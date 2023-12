Evolución: el futuro de la energía lo está llamando

Colombia, beneficiada por su abundancia de recursos hídricos y fluviales, genera el 70 por ciento de su energía mediante fuentes renovables como las centrales hidroeléctricas y las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs). Sin embargo, esta fortaleza también expone al país a ciertas vulnerabilidades. Factores como el fenómeno de El Niño, los retrasos en la finalización de proyectos relevantes y el creciente consumo energético, plantean desafíos significativos para la estabilidad y eficiencia del suministro de energía en Colombia. Además, el sector energético no ha tenido grandes innovaciones hacia el consumidor; el foco se ha centrado principalmente en la “generación”. Es tan así que el usuario continúa conociendo a final del mes, lo consumido por medio de una factura de papel.

Para Bia Energy, comercializadora digital de energía colombiana esto debe cambiar. Innovar alrededor del usuario y entregarle herramientas tecnológicas que le permitan entender y controlar su consumo, será un factor decisivo para la transición energética del país. Un usuario que conoce su consumo es un usuario que logra tener ahorros significativos en su factura mensual y de paso genera un impacto positivo en el medio ambiente. Lo que no se mide, no se controla, y la mejor energía es aquella que no se consume.



A través de un servicio tecnológico, que empieza por el cambio del comercializador de energía y el cambio del medidor análogo por uno inteligente, Bia Energy, que ya llega a más de 120 ciudades y municipios de Colombia, logra entregarle al usuario analítica de su consumo en cada momento, administración de todos sus puntos de venta en un solo lugar y certificados de energía renovable, que garantizan de manera única que la energía consumida por los negocios fue producida de manera paralela por un proyecto de energía renovable en el país. Este servicio difiere en gran medida del servicio tradicional de energía al cual los negocios y los hogares están acostumbrados, por ende, su misión es construir el nuevo estándar del servicio de energía de la región.

Transición energética basada en el usuario

Ahora bien, Bia Energy está comprometida en reinventar el servicio de energía, aprovechando la tecnología y proyectos de generación sostenible en el país, razón por la cual, Casa Editorial El Tiempo y Bia Energy se unen para realizar el foro 'Evolución: el futuro de la energía te está llamando', un espacio en el que se debatirá sobre la situación energética en Colombia, los retos y objetivos de la comercialización de la energía digital y las innovaciones y los desarrollos tecnológicos con los cuales se puede enfrentar una transición energética basada en el usuario.



Pero eso no lo es todo, quienes asistan al encuentro tendrán la oportunidad de ser testigos de las transformaciones en los procesos de la industria energética, que incluyen la adquisición de usuarios y el crecimiento sostenible, la compra de energía mediante el uso de big data y tecnología, las operaciones en campo y los desafíos asociados. Además, aprenderán sobre temas relevantes como los lanzamientos e innovaciones tecnológicas que benefician tanto a los usuarios como a la industria energética, destacando el uso de algoritmos de big data, Bia Monitor (el primer hardware diseñado por Bia para submedición en negocios), certificados verdes Bia y su importancia en el respaldo a la transición energética, experiencia y servicio al cliente, entre otros.



Bia Energy no solo está a la vanguardia de la innovación energética, también está redefiniendo la manera en que las empresas y los consumidores interactúan con la energía. Conéctese el próximo 6 de diciembre desde las 10:00 a. m. a través de eltiempo.com.