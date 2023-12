Feria EVA ‘Christmas Edition’ abre de nuevo sus puertas en Bogotá

Bogotá se prepara para recibir la reconocida edición navideña de la Feria EVA, un evento que se ha consolidado como un referente del diseño y la moda en la ciudad. Con la participación de más de 420 marcas este año, el bazar se llevará a cabo uniendo un bulevar de tiendas al aire libre en el Parque 93 y el pabellón de la esquina de la Calle 94 con Carrera 13.

La feria, que se realizará del 6 al 10 y del 13 al 17 de diciembre, tendrá diversas categorías que van desde moda femenina y masculina, hogar y decoración, accesorios, joyería, mascotas, niños, bienestar y gastronomía, ofreciendo una experiencia de compra única para los visitantes. Este año se espera la visita de más de 280.000 personas, generando ventas estimadas que ascienden a los 20.000 millones de pesos.



“Lo que hace única a la Feria EVA es su mágica puesta en escena, su montaje y sus marcas, le apostamos a ser la mejor experiencia de compra de la ciudad. Los asistentes tendrán la oportunidad de vivir un ‘shopping festival’ de más de 3.600 metros cuadrados de exposición, donde podrán descubrir y apoyar a más de 400 marcas colombianas en esta temporada, mientras disfrutan de una agenda cultural durante los ochos días, toda la experiencia es de entrada libre”, afirma Ana María Gómez, directora de la Feria EVA.

Desde pequeñas marcas expositoras hasta grandes compañías patrocinadoras tienen espacio en EVA. El evento mantendrá su estrategia de cambio de marcas, presentando un primer grupo de 210 durante la primera semana y cambiando a nuevas 210 el siguiente fin de semana, ofreciendo así a los asistentes una experiencia nueva en cada fecha de la misma edición.



De esta forma, los visitantes podrán descubrir y apoyar nuevas marcas colombianas, disfrutar de la oferta gastronómica en las cinco zonas dispuestas para ello, recorrer el famoso montaje rosa que, como de costumbre, transporta a los bogotanos a un lugar mágico y romántico, así como conocer todas las experiencias que tiene EVA junto a sus patrocinadores.

Diversión para toda la familia

Durante las dos semanas, los visitantes podrán gozar de EVA Talk and Music, un espacio cultural que reunirá a más de 80 artistas en escena, entre performances y bandas de blues, jazz, tango, pop, funk, folk, salsa, cumbia; al igual que desfiles de moda, charlas, shows navideños y contenidos de valor para compartir en familia. Esta programación busca brindar una vivencia de compra inigualable para los bogotanos.



Como en todas sus ediciones, también estará EVA Kids, un espacio especial para niños y niñas de la mano de Offcorss, así como charlas sobre el cuidado de la piel ofrecidas por marcas como La Roche Posay, CeraVe y Vichy, el tren de maquillaje a cargo de Faces, el lanzamiento de Ben & Frank en Colombia, la marca mexicana de gafas ganadora de Shark Tank, y la presencia de Volvo con sus últimas novedades.

En esta edición navideña, Feria EVA contará con la participación de reconocidas marcas de emprendimiento, como Kupa, Yaquut, Kelly Bello, Oh Hello Miu de Viviana Grondona, Guash de María Clara Rodríguez, Sajú, Yidios Hakim, The Nylon Club, Zierra Leona, Breathe, Sacré, Sofía Llanos, entre otras.

Donde lo festivo se contagia

“Con EVA hemos tenido una gran experiencia respecto a visibilidad de marca, ventas y ‘networking’. El trabajo que realizan es supremamente organizado y la disposición de todo el equipo para ayudar es sin duda una de las principales características. Es algo muy especial y lo disfrutamos mucho, porque nos ofrece ese espacio para interactuar con nuestros clientes y recibir retroalimentación de nuestro trabajo”, afirman voceros de Hans Sachs.



También desde Nabbis destacan que la feria mejora cada año. “Vemos el interés de los organizadores para que a todos los emprendedores nos vaya bien. Entienden a la perfección que en equipo todos crecemos. Además, el servicio y la atención es excelente. Es sin duda la mejor plataforma para crecer como empresa. Además, tiene un plus, cuando estamos en feria no nos sentimos trabajando, el ambiente festivo se contagia”, señalan.

De igual forma, voceros de Marmolejo aseguran que este espacio es “una plataforma clave para consolidar las marcas. Una feria comprometida que apoya y promueve el emprendimiento y talento colombiano”.

Adicionalmente, grandes compañías patrocinadoras se unen a la causa de EVA, apoyando el emprendimiento y fortaleciendo los valores en pro de las mujeres. Entre ellas se encuentran Positiva, La Roche Posay, Vichy, CeraVe, Offcorss, Faces, Volvo, Benetton, Nespresso, Redeban, Bold, Bancolombia, Servientrega, Siesua, Plaza y Janes, Addi, Ben & Frank, Cafam, Be Soul, L'Occitane y la Cámara de Comercio de Bogotá, que tendrán múltiples activaciones de marca y experiencias para sus miles de visitantes.

Con una puesta en escena única, un ambiente festivo, actividades para toda la familia y una varia oferta comercial, cultural y gastronómica, la Feria EVA ‘Christmas Edition’ se afianza como el destino preferido para vivir la magia de la Navidad y apoyar el talento local.