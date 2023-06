El Bachillerato Internacional es un modelo educativo, constituido en Ginebra (Suiza), que ofrece diferentes programas dirigidos a estudiantes desde los 3 hasta los 19 años, con el objetivo de formarlos integralmente para enfrentarse a los desafíos sociales y medioambientales del mundo actual.

New Cambridge School se convirtió en el primer y único colegio IB de Santander, luego de implementar el Programa del Diploma (PD) en 2022, cuyo currículo se imparte en los últimos dos años del bachillerato. El 23 de junio, la institución graduará a su primera promoción que optará por esta titulación internacional.



El IB trasciende la educación tradicional: los estudiantes aprenden desarrollando múltiples habilidades como el pensamiento crítico, la investigación, la escritura académica, la comunicación, la autogestión, la mentalidad global y el espíritu de servicio.

“Si bien el manejo del tiempo y el trabajo autónomo han sido dos aspectos retadores, siento que me han hecho mejor persona. Gracias al Programa del Diploma soy más disciplinado en mis estudios, sin abandonar las actividades que realizo por fuera del colegio”, asevera Juan David Moreno Herrera, estudiante de 12°, quien obtuvo una beca del 65% en Florida Atlantic University para cursar la carrera de neurociencias.



Adicional al PD, el colegio hace un acompañamiento personalizado desde el área de College Counseling, liderada por María Paula Jiménez Salcedo. “Muchas universidades en el exterior ofrecen becas IB y en Colombia esto ya está sucediendo. Desde la consejería vocacional guiamos a los estudiantes en estos procesos, les ayudamos a investigar sobre las becas, los requisitos y la elaboración de su hoja de vida académica”, explica.

En Colombia ya hay instituciones de educación superior que reconocen el IB, entre ellas se encuentran la Universidad de los Andes, el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), la Universidad del Rosario, la Universidad Externado de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de la Sabana, la Universidad CES, la Universidad del Norte, la Universidad ICESI, la Universidad Pontificia Bolivariana, entre otras.



El IB motiva a los/las alumnos/as a destacarse en sus estudios y en su desarrollo personal, formándolos/las de manera integral y equilibrada. Daniela Hernández Martínez, quien aplicó a una beca para la University of Toronto, afirma que el Programa del Diploma le ayudó a llevar una vida balanceada: “El IB te hace entender que el estudio es apenas una parte de tu vida y que debes sacar tiempo para ti, para estar con tu familia y amigos”.

Por su parte, Emilio Espinosa Palacio aplicó a becas en tres instituciones distintas: University of Pennsylvania, Tufts University y York University, para estudiar biotecnología. “La Monografía, los trabajos internos de Biología y Enviromental Systems, asignaturas del PD, me permitieron estudiar a profundidad temáticas propias de mi carrera”, asegura el estudiante.



Otro de los componentes transversales de este currículo es el servicio, pues los estudiantes participan en proyectos y actividades en los cuales desarrollan su responsabilidad social, los involucra y vuelve más solidarios. La filosofía IB, en consonancia con la misión y visión del New Cambridge School, le apuestan a una educación holística, vanguardista y dispuesta a la transformación positiva del entorno.