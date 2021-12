El pasado 31 de octubre inició en Colombia la vacunación contra el COVID-19 en niños y niñas con edades entre 3 y 11 años, de acuerdo con el anuncio del Ministerio de Salud y Protección Social.



Sin embargo, en muchos padres de familia surgió la duda sobre si vacunar o no a sus hijos por posibles efectos secundarios. Al respecto, Manuel Franco, presidente de la Asociación Colombiana de Inmunología; Marcela Fama, presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría, y Alfonso Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, explicaron los beneficios que se tienen al iniciar el proceso de vacunación en este grupo de edad.

Fama, inicialmente, destacó que la decisión se tomó con base en un análisis juicioso de todas las publicaciones y evidencia que se tiene respecto al uso de vacunas en esta población, en países como China o Chile, por ejemplo. "Sabemos que las vacunas salvan vidas, que es una estrategia que contribuye en el control de la infección", indicó.



Además de la evidencia científica, Fama destacó que las condiciones del país estaban dadas, pues progresivamente se avanzó en los diferentes grupos de edad. "A pesar de que los niños no son el foco de la pandemia y tienen una gravedad mucho menor o se infectan menos, de todas maneras, se pueden infectar y pueden diseminar el virus”.



Ahora bien, teniendo en cuenta que, según los expertos, son mayores los beneficios que los riesgos en esa población, la EPS Famisanar se unió al llamado para impulsar la aplicación de estos biológicos en los menores de 3 a 11 años.



Vladimir Zambrano, del equipo líder nacional vacunación Covid-19 en Famisanar, señala que actualmente la entidad cuenta con todos los biológicos necesarios disponibles en sus sedes, y quienes estén afiliados, pueden acudir sin cita previa a vacunarse.



Por ello, invitó a sus afiliados a comunicarse a través de los canales de atención Famisanar para vacunación COVID-19: la línea 6014431838 y el correo vacunacioncovid@famisanar.com.co



De otro lado, en cuanto a las reacciones, pueden aparecer en los menores tras aplicarse la vacuna, Fama, señala que es posible algún leve dolor de brazo, dolor de cabeza o malestar. En el caso de alergias, Manuel Franco, presidente de la Asociación de Infectología, precisó que sí se pueden dar, pero que son eventos que poco se registran. “Todas tienen efectos potenciales, como reacciones alérgicas, pero dos en un millón de casos, es una cosa muy rara", agregó.



Los expertos también explicaron que si el niño tuvo Covid-19 puede y debe ser vacunado, pues esto le dará mayor protección. Y, en caso de que tenga Covid actualmente, deberá esperar 30 días para iniciar su esquema de vacunación.



"No debemos olvidar que, si bien las reinfecciones pueden ocurrir, una persona que ha tenido Covid, si no está vacunada, también tiene riesgo", detalló el presidente de la Asociación de Infectología.



Los expertos recordaron que, en caso de haber recibido otra vacuna del programa regular, se deben esperar al menos 14 días para recibir la vacuna contra el Covid-19.