Estrechar lazos con la academia, una necesidad para Bogotá

En vísperas de las elecciones, afloran los debates acerca de temas urgentes para la ciudad. Los candidatos y sus partidarios discuten sobre las necesidades en ámbitos como la movilidad, la seguridad, el desarrollo territorial, la inversión social y el medio ambiente.

Algo que destaca de este contexto Fernando Soler, rector de la Universidad ECCI, es que demuestra un cierto consenso entre los candidatos con respecto a los temas que debe resolver la ciudad.



En este marco de debate, Soler considera que la academia tiene mucho que aportar: “Me parece importante anotar desde nuestra posición que es importante que los candidatos no caigan en el populismo, esto es, en el juego de hacer propuestas que no se pueden cumplir, cosa que ha pasado con la discusión del metro. Puede haber consecuencias muy peligrosas, por ejemplo, si se excava totalmente una ciudad ya construida y ya urbanizada como Bogotá”.



Y es que, para Soler, un político no debe prepararse para ser elegido, sino para administrar, especialmente en la capital, donde son varios los temas por resolver.



A juicio del rector, una de las soluciones radica en ampliar y mejorar los servicios educativos de la capital.



“Las universidades no solemos pedir ayudas económicas para infraestructura, dotación de equipos, mejoramiento de la calidad académica… En todo eso nos desenvolvemos bien. Pero considero importante que el próximo alcalde o la próxima alcaldesa ayude a la academia a resolver causas externas que no dejan trabajar bien”, manifiesta Soler.



Estas causas externas son diversas. La movilidad y la seguridad, por ejemplo, son esenciales para que la comunidad educativa llegue sin contratiempos a sus destinos y pueda ejercer sus labores.



Esto es importante, pues, a juicio del rector, la academia es un aliado muy importante para transformar la realidad de la ciudad.



La Universidad ECCI, por ejemplo, ha puesto en marcha diversas estrategias para alcanzar objetivos fundamentales que mejoran la educación en la ciudad tanto cuantitativa como cualitativamente.



Algunas de estas acciones pueden ser modestas, pero sin duda acaban proporcionando beneficios para la comunidad educativa, como los parqueaderos



exclusivos para motocicletas que abrió la institución y que han dado comodidad y alternativas a sus estudiantes.



Así mismo, la Universidad ECCI trabaja por una educación más incluyente. Un ejemplo de esto es que la institución se ha esforzado por adecuarse académica y logísticamente para atender a más de 100 estudiantes sordos.



En la misma vía, cabe señalar que la formación humana es un pilar para la Universidad ECCI, una de las cuatro instituciones colombianas de educación superior que hace parte del Pacto de América Latina por la Educación con Calidad Humana (PALECH).



“La gente debe formarse también en valores, en principios, para reconocer la dignidad del ser humano. Por eso nos preocupa el consumo de drogas en los parques. Nuestra universidad está rodeada de ellos y nuestro Departamento de Bienestar ofrece charlas de prevención. No obstante, esperamos que para este tema se desarrolle un plan de gobierno”, manifiesta el rector.



Otro ejemplo de inclusión se evidencia en los cómodos precios de matrícula que maneja la institución y en su sistema escalonado.



“En nuestra universidad, la mayoría de estudiantes se costea su carrera trabajando. Por eso, tenemos un sistema que permite que las personas se superen y que vayan escalando niveles: que tengan formación tecnológica, para luego completar una carrera profesional y seguir con el posgrado. Pero todo es transversal; es necesario que se fortalezca el empleo, por ejemplo, y eso se puede lograr si los gobiernos apoyan la academia”, explica Fernando Soler.



Este apoyo a la academia, considera el rector de la Universidad ECCI, puede dar grandes réditos a la ciudad, pues la academia es un escenario que se presta para la innovación.



“Es por eso que en la Universidad ECCI nos orientamos a la productividad. Esta ciudad y este país valen, y es posible encontrar soluciones pensando en nuevas industrias, creando alternativas. Desde la academia, por ejemplo, se podría contribuir a la sostenibilidad desarrollando vehículos eléctricos. Colombia debe empezar a exportar; no se debe contentar con importar y consumir, y para ello son fundamentales las universidades”, señala Soler.



“Por eso, vale la pena exigirles a los candidatos a favorecer la academia. El reto que viene para la ciudad es muy grande y se puede empezar con la educación”, concluye el rector de la Universidad ECCI.