Estrategia busca que Colombia lidere el mercado mundial de cannabis

Desde mayo de 2021, Flora Growth cotiza en la bolsa de valores Nasdaq, donde se posicionó como la compañía mejor capitalizada del mercado de cannabis en Colombia, ascendiendo hasta los $288 millones de dólares tras haber sido la acción más valorizada de la jornada el 28 de julio de este año.

Con un crecimiento del 63,12%, un valor de $8,27 dólares y volumen de 47 millones de acciones, dicha jornada se constituye en un hito para la industria del cannabis y las empresas colombianas que hacen parte del mercado bursátil en Nueva York. Luis Merchán, presidente y CEO de Flora Growth, afirma que “esto se dio gracias a la firma del Decreto 811 por parte del presidente Iván Duque, un hecho que demostró que Colombia puede ser líder mundial del mercado de cannabis. Ya estamos viendo un gran interés en el mercado mundial y lo que pasó en Nasdaq es un claro ejemplo de esto”.



Con un portafolio que incluye cinco divisiones, más de 300 productos y de 90 licencias médicas y cosméticas, Flora Growth Corp. aprovecha la producción a bajo costo para apalancar sus indicadores de rentabilidad, así lo evidencia desde su cultivo de cannabis orgánico en Lebrija, Santander, el más grande de su tipo en el país y uno de los más sobresalientes en el mundo. Allí, el gramo de flor de cannabis ‘premium’ se ubica por debajo de los $0,06 dólares, uno de los de menor costo a nivel mundial.



“Nuestra apuesta ha sido ser rentables desde el comienzo. Teníamos claro que no queríamos depender de un fondo de inversión, por lo que empezamos a crear empresas y divisiones que generaran ingresos haciendo uso del cannabis en diferentes sectores”, comenta Nicolás Vásquez, VP de Operaciones de Flora Growth Colombia.



Hitos en varias industrias

​

Flora Growth cuenta con cinco divisiones de negocio, entre ellas se destacan Flora Beauty, la división de cosméticos y belleza cofundada por la colombiana Paulina Vega, ex Miss Universo, con las marcas Mind Naturals y Ô. Recientemente Flora Beauty anunció el reconocimiento otorgado en Cosmoprof North America, una de las ferias más importantes de la industria cosmética en el mundo, donde su marca Mind Naturals fue seleccionada como una de las más innovadoras con la ‘Crema Extra Hidratante con CBD’, en la categoría ‘Just Compost it’ (solo composta), cuyos empaques se biodegradan al 100%.



De otra parte, está Kasa Wholefoods, fundada por la actriz y empresaria Laura Londoño junto a su esposo Santiago Mora, la cual se ha enfocado en generar consciencia sobre el bienestar para los seres humanos con sus marcas ‘Almost Virgin’, orientada al bienestar sexual a través del uso del CBD, y Mambe, una línea de jugos naturales, saludables y conscientes, con la incorporación de componentes del cannabis. Esta última beneficiará a campesinos colombianos y logrará presencia nacional gracias al acuerdo comercial firmado con Tropi S.A.S., con quienes llegarán a más de 130.000 puntos en 38 ciudades.



Por otro lado, Hemp Textiles & Co., la división de textiles y moda, presenta una línea de ropa y calzado a base de ‘hemp’ (cáñamo), a través de la marca Stardog Loungewear, la cual busca un cambio en la mentalidad del consumo de prendas con el ‘slow fashion’, presentando una manera de pensar y hacer moda de manera consciente y enfocada en mitigar el impacto ambiental de la industria de la moda.



Asimismo, Flora Lab, los laboratorios del ‘holding’, recibieron el aval GMP (‘Good Manufacturing Practice’ o Buenas Prácticas de Fabricación -BPF-), una normativa con la que se garantiza la calidad y seguridad de los productos. Flora Lab, junto a ‘Cosechemos Ya’, el cultivo de cannabis a cielo abierto más grande del país, destacaron por su capacidad técnica y productiva con la que Flora Growth puede integrarse verticalmente, demostrando la capacidad que tiene Colombia para convertirse en líder mundial.



Claves de éxito en la industria cannábica

​

Flora Growth ha basado su plan estratégico en el seguimiento y apoyo al cambio de las regulaciones que permitan el acceso de Colombia al mercado mundial, como la firma del Decreto 811 por parte del presidente Iván Duque; así como mostrar y potenciar la alta calidad agroindustrial del país con la implementación de exigentes estándares.



“Con este gran proyecto miles de inversionistas de todo el mundo creen en nosotros y, sobre todo, creen en Colombia. En el país, vemos la capacidad de generar modelos de negocio sostenibles a partir del cannabis, que den valor y mejoren la vida de las personas. Por eso, nuestro portafolio se sigue robusteciendo”, indica el presidente y CEO de la compañía.



Como él asegura, se estima que el mercado legal del cannabis llegue a cerca de $62 billones de dólares para el año 2024, mientras que la flor de cannabis seca sigue representando más del 50% de la demanda en los principales mercados internacionales, como Estados Unidos, Alemania y Australia.



Por su parte, el VP de Operaciones asegura: “buscamos tener aplicaciones innovadoras e interesantes en un mercado tan dinámico y competitivos como el del cannabis, donde tenemos tantos actores a nivel mundial. La innovación y estar a la vanguardia es lo que nos dará el liderazgo. También, la transparencia en nuestros procesos y esa trazabilidad que exigimos tener en estos para cada una de las divisiones del negocio”.



Prueba de ello es, además, la vinculación de la Dra. Annabelle Morgan (PhD.), quien recientemente fue nombrada miembro de la Junta Directiva y asesora científica principal. Su reconocimiento internacional yace en su historia de vida y destacable recorrido profesional en los estudios oncológicos, que han migrado a la medicina a base cannabinoides con la que creó una fórmula para salvar la vida de su hijo, a quien le extirparon el 38% del cerebro.



Para los directivos de Flora Growth, es momento de hacer de Colombia uno de los grandes jugadores mundiales, al mismo tiempo que la compañía se convierte en líder mundial de este segmento, desde su capitalización y la creación de negocios innovadores, con un enfoque científico y sostenible, trasversal a todas sus acciones empresariales. *Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que no pretende hacer recomendaciones sobre inversiones o compras. Al momento de tomar una decisión, consulte todas las fuentes que considere necesarias*