Estudiantes indígenas de U. Antonio Nariño en ligas mayores de ciencia

Por primera vez en la historia científica de Colombia, un grupo de estudiantes de comunidades indígenas que hacen parte de los semilleros de investigación de la Universidad Antonio Nariño, liderados por el docente e investigador David Rodríguez Goyes, verá plasmado su trabajo en las reconocidas publicaciones Critical Criminology, de la Asociación Americana de Criminología, y The British Journal of Criminology, de la Asociación Británica de Criminología.

Se trata de los estudiantes de Derecho: Pablo Ramos y Angie Cuchimba pertenecientes a la comunidad Nasa, Tatiana Ramos de la comunidad Ticuna y Mireya Astroina del pueblo Barí; quienes en el 2018 emprendieron, de la mano del docente de criminología, violencia social, y metodología, y hoy investigador postdoctoral del departamento de criminología y sociología del derecho de la Universidad de Oslo (Noruega), un fructífero camino hacia la producción de conocimiento desde su propia cosmovisión.



Después de hacer el doctorado en Oslo, cuenta Goyes, regresó a Colombia a trabajar con la Universidad Antonio Nariño, donde pudo evidenciar una gran riqueza: que un buen porcentaje de sus estudiantes pertenecía a las comunidades indígenas, lo que para él como criminólogo y sociólogo fue muy valioso, pues significaba una gran oportunidad de conocer las prácticas propias de las comunidades, una riqueza que, según el profesor Goyes, no ha sido muy investigada.



“Hay un fenómeno mundial en el que investigadores, generalmente de Europa, Norteamérica o de las grandes ciudades colombianas, van a las comunidades indígenas, las estudian, recogen su conocimiento y publican a su nombre, cuando son las comunidades las productoras del conocimiento, lo que es, de alguna forma, un robo. Al ver esto, pensé que sería interesante motivar a los estudiantes de las comunidades indígenas a publicar su propio conocimiento. Esta fue la inspiración, el punto de origen del semillero de investigación”, comenta.



La dinámica del semillero ha sido lo que él llama, un intercambio de saberes, en el cual él expone sus conocimientos criminológicos y los estudiantes indígenas le explican cómo funcionan las cosas en sus territorios. Este trabajo, además de fortalecer el conocimiento sobre estas comunidades, ha empoderado a los estudiantes como defensores de su tierra, su gente, su historia y sus costumbres.

El proceso, explica el doctor Rodríguez Goyes, “empezó con prácticas y simulacros por parte de los estudiantes, donde yo les explicaba los métodos de cómo hacer una entrevista, una observación, un análisis, considerando todos los temas éticos y de respeto por las personas que participan en la investigación. El trabajo de los estudiantes nos da acceso a material que nadie tiene, pero, además, es una gran experiencia para los estudiantes”.



Así, han trabajado proyectos en diversos temas. “Por ejemplo, cómo las prácticas indígenas pueden ayudar a prevenir y reversar la crisis ambiental que atraviesa el planeta, o sobre cómo las actividades de minería crean mercados sexuales con impactos negativos para las mujeres indígenas. Actualmente, desarrollamos un proyecto sobre justicia de salud, enfocado en las consecuencias que Covid-19 ha tenido en las comunidades indígenas”, señala.



Gracias a este tipo de investigaciones, el grupo obtuvo financiación internacional por parte Global Challenges Research Fund, un fondo a través del cual el gobierno del Reino Unido subvenciona proyectos para enfrentar grandes desafíos sociales.

La experiencia de los estudiantes

Para este grupo de estudiantes indígenas de la Universidad Antonio Nariño, el participar en estos proyectos les ha permitido conocer más acerca de su comunidad y los contrastes con el mundo occidental. Relata Mireya Astroina que “no hay que desconocer al pueblo, sino también llevarlo de la mano porque el pueblo nos ha dado la confianza para portar la información que nosotros requerimos en nuestras investigaciones”.



Angie Cuchimba, por su parte, manifiesta que “este proyecto ha permitido que entendamos que tenemos el poder en nuestras manos de crear nuestro propio conocimiento, de llevarlo a las comunidades, de transformarlo y no permitir de ninguna manera que haya una interferencia dañina de las culturas occidentales”. Pues a estas comunidades les ha generado desconfianza las innumerables ocasiones en que grupos de investigación externos se aprovechan y explotan el conocimiento indígena.



Los estudiantes coinciden en que más allá de formarse como profesionales, el participar en este grupo le ha aportado de forma significativa a sus comunidades, pues como cuenta Tatiana Ramos “se sienten apoyados porque hay alguien que está interesado en ellos y quieren aprender algo de su comunidad”.



Personalmente, han cambiado su forma de ver la vida, pues este trabajo pasó de ser académico a formar parte de su proyecto de vida, según Angie Cuchimba “desde que conozco el proyecto sé que mi objetivo de vida es ser una persona que va a aportar algo a la comunidad y que va a dejar un legado. Dejar conocimiento a través de estos artículos para que nuestros hermanos y hermanas indígenas puedan leer, puedan apreciar y puedan explotar, creo que es la mejor herencia que podemos dejarles”.

Los artículos

El fruto de este juicioso y responsable trabajo, se ve ahora reflejado en la aceptación y aprobación de dos artículos científicos que se publicarán en marzo del 2021.



El primero de ellos, que saldrá en la revista Critical Criminology, se titula: ‘Southern green cultural criminology and environmental crime prevention: representations of nature in four colombian indigenous communities’, el cual trata de mostrar cómo las prácticas indígenas de las comunidades Nasa, Barí, Ticuna y Huitoto pueden inspirar políticas públicas a nivel nacional para prevenir el crimen ambiental.



El segundo artículo, que se publicará en British Journal Criminology, agrega el experto, “se llama ‘Ethnocide and ecocide in four colombian indigenous communities: the erosion of a way of life and memory’, que hace referencia a cuáles son las principales amenazas para la continuidad del conocimiento indígena y de las mismas comunidades”.



Lo más significativo de este trabajo, resalta el doctor Rodríguez Goyes, “ha sido que los estudiantes de las comunidades indígenas de la Universidad Antonio Nariño son coautores, productores de su conocimiento. Esta es una forma de responder a esa dinámica donde los extranjeros se roban el conocimiento de las comunidades; en este caso, las comunidades son reconocidas como las autoras del conocimiento”.



Ha sido tal el impacto de las investigaciones que ya las han presentado a nivel mundial, siendo invitados de honor en el Reino Unido y Bélgica, entre otros, y participando en Colombia en el Congreso internacional sobre criminología del sur que tuvo como objetivo conectar a académicos y profesionales para la creación de conocimientos innovadores y críticos.



Pero, además, gracias al respaldo, acompañamiento y apoyo económico de la Universidad Antonio Nariño, los estudiantes de las comunidades indígenas se han podido dedicar de tiempo completo a la labor académica e investigativa, recibiendo una remuneración por su trabajo; así mismo, han sido entrenados como académicos para producir artículos científicos de nivel mundial, al tiempo que han sido formados en el idioma inglés, recalca el académico.



“En criminología hay muy pocos artículos que hayan sido escritos por autores indígenas, esto tiene importantes repercusiones en las comunidades, puesto que se convierten en una forma de visibilizar el poder de producción de conocimiento y la importancia que tiene este conocimiento, donde, además de estudiar y aprender, reconstruyen el tejido social”, puntualiza el docente e investigador David Rodríguez Goyes.

