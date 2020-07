Este es un espacio para encontrar diferentes rutinas de ejercicio

Cambiar de estilo de vida requiere de disciplina, esfuerzo e investigación, y en ese sentido, para lograrlo es importante determinar una rutina que incluya ejercicio, descanso y buena alimentación. Pero seguramente estará pensando que no siempre es tan fácil encontrar información recomendada por expertos, y que realmente dé excelentes resultados, sin embargo, la realidad es otra.

Ya ha sido creado ese lugar ideal que reúne desde tips de belleza y recetas saludables, hasta rutinas de ejercicios y datos interesantes. Se trata de ‘Soy Saludable Colsubsidio’, un portal web que fue creado pensando en esas personas que están interesadas en una vida sana y llena de bienestar. En él, se destacan diversos consejos y ejercicios que se acomodan según el tiempo, el espacio, la condición, y el estado físico de quien los necesite, por esa razón, a continuación encontrará algunos de los tips sugeridos por esta iniciativa:



1. Los beneficios de la actividad física



Un estilo de vida saludable debe estar compuesto por dos partes: una sana alimentación y ejercicio regular, pero ¿qué beneficios se pueden obtener al apoyarse en la actividad física?



- Generación de colesterol HDL gracias al ejercicio.



- Se reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y se controlan los niveles de glucosa mediante la actividad física.



- Permite quemar el exceso de grasa y controlar el peso.



- Evita el desarrollo de la osteoporosis y dolores de espalda.



- Demuestra reducir el riesgo de desarrollar cáncer.



- Libera el estrés y evita daños a la salud mental.



2. Las ventajas de correr



Correr hace que todo el cuerpo tenga movimiento, se sienta activo, y se comiencen los días llenos de energía, pero también, tiene unos beneficios específicos:



- Salud Mental.



- Disminuye los síntomas del asma.



- Ayuda a prevenir la presión arterial alta.



- Se pierde peso.



- Se obtiene fuerza física.



- Se aumenta la densidad ósea.



- Se reducen los efectos de la de diabetes.

Foto: Colsubsidio

3. ¿Por qué hay que ser constante con las rutinas?



La constancia es vital en cada actividad que se realice, sobre todo, si se quieren obtener resultados rápido.



-Si durante toda la semana comió alimentos saludables, el fin de semana puede agregar uno que otro gusto, pero no de forma descontrolada.



- Si no está acostumbrado a consumir bebidas alcohólicas, no se desordene si lo invitan a hacerlo, tenga en cuenta que el organismo no reaccionará bien, y esto podrá tener consecuencias no muy positivas.



- Si ya inició una rutina de ejercicios, no la abandone a la mitad del camino.



4. ¿Es mejor hacer ejercicio en la mañana o en la noche?



El ritmo circadiano, una de las variables más importantes para establecer en qué momento del día es mejor hacer ejercicio, es lo que determina el funcionamiento adecuado de cada persona, y su capacidad de desempeñar diversas actividades durante el día, lo que quiere decir, que la mejor hora para hacer ejercicio, puede variar entre una y otra.



- Hacer ejercicio en la mañana tiene como ventaja que puede ser el momento del día más alejado de las comidas, lo que permite un mejor control del peso.



- La actividad física por la mañana también ayuda a establecer una rutina y a ser consistente con mayor facilidad.



- Hacer ejercicio en las noches también tiene sus ventajas. A esta hora la temperatura corporal y los niveles de hormonas, alcanzan su máximo potencial, por lo que el organismo se encuentra mejor preparado para hacer deporte, lo que da una mayor exigencia del cuerpo para conseguir objetivos. - El cuerpo en la noche responde positivamente tras estar activo durante varias horas, lo que ayuda a reducir el riesgo de sufrir lesiones.



Así las cosas, llegó el momento de empezar. Ingrese a www.soysaludablecolsubsidio.com/, regístrese, y comience a transformar su mundo.