Un buen dominio del inglés es el primer paso para acceder a todas las oportunidades que países como Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos o Australia están ofreciendo en este momento.



Y es que, según cifras de Migración Colombia, 555.000 jóvenes viajaron a estudiar fuera del país entre 2012 y 2018.

El primer paso en el camino

Ya sea que esté en sus planes continuar con su educación, asumir una nueva aventura laboral o iniciar un proceso de migración, todas estas metas tienen un requisito común: la certificación del inglés mediante el examen IELTS.



De acuerdo con el British Council, el IELTS es la prueba de inglés con mayor cobertura en el mundo, pues son más de 11.000 organizaciones (entre empleadores, gobiernos, universidades e instituciones educativas) en 145 países las que confían en este examen.

Beca para estudiar en el exterior

Desde 2019, presentar el IELTS en el British Council puede permitirle ganar una beca para estudiar un pregrado o posgrado en cientos de países de habla inglesa.



En su misión de promover las oportunidades educativas y las relaciones culturales alrededor del mundo, el British Council lanzó a nivel mundial las becas IELTS Prize como un apoyo para jóvenes soñadores que quieran hacer realidad sus metas académicas.



“Este año, Colombia y México fueron los únicos países latinoamericanos dentro de los 10 que participan en el IELTS Prize, una beca que nos ha permitido apoyar a aquellas personas que, luego de certificar su proficiencia con el inglés, desean continuar sus carreras en el exterior”, explica Alex Wood, Gerente de Desarrollo Comercial de Exámenes del British Council para la región de las Américas.

Así fue el IELTS Prize 2022

Este año, la segunda convocatoria del IELTS Prize contó con más de 500 candidatos en Colombia, de los cuales se escogió a siete ganadores que obtendrán una beca por £3.000 libras esterlinas, un aproximado de $16 millones de pesos colombianos.



El pasado viernes 4 de marzo, en la sede principal del British Council en Bogotá (ubicada en el barrio Chicó), se llevó a cabo la ceremonia de premiación del IELTS Prize 2022. El evento contó con la presencia de los ganadores de la beca, sus familias y el personal del British Council que acompañó su proceso.



“Pudimos compartir con los ganadores y todos tienen planes muy interesantes en universidades del Reino Unido o Canadá. Ellos se han propuesto viajar al exterior para formarse académicamente y luego volver a Colombia para aportarle al país; esto es el IELTS Prize: apoyar a esas personas que quieren brindar más oportunidades a otras”, acotó Lucía Vega, Gerente de Mercadeo de Exámenes para Latinoamérica, el Caribe y Canadá del British Council.

Los ganadores de la beca

Alex Camilo Durán es politólogo de la Universidad de Los Andes y se propuso continuar sus estudios en una universidad de Canadá, por lo que decidió certificar su inglés con el British Council.



Según cuenta el joven, el apoyo brindado por el British Council le permitió dar lo mejor de sí en el examen IELTS: “en todo momento me sentí acompañado y cobijado por una organización internacional que, desde el momento de separar la fecha hasta la presentación del examen, me dio esa preparación necesaria para el IELTS. Aquí encontré módulos virtuales, flexibilidad de tiempos, apoyo psicológico y una relación muy fluida con el equipo que se encarga de la preparación”, cuenta el politólogo.



Luego de conocer su buen puntaje en el examen y su proyecto de vida, el British Council nombró a Alex Durán como uno de los siete ganadores colombianos del IELTS Prize 2022.



Julián Díaz es otro de los ganadores de la beca; este joven se propuso estudiar una maestría en Economía y Econometría en una Universidad de Londres, Reino Unido, y gracias al British Council cuenta con un apoyo económico para cumplir su objetivo.



“El IELTS Prize es un empujón muy grande, ya que aliviará mucho la carga financiera de un posgrado en el exterior. Hacer parte de la comunidad que el British Council construye en todo el mundo es muy importante, no solo para mis estudios de maestría sino para mi futuro profesional”, comentó Díaz durante la ceremonia de premiación.



Por su parte, María Paula Mujica, otra de las ganadoras del IELTS Prize 2022, planea hacer una maestría en Políticas Públicas en el Reino Unido. Sobre la importancia de certificar el inglés, la joven declaró que “siempre he recomendado a las personas que vayan a estudiar afuera que hagan el IELTS y lo preparen en el British Council. La metodología es fácil de entender y los simulacros ayudan a saber qué esperar del examen”.

Prepárese para el IELTS

Para esta organización internacional, una certificación IELTS es mucho más que un requisito para llegar a entornos donde se hable inglés: es una herramienta que permite conectarse con el mundo y sus oportunidades.



Es por ello que el British Council pone a disposición de los colombianos una amplia gama de recursos como simulacros ‘online’, cursos (gratuitos y pagos), ‘webinars’, acceso a una app sin costo, consejos para prepararse desde casa, entre otros materiales que contribuirán a una buena preparación para este examen.



“Sin lugar a dudas, recomendaría una y otra vez al British Council; los jóvenes profesionales que, como yo, desean salir de Colombia para prepararse deben certificar el inglés, y en el British Council pueden recibir ese acompañamiento y aliento necesario para aprobar el IELTS”, agrega Alex Camilo Durán, uno de los ganadores del IELTS Prize 2022.



Puede conocer toda la oferta del British Council, tanto de aprendizaje de inglés como de preparación para el IELTS, ingresando a www.britishcouncil.co.