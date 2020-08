¿Existe alguna relación entre la nutrición y el sistema inmunológico?

Tener las suficientes herramientas para combatir infecciones, virus o bacterias, está relacionado directamente con una buena nutrición. Y es que el consumir alimentos que proporcionen todos los nutrientes que el organismo requiere, permite que este reaccione de manera adecuada y oportuna, cuando se presenta alguna enfermedad.

El doctor Carlos Francisco Fernández, sostuvo una conversación con la doctora Claudia Contreras, especialista en nutrición clínica, en la cual la doctora asegura para empezar que, “la nutrición y la salud son dos conceptos que van de la mano. No se pueden desligar porque tener un buen estado nutricional, que depende no solo de lo que comemos, sino también del estilo de vida que llevamos, va a ser que nosotros podamos desempeñarnos día a día en todas nuestras funciones, y que todos nuestros órganos y sistemas funcionen de manera adecuada. Igualmente, el tener una buena nutrición, va a ser que en algún momento que tengamos alguna enfermedad, lesión o situación, que ponga a trabajar un poco más nuestro sistema, estemos realmente preparados para poder afrontarla”.



Pero para lograr un buen estado nutricional, debe existir un equilibro entre lo que se consume y el gasto de energía que se hace diariamente, es decir, si la persona excede el consumo de alimentos, y no gasta la suficiente energía, provoca un desequilibro, y puede entrar en sobrepeso, pero si por el contrario, se excede en el gasto energético o padece alguna enfermedad, que toma las reservas de su cuerpo, y no ingiere la suficiente cantidad de alimentos, también sufre un desequilibrio que la puede llevar a una desnutrición. Así las cosas, la nutrición va a influir directamente en el sistema inmunológico que emite respuestas para vivir o sobrevivir ante un proceso infeccioso.



“Por ejemplo, en niños, adultos y ancianos, en la medida que tengamos ese sistema bien alimentado, nutrido, y fortalecido, funciona mejor. El sistema inmune es una máquina que nos permite responder ante esos procesos externos que nos quieren atacar. Si yo no tengo la máquina bien mantenida, definitivamente su rendimiento no será el mejor. Si yo no estoy bien soportado nutricionalmente, el sistema inmunológico falla, y eso hace que sea receptor de infecciones, y que sea más propenso a desarrollarlas, o que cuando me enferme, no tenga buena capacidad de respuesta”, asegura la doctora Contreras.



Entonces, ¿qué tipo de nutrientes son básicos para fortalecer el sistema inmunológico? Según la doctora Contreras, la clave está en llevar un estilo de vida y una alimentación saludable. Se deben ingerir todos los grupos en justas proporciones, entre los que se encuentran la leche y sus derivados, frutas, verduras, cereales, tubérculos, proteínas, leguminosas, y en una mínima cantidad, azúcares y grasas. Lo ideal es pensar en un menú diario que los incluya para garantizar el consumo de suficientes vitaminas, minerales, grasas y proteínas esenciales para el sistema inmunológico.



Por último, y en algunos casos, los suplementos nutricionales y vitaminas se hacen necesarios. “Son una excelente estrategia que nosotros tenemos para cubrir las necesidades nutricionales que las personas tienen cuando lo que consumen, no alcanza para cubrirlas, o tienen necesidades incrementadas como enfermedades o procesos de crecimiento y desarrollo. Lo importante es tener



presente que hay que alimentarse muy bien, y que para el consumo de suplementos, hay que apoyarse en un profesional de la salud para guiar el consumo, la selección, el tiempo, y la dosificación”, finaliza la doctora Contreras.