La Feria Eva, en su edició¬n Eva Christmas, tiene abiertas sus puertas para que habitantes y visitantes de la ciudad acudan a este evento que se convierte en un referente en esta época del año. Ana María Gómez, fundadora y directora general de Eva, explica cómo nació esta convocatoria, que tres veces al año sorprende a Bogotá.

“La Feria nació hace seis años. Cuando empezamos a planearla, queríamos que fuera distinta, disruptiva y que sirviera de plataforma para el emprendimiento en el país. Buscábamos tener un regalo para la ciudad, que rompiera esquemas con un formato único y al aire libre y lo hemos logrado. Comenzamos con 75 marcas nacionales, apoyando el talento local y en esta edición, ya tenemos 415. Sin duda, hemos visto el crecimiento durante estos años de trabajo, inspiración y entrega a un evento mágico, una iniciativa que se gestó en una empresa familiar, con más de 35 años en la industria de la publicidad y los eventos”, señala Gómez.

Eva es la 'excusa' perfecta para disfrutar de esta época al aire libre y realizar todas las compras en el shopping event más mágico de la ciudad.

Eva cree en los emprendedores y en el talento local. Su objetivo principal siempre ha sido ofrecerles una plataforma integral, que cumpla con sus expectativas en ventas para la temporada, y a los visitantes, el mejor y más completo shopping event de la ciudad.



“Contamos con emprendimientos que empezaron con nosotros en 2017 y que, en cada edición, están dispuestos, a ofertar sus productos. Por esta razón, antes de cada evento, Eva, a través de redes sociales, lanza una convocatoria a nuevos expositores para que presenten sus productos y mediante una curaduría interna puedan vincularse a la Feria”, indica la fundadora.

Feria Eva Foto: Feria Eva

A su vez, los expositores muestran permanentemente su sentido de pertenencia hacia la Feria, expresando su agradecimiento:



“Para mi Eva es la feria más linda y completa de Colombia. He participado en todas las ediciones desde la primera y no solamente he posicionado aún más la marca, sino que he podido llegar a vender a personas de diferentes lugares del mundo y hasta conectar con tiendas en otros países en los que vendo actualmente”. @mijalgleiser



“Hemos participado en Eva más de 10 veces y nos encanta porque nos permite dar una experiencia de compra espectacular y acercarnos de una forma muy especial a nuestros clientes en Bogotá”. @anariasatelier



“Gracias infinitas a Feria Eva por ser una plataforma respetuosa y consciente que cumple sueños”. @soldemayo

Para la organización es vital que los emprendedores sigan viendo a Eva como una plataforma para visibilizarse y crecer.

Para su fundadora, este tipo de comentarios los hace sentirse muy orgullosos y cada vez más comprometidos con quienes participan en la feria y quienes los visitan, pues la idea es ofrecerles siempre un diseño de experiencia único para que cada vez más personas quieran estar en y con Eva.

Una feria mágica

Cada detalle en Eva siempre ha sido cuidadosamente pensado, diseñado y ejecutado. Por ejemplo, este Eva Christmas está inspirado en la navidad de Londres, evocando las blancas y clásicas calles europeas, con elementos como la guardia inglesa y su arquitectura representativa, faroles clásicos, cafés ingleses, photo opportunities, entre otros. Lo mismo sucede en sus otras ediciones del año: en mayo, (Mother’s Edition), en septiembre (Love Edition) y diciembre (Christmas Edition).



Para esta edición de Eva Christmas esperan más de 250.000 personas en la época favorita del año, así que, en sus 3.600 metros cuadrados, todo está listo para recibir familias que quieran pasar un buen rato juntos, divertirse y de paso, hacer las compras decembrinas.



“En la edición pasada vendimos $25.000 millones y esperamos que en esta oportunidad la cifra ascienda a los $30.000 millones, en una Feria que genera numerosos empleos”, asegura Gómez. La entrada es libre y gratuita para todos y la cita es en el Parque de la Calle 93 y el pabellón de la carrera 13 con calle 94 (esquina), en Bogotá.

Las novedades

Hasta el domingo 18 de diciembre los visitantes a Eva Christmas podrán encontrar variedades como el Plan de Compras, con un amplio abanico de marcas colombianas y una nutrida oferta de productos como accesorios, joyas, prendas de vestir, artículos para el hogar y bienestar, entre otros. Lo mejor es que están dispuestos en unos paneles inspirados en las calles de compras de París, Nueva York y Londres; boutiques llenas de encanto que antojan al pasar.



Algunas de las marcas que están presentes son: Ser mamá, de María Clara Rodríguez; Pola, de Lina Polanía; El Garaje, de Milena López; Maison Denim, Muza Luci, Yaquut, Mullat, Lab Girl Co., Oh Honey, Toña y Pepo, Umhana, Zierra Leona, Laiao, Oh Hello Miu de Viviana Grondona embajadora de la feria y Qshi de Pautips, entre otras.



También está Eva Kids, una zona exclusiva para niños, que cuenta con productos por y para los más ‘pequeños’ de casa, además de espacios para pintucaritas, globos y diversión y un espacio pet friendly para llevar a las mascotas de casa, disfrutar un momento con ellas y de paso, aprovechar para consentirlas con productos en tendencia.



“Es importante destacar que, desde el 11 de diciembre, día en que inició la versión Christmas hemos contado con la participación de varios artistas, lo que nosotros hemos denominado ‘Talk and Music’. En los días restantes, la Feria tendrá presentaciones alusivas a la temática principal: la navidad londinense, con conciertos al aire libre, como tributo a los íconos de la música inglesa como Amy Winehouse, The Beatles, Queen y The Rolling Stones”, dice Gómez.



También se ofrecerá una intervención de piano, alusiva a la Navidad, a cargo de Juliana Reinat y 30 niños que la acompañarán en una puesta en escena creativa y musical. Para acceder a información sobre los horarios de las presentaciones, pueden seguir en Instagram en la cuenta @ feriaeva.co.

El componente social

Para Eva aportar a la construcción de una mejor sociedad es uno de sus pilares principales. De esta manera, apoyan a la Fundación Abraza un sueño, que tiene como propósito mejorar la calidad de vida de niños con enfermedades de difícil diagnóstico a través de sus sueños.



También apalancan a Emprendelú, Fundación liderada por la cantante Fanny Lu, que nació en la pandemia con el propósito de visibilizar y apoyar a las mujeres emprendedoras de Colombia. La fundación crea oportunidades y conexiones para que sus proyectos se den a conocer, sean rentables y crezcan en comunidades que se apoyan unas a otras. En esta edición, estarán concentrados en favorecer el crecimiento de seis emprendimientos emergentes.

Para mayor información ingrese a: https://www.instagram.com/feriaeva.co/?igshid=YWJhMjlhZTc%3D