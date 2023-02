En el entorno actual la diversificación de un portafolio ha tomado más relevancia, haciendo fundamental la inclusión de distintos tipos de activos e, inclusive, instrumentos más allá del mapa local que ayuden a lograr una solución resiliente ante los movimientos que han experimentado los mercados financieros durante los últimos meses, y un ETF puede ser un aliado atractivo para lograr este objetivo.

Pese a que en los periodos de crisis es cuando más se piensa en una alternativa como la diversificación de los portafolios de inversiones, esta debería ser una constante en la mente de los inversionistas.



Así ocurre con los grandes inversores globales, quienes tienen muy clara la relevancia de diversificar entre distintos tipos de activos, industrias y geografías, pues saben que esto puede ayudar a reducir la volatilidad dada la descorrelación entre los activos y, de esa manera, protegerse contra los movimientos del mercado.



Una de esas opciones es la exposición a inversiones internacionales a través de divisas como el dólar: una moneda refugio por excelencia y un instrumento financiero de protección para los inversores, especialmente en momentos de desaceleración económica, volatilidad e incluso recesión.



En esa línea, de acuerdo con los expertos de BlackRock, adoptar los denominados ETFs (Exchange-Traded Fund, o fondo de inversión cotizado, por sus siglas en inglés) de renta fija en dólares de corto plazo y de alta calidad crediticia es una forma de, en primer lugar, simplificar la forma de operar US$/COP al seguir siendo una inversión en efectivo, mitigar la volatilidad de un portafolio, dado que el dólar estadounidense mantiene una correlación inversa de largo plazo con los activos locales y además de obtener un portafolio diversificado reduciendo el sesgo local.



Una forma de acceder a la renta fija en dólares y sus posibles ventajas es exponiéndose a tesoros del gobierno americano de corto plazo. BlackRock ofrece ETFs que dan dicha exposición, como el IB01, el cual se encuentra listado en el Mercado Global Colombiano de la Bolsa de Valores de Colombia, beneficiándose de las características listadas previamente, en un instrumento que ofrece transparencia y liquidez al cotizar en bolsa.



Entre los principales beneficios de este tipo de activos es que provee exposición a la deuda gubernamental de Estados Unidos, un activo de alta calidad crediticia, que puede reducir potencialmente la volatilidad de un portafolio. Además, da la posibilidad de tener un activo con exposición al dólar estadounidense, ya que por la naturaleza del ETF implica que el instrumento cotice de acuerdo con el precio en el que se encuentren los tesoros, por la tasa de cambio.



Además, ofrece liquidez amplia ya que los bonos del Tesoro estadounidense son de los activos más líquidos del mundo, facilitando la compra o venta de posiciones en cualquier momento de acuerdo con sus necesidades.

Una atractiva inversión para los colombianos

Por lo anterior, estos especialistas afirman que este producto es ideal para los inversionistas colombianos que buscan diversificar su portafolio a través de inversiones internacionales con exposición al dólar, sin tener que pasar por una corredora de bolsa internacional o abrir una cuenta en el extranjero.



En ese sentido, añaden que además tienen una correlación de 99,7% al dólar estadounidense, ayudando a minimizar el sesgo local de un portafolio.



No obstante, antes de tomar cualquier decisión para invertir en esta y otras opciones que ofrecen los mercados, siempre es fundamental buscar la orientación de asesores financieros especializados, que puedan guiar sus decisiones de inversión de acuerdo a sus objetivos y perfil de riesgo.



La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión. Se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. Confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. La inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.



Promoción y oferta de los productos y servicios de la Oficina de Representación de BlackRock Fund Advisors, entidad del mercado de valores del exterior representada en Colombia.



Antes de invertir, usted debería considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, las comisiones y gastos, y la variedad de riesgos (además de los descritos en las secciones de riesgos) en los documentos de la emisión aplicables. Este material ha sido producido por BlackRock® y se proporciona para fines educativos únicamente y no constituye un consejo para la inversión, o una oferta o solicitud de venta o una solicitud de oferta para adquirir ninguna acción o ETFs iShares, y, en ningún caso, se realizan ofertas de venta en el mercado local ni en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción. La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido no se aplican al funcionamiento de las Compañías, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Las Compañías son esquemas reconocidos para los propósitos de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000. La información y el material de los ETFs iShares acá presentado no constituye una invitación a invertir y no se rige por la legislación colombiana. Los productos y servicios de los ETFs iShares no serán objeto de una oferta pública de valores en Colombia, en los términos del Decreto 2555 de 2010. La oferta de los productos y servicios de los ETFs iShares, su comercialización y pago se realizarán a través del Mercado Global Colombiano, sistema de negociación de valores extranjeros en Colombia administrado por la Bolsa de Valores de Colombia. Por lo tanto, el mercado de cotización principal de estos productos no es ni será Colombia y los mismos no han sido ni serán inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia, administrado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Además, los ETFs iShares no podrán ser promovidos o comercializados en Colombia o a residentes colombianos, a menos que dicha promoción y comercialización se realice en cumplimiento de la Parte IV del Decreto 2555 de 2010, principalmente en relación con la excepción establecida en el artículo 4.1.1.1.3(5) del referido Decreto 2555 de 2010, y demás normas y regulaciones aplicables relacionadas con la promoción de productos o servicios financieros y/o relacionados con valores extranjeros en Colombia. Ninguna autoridad de regulación de valores de ningún país de Latinoamérica o de Iberia ha confirmado la exactitud de la información aquí contenida. BlackRock Advisors (UK) Limited, que está autorizada y regulada por la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority, FCA), domicilio social en 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Para su protección, las llamadas suelen grabarse. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (en conjunto “las Compañías”) son sociedades de inversión de capital variable con pasivo segregado entre sus fondos organizados bajo las leyes de Irlanda y autorizados por el Banco Central de Irlanda. © 2022 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, iTHINKING, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, BUILT FOR THESE TIMES y el logotipo estilizado i son marcas comerciales registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros lugares. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.





Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que no pretende hacer ningún tipo de recomendación. Al momento de tomar una decisión, consulte todas las fuentes que considere necesarias.



