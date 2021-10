everis cambia de marca, ahora es NTT Data

2014 marca la fecha de inicio en que la consultora tecnológica everis se integra a NTT Data Group, proveedor global de servicios de TI y negocios digitales, lo que le permite ser parte de la sexta compañía mundial en servicios de tecnología y transformación, y es ahora cuando anuncian su nuevo nombre y la decisión de operar bajo una marca única, definiendo una organización más sencilla, compartiendo visión, fortaleciendo sus valores y fomentando una mayor y más fluida cooperación en el grupo.

De acuerdo con Jesús Ordóñez, CEO de NTT Data Colombia, este cambio significa “dar un paso al frente para ser una empresa más global pero que sigue manteniendo la misma cercanía. Nuestra esencia no cambia. Mantenemos el firme compromiso con nuestros clientes de continuar dando servicios de alto valor trabajando de manera cercana, escuchando y entendiendo sus necesidades, cultivando relaciones de largo plazo y contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos estratégicos”.



Como resultado de este movimiento, NTT Data engloba las operaciones en más de 50 países y más de 139.000 mil empleados, con reconocimiento y prestigio a nivel mundial.



“Nuestra oferta de valor con orientación ‘end-to-end’ proporciona servicios que van desde la estrategia, en el ámbito de los grandes programas de transformación (con foco en áreas como las operaciones inteligentes, la transformación cultural, ‘digital workplace’, nuevos modelos de negocio, customer strategy), proyectos de integración tecnológica (arquitectura digital, canales digitales, ‘digital analytics’…), ciberseguridad, integración de soluciones de mercado ‘world class’, hasta los servicios gestionados de mantenimiento de aplicaciones y procesos, a los que incorporamos las más avanzadas tecnologías, metodologías y modelos de gobierno”, señala el CEO de NTT Data Colombia.



En Colombia



En el país, la compañía lleva 15 años operando, dando empleo a más de 1300 colaboradores, con perspectivas de crecimiento importantes y, dado que en Colombia no operan otras compañías del grupo NTT Data, no ha sido necesario abordar procesos de integración locales



La apuesta sigue por el talento y el desarrollo de capacidades diferenciales para acompañar a los clientes en sus programas de transformación digital, con diversas iniciativas lideradas desde Colombia, pero con carácter regional.



“Así, desde Colombia estamos liderando iniciativas como el COE (centro de expertise) de Automatización y Operaciones inteligentes, en el marco de nuestra red global de digital labs, el Centro de Open Networks con soluciones orientadas a modernizar la industria de las Telecomunicaciones o la Transición Energética con planteamientos para abordar, por ejemplo, la Hoja de Ruta del Hidrógeno, entre otros”, explica Ordóñez.

Igualmente, la compañía continuará su apuesta por el emprendimiento y la innovación a través de la Fundación NTT Data, impulsando iniciativas que fomenten el uso de la tecnología como una herramienta esencial de generación de valor y contribuyendo a generar impacto social y a que Colombia sea un país con mayores oportunidades para su gente, talentosa, emprendedora y creativa.

El cambio de nombre de everis a NTT Data es sencillamente un cambio de marca, puesto que la esencia sigue siendo la misma: “establecer relaciones estratégicas con nuestros clientes, siempre con visión de largo plazo, con el objetivo de contribuir con nuestras capacidades para acompañarlos en sus programas de transformación, aportando conocimiento experto y experiencia en la implementación de buenas prácticas para cada industria”, apunta Ordóñez.