.



“Este tipo de firmas son más seguras que las manuscritas, con la ventaja de que permite firmar documentos como contratos, pagarés, facturas, entre otros, desde cualquier ubicación, sin necesidad de desplazamientos, ahorrando costos y tiempos de envío, con plena validez jurídica y probatoria”, añade Mendieta Clavijo.



El proceso es fácil, rápido y seguro: el usuario debe registrarse en mi firma.co, subir el documento a firmar, dibujar la firma en la plataforma, firmar y compartir el documento. Se puede utilizar para propósitos personales, en firmas de cuentas de cobro, acciones de tutela, derechos de petición, letras de cambio, etc. Para documentos contractuales como firma de contratos, desprendibles de pago, alianzas comerciales, respuestas a PQR, entre otros. Asimismo, para certificados académicos como diplomas, actas de grado, certificaciones de notas, certificados de asistencia. En procesos contables como firma de informes financieros, reportes, formularios, transacciones financieras, declaraciones, y para comunicaciones oficiales como actos administrativos, circulares, decretos, leyes, etc.



Los interesados pueden hacer uso de las firmas electrónicas al ingresar a www.mifirma.co, registrarse y seguir las indicaciones de la plataforma. Para el 2021, estará habilitada no solo para Colombia, sino también para Brasil, México, Argentina, Chile y Perú, pues el compromiso de Olimpia IT con la transformación, seguridad e innovación, proyectan a esta compañía a expandirse a otros países de la región como México, donde pronto abrirá un centro de desarrollo de producto.