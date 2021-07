Solicitar un crédito para cubrir una deuda o tener una situación de emergencia, es decir, reparaciones en la casa, emergencias de salud, pagos urgentes o querer darse un gusto y usar de más las tarjetas de crédito son varias de las razones por las cuales las personas se endeudan. Y es que cuando no se tiene un buen manejo de las finanzas personales, lo más probable es caer en este problema y no poder cumplir con los pagos de las diferentes obligaciones.

A lo anterior, se suman los grandes problemas de salud que genera el hecho de ganar menos de lo que se debe, pues viene acompañado de una carga emocional y estrés provocando efectos negativos como cansancio, insomnio, falta de concentración, malestar físico, miedo, mal humor y aislamiento, ya que una mente endeudada, que no encuentra la tranquilidad para recuperar su vida financiera, sin contratiempos ni presiones, no puede funcionar correctamente.



Pero si usted se está preguntando si existe un orden para poder salir de las deudas, la respuesta es sí. Las obligaciones que tienen garantías son las que deben tener prioridad como las hipotecarias, los créditos vehiculares y los préstamos con fiador, para que no se afecte el historial crediticio, sino el patrimonio, y en ese sentido, ¿cómo salir de deudas si no se tiene dinero?

¿Cómo salir de deudas sin pedir prestado?



Para salir de deudas expertos recomiendan pedir ayuda especializada en el tema, por eso la mejor solución será recurrir a Resuelve tu Deuda. Esta reparadora de crédito logra negociar los adeudos consiguiendo hasta el 50 por ciento de descuento con los acreedores. De igual manera, mientras usted paga, va ahorrando con el plan que el equipo de dicha entidad diseñará de acuerdo a su capacidad de pago e ingresos y aprendiendo a manejar sus finanzas personales y a ahorrar.



Teniendo claro lo anterior, el momento exacto para acudir a una reparadora de crédito como Resuelve tu Deuda es cuando no se tenga la posibilidad de acceder a alguna alternativa común para terminar con el estrés financiero y cuando se empieza a tener mora con los compromisos de pago, sabiendo que, para salir de deudas es necesario contar con el compromiso y la decisión de cambiar los hábitos financieros como tener un plan de ahorro y un presupuesto mensual, lo que dará la oportunidad de liquidar las deudas de forma rápida y eficaz y recuperar la tranquilidad financiera para tener un nuevo inicio en el que se sepan manejar adecuadamente las finanzas personales.



Además de lo que ya se mencionó, los expertos de la reparadora de crédito con presencia global Resuelve tu Deuda aseguran que para empezar es esencial reducir gastos. Esto es lo más importante a la hora de liquidar las deudas, pues permite destinar mayor parte de los ingresos al pago de las mismas o incluir este dinero en el plan de ahorro para ir recuperando la salud financiera y mejorar el comportamiento crediticio. Un ejemplo de los gastos que se tienen que reducir son las compras innecesarias o por diversión, los antojos y las compras internacionales.



Seguido de ello es clave tener un plan de ahorro para saber qué, cómo y cuándo se van a hacer los pagos. Liquidar las deudas sin un plan de ahorro resulta poco seguro, ya que se convierte el proceso en algo lento y complicado porque se pueden olvidar algunos de los acuerdos que se tengan. También aconsejan organizarse y definir cuáles son las deudas que se deben pagar primero. Lo mejor es cancelar las más pequeñas y las que tienen intereses más altos, así se podrá terminar con una y usar ese dinero para la siguiente, disminuyendo el tiempo de pagos y de crecimiento de la deuda. Asimismo, aprender a decir “no” es fundamental para no malgastar por compromiso ni por darse un gusto cuando se sabe que no es momento para hacerlo.



Por último, señalan que hay que utilizar el efectivo para pagar, lo que significa que si usted adquirió un crédito para cancelar algo, y por eso se endeudó, debe dejar de usar el mismo para cumplir con los acuerdos y utilizar el efectivo que tiene para que la deuda no siga creciendo.