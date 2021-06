Éxito en mejora de software que previene fraudes y lavado de activos

El lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, sumadas a otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, han motivado la creación de organismos intergubernamentales –como el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)– además de normas específicas en cada país para luchar contra estos flagelos con impacto global.

En Colombia fue creada la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que tiene como función prevenir y detectar operaciones posiblemente relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y llevar a cabo labores de análisis de inteligencia financiera, con fundamento en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), según lo informa la Superintendencia de Sociedades, entidad que reconoce los riesgo que para el sector real de la economía representan estos delitos.

En esa línea, y atendiendo la Convocatoria línea de Fomento a la Innovación y Desarrollo tecnológico en las empresas 851 de 2019 del Ministerio de Ciencias, Todosistemas STI se presentó para llevar a cabo este proyecto que tiene como objetivo principal “apoyar proyectos de Desarrollo Tecnológico e Innovación para ser ejecutados por empresas legalmente constituidas en Colombia, que den como resultado un prototipo funcional con validación pre-comercial, contribuyendo a mejorar su productividad, a sofisticar su oferta productiva, y a fortalecer las alianzas y/o vínculos con los diferentes actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTeI) a nivel nacional”.



De acuerdo con Álvaro López, director de Operaciones en Todosistemas STI, con base en la experiencia de esta compañía de tecnología, y luego de estudiar los proyectos que tenían en el portafolio de innovación, decidieron presentarse con el software AmlRisk, que principalmente se enfocó en dos funcionalidades: la primera fue en la mejora en la búsquedas a través de biometría facial, que permite buscar a través de una fotografía y hacer un ‘match’ o un versus contra las fotografías de las contrapartes de las diferentes entidades y la otra relacionada con la búsqueda de nombres a través de las noticias de Twitter.



“Hay varios objetivos que se plantearon en el proyecto y como uno general estaba el relacionamiento con los distintos actores, que son grupos de investigación que estuvieran certificados y que fueran importantes dentro de ese sistema que nos planteaba el MinCiencia. En este caso nosotros hicimos ese relacionamiento con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quienes participaron como consultores”, explica López.



Y agrega que ahí también había otro objetivo específico, el de joven investigador, y que conllevaba el hecho de que un recién egresado –antes de un año– y menor a 28 años tuviera la posibilidad de acceder a participar (dentro de la figura de primer empleo) dentro del proyecto.



Así las cosas, el proyecto fue planteado para ejecutarse en el lapso de un año (del 3 de julio de 2020 al 3 de julio de 2021), con las diferentes fases: de desarrollo de software, levantamiento de la información, análisis y diseño arquitectural, la especificación de requerimientos del desarrollo del software y finalmente las pruebas, que es la que en este momento adelanta el equipo liderado por Todosistemas STI.

Sobre este proceso, López destaca, a su vez, la transferencia de conocimiento que exige el proyecto, por cuanto estos recursos son públicos y administrados por el MinCiencias, luego otro de los objetivos señala que el ‘Know How’ adquirido durante este trabajo se debe transmitir a los instructores y aprendices designados en el Sena, un proceso que ya se ha estado realizando.

Amplia trayectoria y experiencia



Según Víctor Jiménez, CEO de Todosistemas STI, desde el nacimiento de esta empresa, en 2002, se enfocaron en desarrollar productos para la prevención del fraude y el control de transacciones relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo.



“Hicimos un primer producto de monitoreo y de prevención de fraude y lo implementamos en uno de los bancos medianos en Colombia y ahí fuimos creciendo en ese nicho de mercado. En 2007, a raíz de la solicitud de una compañía del sector petrolero, sacamos la primera versión del software AmlRisk, que fue un desarrollo para validar tres o cuatro listas vinculantes de prevención de lavado, por efectos de la Ley USA Patriot de 2001, que obliga a las empresas que tienen inversión extranjera o americana a controlar el tema de prevención de lavado o a verificar en esas listas”, precisa el CEO.



Así fue la aparición de AmlRisk, pero a través de los años lo han ido mejorando para diferenciarse de la competencia y para facilitar la búsqueda automática de nombres e identificaciones en listas restrictivas.



“Por eso, cuando salió esta convocatoria, fue la oportunidad perfecta para trabajar algo que ya desde hace tiempo teníamos pensado y era el buscar o hacer un ‘match’ de validación facial, es decir, la búsqueda por foto de la persona que quiere hacer negocios con cualquiera de nuestros clientes”, subraya el directivo.



A esto se adicionó el propósito de adelantar una acción preventiva (más que reactiva) de buscar noticias o información relacionada con lavado en Twitter, pues así un individuo no esté en una de estas listas (como la Clinton), cuando ya empiezan a publicar que fue sancionado o detenido, si está en esa red social inmediatamente la compañía va a poder ofrecerles a los clientes esa información.



“La idea de ir a redes sociales no se trata de ir a investigar la parte personal de la gente sino que nos centramos en todo lo que tiene que ver con la persona que estamos buscando en cuanto a delitos que estén relacionados con el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Nos decidimos por Twitter por la disponibilidad de la información que es legal y por la tecnología para ser eficientes al momento de ir a hacer esas consultas”, explica López.



En resumen, este proyecto trajo mejoras en el software AmlRisk en la búsqueda biométrica con archivos fotográficos y en la consulta de nombres en las noticias de las cuentas oficiales/verificadas de Twitter.



De esta manera, y gracias a su misma naturaleza, este software comenzó a ser utilizado en el sector de la banca, pero a partir del tercer o cuarto año de estar ofreciendo el servicio pasaron al sector real, motivado por las normas que fueron emitiéndose y que obligan a las grandes empresas de Colombia y de Latinoamérica a hacer este ejercicio de buscar, por ley, no tener vínculos con personas que estén reportadas en listas vinculantes o restrictivas, lo que ha ayudado a ampliar la presencia del producto en países como Panamá, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos.