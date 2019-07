Fernando Montaño llega a Bogotá con estrellas del ballet mundial

La fluidez y ligereza de sus movimientos rigurosamente perfeccionados con los años, aunados a la elegancia eclipsante con la que se eleva en los escenarios de países como Estados Unidos, México, China, Rusia, Japón, España o Italia, hacen únicas las galas de Fernando Montaño: el primer colombiano en ser parte de la prestigiosa compañía londinense Royal Ballet.

Mientras disfruta de un año sabático alejado de las presentaciones ante el círculo social más influyente de Inglaterra, y luego de escribir su autobiografía, el nacido en Buenaventura continúa dando espectáculos en los que él mismo produce y diseña la coreografía. Por estos días, se encuentra en Bogotá con sus compañeros del Royal Ballet para interpretar diversas piezas clásicas y contemporáneas en la tarima del Teatro Colsubsidio los días 1, 2 y 3 de agosto.



Talento construido a pulso

​

Montaño se interesó en el ballet desde muy corta edad al querer imitar los pasos que hacían un grupo de niños en un programa de televisión. Durante la infancia fue cuando decidió abandonar la rudeza del fútbol por la armonía escénica del ballet. “Yo no nací para que me dieran patadas”, llegó a decirle a su padre en una ocasión.

A los 14 años, luego de haber dado sus primeros pasos en el ballet en Buenaventura y posteriormente en Cali, la entonces promesa de la danza clásica decidió empacar sus maletas y poner rumbo a La Habana, donde fue becado por la prestigiosa Escuela Nacional de Ballet en Cuba. Luego de cosechar el éxito en la isla y brillar con luz propia, dio el salto a Europa, más precisamente al Teatro Novo Ditorino de Italia, nuevamente becado, y se presentó también en el Teatro de La Scalla.



En 2006 arribó a Londres, donde tras realizar una accidentada pero exitosa audición en la que bailó sin música -el CD que llevaba no funcionó-, se incorporó al Royal Ballet, compañía que tiene su sede en la Royal Opera House en Covent Garden. El 19 de noviembre de 2015 hizo su debut como solista al interpretar a “El amante” en la obra Las dos Palomas. De ahí en más, su éxito ha sido meteórico.

Foto: Crédito: Teatro Colsubsidio

Arte con humanidad

​

Aunque el talento único de Montaño ha sido aplaudido por la élite del ballet internacional, también ha sido reconocido por las causas sociales globales a las cuales realiza importantes contribuciones dentro y fuera de los escenarios.

En Colombia, el artista ha mostrado su compromiso con la infancia por medio de campañas de protección a niños de bajos recursos en su natal Buenaventura, además de la formación del público para el ballet.



A su vez, el solista del Royal Ballet personificó recientemente la crisis migratoria en la piel de los migrantes africanos que el mar devora en su viaje hacia un futuro mejor en la obra ‘Valle Barroco’; así como se destaca su reciente incorporación a la lucha en defensa del medioambiente que lo llevó a “bailar” en un mar de plástico para una serie de fotos de la campaña ‘Dance for the Sea’, en asociación con la Sociedad Británica de Conservación Marítima, para visibilizar el daño ambiental que causan los plásticos de un solo uso en el planeta.



De igual manera, Montaño es uno de los patrocinadores de la Fundación Amy Winehouse, que trabaja para prevenir el alcoholismo y la drogadicción en jóvenes, y es embajador de Go Dad Run, la organización benéfica del atleta británico Colin Jackson que lucha contra el cáncer de próstata.

Precisamente, el artista recibió uno de los galardones más importantes a su prolífica trayectoria en el ballet contemporáneo y a su compromiso con las causas benéficas de manos de la Universidad de Bath, en Reino Unido, que le otorgó un doctorado ‘honoris causa’ en Artes. Nunca antes una institución académica de alto nivel le había entregado una distinción de este tipo a un bailarín ni a un colombiano.



El repertorio que Montaño y las estrellas del Royal Ballet de Londres han preparado para estas tres únicas galas en Bogotá está conformado por fragmentos de algunos de los recientes estrenos de la prestigiosa compañía británica.

Fragmentos de obras como Infra, Carmen, Manon, Cosaire, Concerto, Romeo and Juliet, entre otros, con coreografías originales del Royal Ballet, permitirán a los asistentes ver a las parejas y al conjunto en su máxima expresión dancística, como cada noche pueden verlo los asiduos asistentes al Covent Garden.



Mayor información: www.teatrocolsubsidio.com