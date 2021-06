“Esto se puso bueno y no ha empezado la Copa”: René Higuita

En medio del debate que se generó en los últimos días como consecuencia de las declaraciones del exportero de la Selección Argentina Sergio Goycochea en un programa deportivo de difusión internacional (del que terminó retirándose molesto), en el que afirmó que la Albiceleste llegará mejor ‘parada’ que Colombia a la Copa América, René Higuita le salió al paso a su colega y lo invitó a que lo desafíe como quiera, porque para él la realidad va a ser otra en el torneo suramericano.

“Yo confío plenamente en mi Selección, así que si ‘Goyco’ también está tan seguro de la suya, que me rete. Ya en una oportunidad me tocó ‘motilarme’ por cumplir un reto. Así que si quiere plantearme otro, que lo ponga y se lo acepto”, afirma el arquero colombiano.



Y es que esto ya fue más allá de una simple respuesta al emblemático guardavallas argentino, puesto que este fin de semana los transeúntes de la Avenida 9 de Julio, a la altura del Obelisco (donde la hinchada celebra los títulos), se encontraron con una valla donde ‘El Loco’ abiertamente le manifiesta a Sergio que Colombia va a llegar más lejos que Argentina, una postura que también ratificó con un aviso en la prensa gaucha.



Mientras que esta polémica se aviva día a día, para Higuita es indudable el papel protagónico que tendrá Colombia en la Copa y que avanzará a una instancia superior que Argentina, por cuanto Rueda cuenta con los jugadores, la responsabilidad de salir a ganar y darle esa alegría a los colombianos, al tiempo que los resultados se les están dando, lo que llena al paisa de optimismo y fe en la Selección.



“Nuestro país pidió ser la sede de ese campeonato y cuando eso sucede es porque desde ahí ya hay una muy buena energía. Esperemos que esa energía aguante para que Colombia, que conoce el fútbol de argentino, el brasileño y el suramericano, nos pueda dar esa satisfacción. Humildemente me atrevo a decir que nuestro equipo dará la sorpresa en Brasil”, enfatiza René.



Procesos distintos



Para ‘El Loco’, con todas las dificultades que viene afrontando la Tricolor, este certamen significa un gran reto, al igual que lo es para el maestro Reinaldo Rueda, aunque considera que empezamos bien ahora en esta eliminatoria ganándole a la Selección de Perú y



jugando bien, lo que muestra un panorama muy prometedor para lo que viene en la Copa América.



“Este es un proceso que empieza con nuestro nuevo entrenador y arrancó con el pie derecho. Él conoce el fútbol colombiano, que tiene muy buenos jugadores y que cuenta con una nómina amplia para sacar el mejor equipo, así que no nos queda sino respaldarlo y confiar en su trabajo”, subraya el exarquero nacional.



Con respecto al argumento de Goycochea frente al proceso de dos años que ya ha recorrido Lionel Sebastián Scaloni con los albicelestes y que, según él, viene de menor a mayor, Higuita señala que es respetable lo que Sergio piensa, pero que cree que con el conocimiento que tiene Rueda, los buenos jugadores que hay y los problemas que enfrenta nuestro país, eso va a fortalecer mucho a nuestra Tricolor.



“Yo lo he dicho, la Selección de Colombia ahora es un ‘Egan Bernal’, entonces ese bálsamo que nosotros necesitamos es el que los muchachos nos van a dar, porque es en esos momentos es donde ellos sacan la casta. Estoy con mi Selección y voy a seguir estando con ella hasta el fin de mis días, haciéndole fuerza y deseándole lo mejor. Ahora, hay mucho argumento para sustentar esto, puesto que ya fuimos campeones de esa Copa y tenemos una nómina con experiencia suficiente; entonces confío mucho y tengo ese pálpito de que Colombia va a ser esa gran sorpresa en Brasil”, reitera René.



Así mismo, asegura que es muy bueno tener a Messi en cualquier equipo del mundo, pero resalta que en el fútbol son 11 contra 11 y que una golondrina no hace verano en este deporte. “La Selección de Argentina es una selección favorita y que merece respeto, y la mejor forma de respetarla es ganándole”, puntualiza ‘El Loco’.



En tanto que frente a la teoría de la historia como premisa para obtener resultados sostiene que el fútbol ha evolucionado y más en Colombia, que lo ha hecho también en cuanto a sus exponentes en el exterior, o como lo que ha pasado con Venezuela que hoy ya se le mide mano a mano a cualquier selección, por lo que siente que en la actualidad todo esto se ha equiparado.



“No sé hasta dónde la historia va a ser importante, si cada día la tenemos que escribir”, remata el histórico René Higuita, para quien el partido de este martes ante Argentina es importantísimo, ya que nos va a seguir dando luces para lo que viene en la Copa América pero, independientemente del resultado, el exportero colombiano se mantiene en su reto contra el referente argentino.