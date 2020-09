Expo Educar, feria virtual educativa para profesionales y escolares

Con el objetivo de adaptarse a la situación de pandemia, la cual ha generado incertidumbre frente a las jornadas de puertas abiertas y ferias de educación de varias universidades e instituciones educativas, se llevará a cabo Expo Educar, una feria virtual de educación universitaria, profesional y empresarial que busca reunir la mejor oferta académica a nivel nacional.

El evento, que tendrá lugar del 28 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2020, organizado por RCN RADIO junto con sus emisoras La Mega y La FM y Forum Latam (primer centro virtual de eventos y negocios en Latinoamérica) contará con la participación de más de 80 empresas de educación y reunirá a las más prestigiosas instituciones educativas como Universidades Públicas y Privadas, Escuelas Superiores, Centros de Idiomas, Escuelas Miltares, Universidades del Exterior y entidades financieras, entre otras, de las principales regiones de Colombia.



Como pre lanzamiento, Expo Educar, del 28 al 30 de septiembre, consistirá en una agenda académica de charlas, conferencias y ponencias por Facebook y Youtube Live que se transmitirán también por la página web del evento, de interés para los alumnos escolares de último año y profesionales, quienes podrán participar activamente y concursar con su asistencia por premios como bonos para librerías, bonos para materiales educativos, tabletas digitalizadoras Wacom y celulares, entre otros obsequios.

Forum Latam - RCN RADIO - La Mega y La FM Foto: Forum Latam - RCN RADIO - La Mega y La FM

Como segunda etapa, a partir del 1 y hasta el 16 de octubre, el evento se desarrollará de manera virtual en una innovadora plataforma donde los estudiantes de último año escolar y profesionales, podrán ingresar a los stands virtuales; revisar los programas académicos y oferta de las empresas participantes para conocer las mejores opciones para formarse académicamente, así como los costos, descuentos, y opciones de financiación; inscribirse en los formularios de matrícula de pregrado, posgrado, o del programa de educación de su interés, y ser atendidos, como si se tratara de una feria presencial, por distintos asesores por medio de videoconferencia o chats para recibir una atención personalizada. De igual manera, podrán asistir a los auditorios del centro de eventos virtual para no perderse las conferencias, e interactuar con los demás visitantes del evento por medio de un chat grupal en la sala de networking.



“El formato de la feria permitirá el ingreso durante las 24 horas del día de los visitantes, y un horario de atención personalizado de 10 am a 7 pm. Esta es una experiencia innovadora para todos. El asistente, cómodo y seguro en casa, recibe una atención personalizada y las mejores condiciones garantizadas; sin tráfico, sin filas, y sin contacto. Por su parte, las universidades e instituciones educativas, reducen costos, ofertan sus programas en vivo, están en contacto directo con los alumnos e interesados e incrementan las inscripciones en tiempos de cuarentena”, señala Carolina Escobar, miembro de Forum Latam, empresa co -organizadora de este evento virtual.

Los estudiantes de colegio próximos a graduarse, así como los profesionales, e incluso padres de familia o cuidadores, pueden registrarse de manera gratuita a través de la plataforma www.expoeducarvirtual.com o en www.virtual.forum latam.co, para acceder a las conferencias y a los pabellones de pregrado, posgrados, idiomas, educación continua, y entidades de financiación, para conocer en un solo espacio interactivo toda la oferta educativa.



En su primera edición, Expo Educar cuenta con el aval de distintas instituciones educativas entre las que se destacan la Fundación Universitaria Cafam, Unicafam; Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO; Universidad EAFIT, Universidad de la Sabana, Universidad del Norte, CET Colsubsidio, Eyetrade, Universidad de La Salle, Universidad Icesi, Universidad Simón Bolívar, Área Andin, Escuela de Artes y Letras, Escuela Colombiana de Ingeniería, Universidad Ecci, y el curso de inglés KOE, entre otras.



Un evento de esta magnitud y durante tiempos de pandemia, le permite a las instituciones educativas, dar a conocer la oferta académica existente en nuestro país, al romper fronteras, permitir un acercamiento seguro (sin peligro de contagio) y generar inscripciones y matrículas de manera eficaz para los estudiantes o profesionales.