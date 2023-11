Festival Estéreo Picnic 2024: más cerca que nunca

En un mundo que se enfrenta a constantes transformaciones, la música en vivo se erige como un refugio para escapar de las preocupaciones del pasado y las angustias del futuro. En la capital del país, el Festival Estéreo Picnic (FEP) se convierte en el epicentro de esta experiencia única que, sin lugar a dudas, conecta con el presente.

Asegurarse de no perderse los emocionantes conciertos y espectáculos que se avecinan en el marco del Festival Estéreo Picnic 2024, ahora es más fácil con la nueva forma de pago llamada Cero Pay, un producto financiero del Banco de Bogotá le ofrece la posibilidad de adquirir sus entradas sin intereses y en cómodas cuotas.



Cero Pay es la respuesta a las preocupaciones de quienes desean asistir a eventos como el FEP pero no quieren preocuparse por los intereses al comprar sus entradas. Con este, tienen la posibilidad de dividir el costo de sus entradas hasta en cuatro cuotas sin incurrir en intereses adicionales. La simplicidad de esta opción le permite disfrutar de los mejores conciertos y shows sin afectar su presupuesto.



Para utilizarlo, todo lo que debe hacer es buscar ‘Ceropay’ en la plataforma de comercio electrónico y seleccionarlo como método de pago en el carrito de compras. Esta opción, respaldada por el Banco de Bogotá, hace que sea más sencillo para los fanáticos acceder a los eventos en vivo que no quieren perderse.



La decimotercera edición del Festival Estéreo Picnic tendrá lugar los días 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en Bogotá. Este festival es un escape del mundo cotidiano, un lugar donde el ‘Aquí y el Ahora’ se convierte en eterno. La música en vivo será el vínculo que le permitirá conectar con el presente y lo transportará a ‘Un Mundo Distinto’, donde no existen las preocupaciones del pasado ni las angustias del futuro.



Cero Pay y la preventa exclusiva para los Creyentes del FEP 2024 hacen que este evento sea más accesible y emocionante que nunca. Prepárese para vivir cuatro días llenos de experiencias únicas y momentos inolvidables en ‘Un Mundo Distinto’. ¡Su lugar en el Festival Estéreo Picnic 2024 le espera!