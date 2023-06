On Vacation llega con nuevas sorpresas, Europa es una oportunidad emocionante para los que quieren descubrir la magia del viejo continente y su historia, una cultura fascinante y llena paisajes con la comodidad de viajar ligero. Europa ofrece una experiencia inigualable que cautivará los sentidos de todos visitantes. El plan “Viaja Ligero” por Europa brindará una experiencia de 17 días de itinerario donde los viajeros podrán descubrir Lourdes, Orleans, París, Roma, Florencia, Venecia, Zúrich, Niza, Barcelona y Madrid.

La cadena ha establecido alianzas estratégicas con los mejores proveedores de servicios en cada ciudad que se visita por circuitos, desde alojamientos hasta guías turísticos expertos y transporte confiable, asegurándose de que cada aspecto del viaje sea excepcional. Este plan cuenta con salidas desde Bogotá e incluye desayuno en cada una de las ciudades que visitan, así como traslados entre ellas. No importa si eres un viajero experimentado o si es tu primer viaje a Europa, nuestro nuevo destino te invita a descubrir las maravillas de este fascinante continente. “Nuestro nuevo destino en Europa está diseñado para satisfacer las necesidades y deseos de los viajeros modernos, proporcionando una combinación perfecta entre aventura, relajación y descubrimiento. Con una cuidadosa selección de destinos emblemáticos y lugares ocultos, nuestros paquetes de viaje ofrecen una oportunidad única para explorar todo lo que Europa tiene para ofrecer y lo mejor, pagando a cuotas y sin intereses” Afirmó Laura Muñoz, presidente de On Vacation.



La compañía destaca que todas las iniciativas estarán orientadas para que los colombianos vivan menos lunes y más días de verano, por ello, del 15 al 18 de junio, estarán esperando a todos los viajeros en las principales ciudades del país con la “feria de verano”, un formato que les permitirá conocer todas las herramientas necesarias para que puedan invertir su prima en bienestar, descanso y conexión con sus personas favoritas. On Vacation estará en Bogotá en el Centro Comercial Mercurio; en Cali, en el Centro Comercial Palmetto Plaza; en Medellín en Florida Parque Comercial y en Pereira en Victoria Centro Comercial.



Ponte on y Vive on con On Vacation. Invertir en sus vacaciones es una decisión que le beneficiará a largo plazo y te proporcionará experiencias que atesorarás toda la vida. No se pierda la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable en Europa junto con nuevos destinos que hoy les fascinan a los colombianos como Punta Cana y Cuba.



Para obtener más información y reservar su viaje, visite nuestros puntos de venta, sitio web en www.onvacation.com o comuníquese gratis al #336.

Acerca de ON VACATION

Cadena hotelera 100% colombiana con 21 años de trayectoria en el sector turístico, cuyo objetivo es brindar vacaciones con propósito, ofreciendo a los colombianos la posibilidad de viajar y pagando a cuotas y sin intereses. De conocer los puntos turísticos más representativos en el país y Latinoamérica a precios cómodos, e impactando positivamente en la economía nacional, teniendo como principio una operación amigable con el medioambiente y el empoderamiento de las comunidades donde está presente. Cuenta con más de 24 hoteles tipo turista en Colombia y Latinoamérica, genera más de 5.000 empleos directos e indirectos, cuenta con más de 1.573 habitaciones en una amplia oferta en destinos nacionales: Amazonas, Eje Cafetero, Girardot, La Guajira, San Andrés, Santa marta y Cartagena e internacionales: Cancún, Panamá, Punta Cana y Cuba.