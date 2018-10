Expertos recomiendan antes de comprar un 4x4 o una SUV

¿Pensando en un 4x4 o en una SUV (Sport Utility Vehicle)? Esto es lo que debe tener en cuenta antes de tomar una decisión y lanzarse al ruedo. De acuerdo con Juan Sebastián Bernal, gerente de mercadeo de automotores Toyota Colombia, son varios y diversos los puntos a considerar antes de optar por uno de estos vehículos, “entre esos el tipo de terreno donde va a circular, por ejemplo, si es zona de barro, si hay pendientes fuertes, la adherencia o la fuerza que se requiere”.



Aconseja a los compradores hagan un listado del uso que le darán. “Es importante que se dejen guiar por un asesor y saquen tiempo para conocer e indagar sobre lo que ofrece el mercado, sabiendo que entre las principales motivaciones que se tiene al elegir este tipo de carros son la seguridad, la confianza, la robustez, el desempeño off road y la potencia”. Y si bien el 80 por ciento de los clientes Toyota compran estos vehículos por imagen o status, es importante decidirse por un carro que sea capaz de responder en cualquier situación.



Para Juan Carlos Suescún, Gerente Comercial Red Mitsubishi, otra de las marcas líderes en este segmento, se pueden combinar algunas características que buscan los clientes con los aspectos a tener en cuenta:



Funcionalidad: el cliente debe identificar claramente qué es lo que está buscando en su vehículo, ¿asfalto o terreno agreste?

Robustez: dentro de los amantes del 4x4, lo fundamental es tener una estructura fuerte y firme, una característica principal de los Mitsubishi.



Maniobrabilidad: eje fundamental para quienes están interesados en un verdadero 4x4, es decir se debe revisar esa capacidad de maniobrar fácilmente el vehículo y tener los mejores ángulos de giro, de ataque y de salida.



Comodidad: una condición que muchas veces no se tiene en armonía con las especificaciones de los vehículos de esta categoría.



Seguridad: los clientes cada día se fijan más en las condiciones de seguridad que ofrece el vehículo, ya que no se trata de un carro solo de aventura, sino también de un instrumento de movilidad familiar.



Ante estas necesidades la marca ofrece un generoso uso de acero de alta resistencia que contribuye a un alto nivel de seguridad, y su cuerpo tipo RISE (Reinforced Impact Safety Evolution), que absorbe la energía en caso de impacto y mantiene la integridad de la cabina.



Más consejos

Los especialistas del segmento recomiendan tener en cuenta: el tamaño del carro, pensado en si se quiere tener una movilidad más ágil o una mayor capacidad de carga para viajes largos; el motor, si va a ser diésel, gasolina o híbrido, lo que toma especial relevancia en los todoterreno, que demandan mayores consumos de combustible.



Piense si se trata solo de un deseo o si verdaderamente lo necesita y en las funcionalidades que le ofrece, si prefiere maneja un automático o uno manual; si es imprescindible para su trabajo, entre otros.



Unas buenas llantas

De acuerdo con Jorge Alberto Rey Fuentes, gerente de SR de Comercializadora Internacional de Llantas, el mercado hoy en día está inclinándose más por las SUV que por los 4x4, “porque son vehículos más confortables, más de ciudad, que pueden tener ciertas características y comportamientos parecidos a un 4x4, que es un carro más robusto, pensado para caminos más agresivos, que requiere una suspensión más fuerte, pero que funcionan en recorridos y tiempo más cortos”.



Por ello, recalca que los consumidores deben tener claro antes de escoger carro, el tipo de operación y el terreno en el cual van a usarlo. “El cliente puede equivocarse al comprar su vehículo porque no sabe que lo que necesita es un 4x4 y compra una SUV o viceversa, y cada uno tiene desempeños distintos, aunque nuestros caminos están en mejores condiciones y, en este aspecto, es clave distinguir el tipo de llanta más acorde con dichas condiciones. Hoy en día, por ejemplo, las llantas ATS son las más propicias, pues son más suaves, más silenciosas y con expectativas de vida más largas”, dice.



Lo que sí es claro, no solo para él sino para los expertos del tema en general, es que siempre debe primar la seguridad. “Este debe ser el factor más importante y por ello, se es necesario solicitar información a los asesores sobre las características y el desempeño que ofrecen las llantas en condiciones de lluvia o frenado, así como el confort que otorgan y la garantía que certifican. El criterio principal nunca debe ser el precio”, recomienda Rey.