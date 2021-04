Exportación desmedida de ganado en pie pasa factura en el país

La Asociación Colombiana de Comercializadores de Carnes “Asocolcarnes” -que representa a un segmento importante de comercializadores de Medellín y su área metropolitana- ve con gran preocupación el aumento desmedido en la exportación de bovinos en pie que no superan los 450 kg de peso y, en muchos casos, ni siquiera los 300 kg (por cabeza).

De acuerdo con cifras de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), la exportación de ganado en pie pasó de 75.370 cabezas en el año 2019 a 264.107 en 2020, lo que representa un aumento del 250 por ciento para 2021; las cifras tienden a mantenerse o incluso a incrementarse, si se tiene en cuenta que solo sumando enero y febrero son 51.256 cabezas de ganado las que han sido enviadas a otros países, lo que en una proyección anual podría representar más de 300.000 bovinos.



Según los cálculos de Asocolcarnes, si la tendencia continúa así por más de un año, el inventario de ganado de levante y de ceba se agotaría en el corto plazo, por lo que un desabastecimiento de materias primas sería inevitable y los precios que pagan los consumidores por el producto seguirían al alza no únicamente por este fenómeno, sino además por el efecto de la temporada de lluvias que, tradicionalmente, provoca un alza representativa en el valor del kilogramo en pie.



Pero, ¿por qué es tan grave este incremento desenfrenado en las exportaciones de ganado en pie? y ¿qué otras consecuencias negativas pueden traer para el sector? Esto precisa Asocolcarnes:



1. Desabastecimiento de cabezas de ganado (que ya se viene sintiendo desde hace varios meses) como resultado del envío masivo de bovinos al exterior, lo que le resta tiempo al sector ganadero para reponer los animales en el corto plazo y le impide garantizar el abastecimiento nacional, asimismo prolongando de forma peligrosa en el tiempo, los altos costos del ganado y los consabidos precios elevados que deberá asumir el consumidor.



2. Al escasear la materia prima (el ganado) para cebadores, frigoríficos y comercializadores aumentan los costos de producción, lo que desencadena pérdidas para los pequeños y medianos empresarios, sin contar que también desaparecerían muchos puestos de trabajo.



3. El consumidor sufrirá un duro golpe a su bolsillo. Asocolcarnes estima que si las cosas siguen como van, los precios finales de la carne a corto plazo podrían aumentar hasta en un 50 por ciento como resultado de una disminución de oferta en el mercado; afectando negativamente la canasta familiar y haciendo de la carne un alimento que pocos podrían tener en su mesa. Entre tanto, este sector económico continúa perdiendo participación en el mercado de las proteínas animales, en el que ya de por sí lideran los sectores avícola y porcícola.



4. Al presentarse desabastecimiento en frigoríficos también se verían seriamente afectadas las exportaciones de cortes de carne y de subproductos como el sebo y las pieles, lo que a su vez provoca que se dispare el desempleo y que miles de familias se queden sin sustento económico.



5. El alto precio de los animales podría propiciar que se dispare la clandestinidad e ilegalidad en la cadena de producción de la carne, representando esto graves consecuencias para el sector ganadero al no tener garantías de cumplimientos de las medidas sanitarias exigidas por el ICA y el país quedaría más propenso a un nuevo brote de fiebre aftosa. En últimas, los consumidores también están en riesgo por el no cumplimiento de las normas sanitarias establecidas por el INVIMA, que custodian la inocuidad del producto desde el sacrificio hasta la comercialización.



La regulación es la salida



Asocolcarnes hace un llamado al Gobierno Nacional, representado en este caso en los Ministerios de Agricultura y de Comercio, Industria y Turismo, para que regule y reglamente la exportación de ganado en pie en el país; es necesario velar por la protección de la cadena productiva de la carne bovina y proteger a los consumidores de precios desbordados e inasequibles. Hay que evitar un inminente desabastecimiento y un desplome en el consumo de carne a nivel nacional, que repercutiría de manera negativa en miles de familias colombianas.



Es fundamental que se establezcan topes en el peso de los animales que van a ser exportados (450 kilos como mínimo), al menos para estas épocas de alta demanda y baja oferta; además, que se creen incentivos dirigidos a los diferentes eslabones de la cadena que garanticen el abastecimiento, la calidad y el equilibrio de los precios para los consumidores nacionales.



Debe buscarse una salida para no frenar el buen momento que atraviesan las exportaciones ganaderas, pero sin afectar la estabilidad de cebadores, frigoríficos, comercializadores y el derecho que tienen los consumidores de acceder a un producto de calidad con precio justo.