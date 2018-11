Estos son los beneficiados que verán a Roger Waters en concierto

Durante el pasado 15 y 16 de noviembre, los usuarios interesados en asistir al concierto de Roger Waters, tuvieron la oportunidad de participar por una de las cinco entradas dobles que EL TIEMPO entregaría en alianza con MOVE CONCERTS.



Los fanáticos debían responder una trivia. Los primeros cinco (5) que la resolvieran correctamente, y dejaran sus datos en el formulario anexo, serían los beneficiados. A continuación sus nombres:



• Karina Giraldo Bustos

• Julio Duran

• Néstor Arroyave Duque

• Javier Agudelo

• Camilo Borrero



A lo largo de la actividad se presentó un inconveniente producido por un error manual, pero gracias al sistema de recolección de datos, se pudieron identificar las personas que respondieron las preguntas de manera correcta, sin importar el porcentaje que arrojó la herramienta. En total, se recibieron 969 registros.



Lamentamos las molestias y los inconvenientes ocasionados.



Para mayor calidad a continuación encontrarán las preguntas con sus respectivas respuestas:





EN NEGRITA LA RESPUESTA



1. ¿En qué año murió el padre de Roger Waters?



- 1976

- 1944

- 1939



2. ¿Cuáles son los álbumes de Pink Floyd que mejor reconstruyen el dolor de la muerte del padre de Waters?



- The Division Bell y The Piper at The Gates of Dawn

- The Dark Side of the Moon y The Wall

- The Wall y The Final Cut



3. ¿Con cuál canción cerró Roger Waters su concierto en Bogotá en el 2007?



- Another Brick in the Wall

- Comfortably numb

- Shine on You Crazy Diamond



4. ¿Cómo se llama el más reciente álbum en solitario de Roger Waters?



- Is This the Life We Really Want?

- Amused to Death

- The Division Bell



5. Antes de la reunión de Live8, de 2005 ¿cuándo fue el último concierto que dio Pink Floyd contando con Roger Waters como miembro activo?



- 1981

- 2001

- 1999



6. ¿Quiénes colaboraron en el álbum 'The Pros and Cons of Hitch Hiking?



- Jack Palance, Eric Clapton, David Sanborn

- David Gilmour, Jeff Beck, Roy Buchanan

- Jack Lemon, Rod Stewart, Kamasi Washington



7. ¿Cómo se llamaba el primer líder creativo de Pink Floyd?



- David Gilmour

- Richard Floyd

- Syd Barrett





¡GRACIAS POR PARTICIPAR!