Este es el panorama de la producción porcícola en el país

En los últimos días la producción de carne de cerdo en Colombia ha caído un 55 por ciento, por cuenta de las manifestaciones y bloqueos en las vías. El volumen promedio disponible en el país ha bajado un 50 por ciento y en el Valle del Cauca un 80 por ciento. Porcicultores hacen un llamado al diálogo y a permitir la libre movilización de animales e insumos para retomar niveles de producción y abastecer al país.

De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Porcicultores, Porkcolombia – FNP, el 55 por ciento de la producción de carne de cerdo en el país se ha visto afectada por cuenta de las manifestaciones y bloqueos de vías, la vandalización, las amenazas contra la seguridad y la vida de los trabajadores y los empresarios, los saqueos en granjas, los impedimentos a la movilización de alimento balanceado para los cerdos, de los animales a plantas de beneficio y de la carne a los diferentes canales de comercialización en el país.



La producción diaria en Colombia es de 1.300 toneladas de carne de cerdo, y por los efectos del paro nacional, se han dejado de producir y comercializar 720 ton/día, lo que representa pérdidas para el sector porcicultor que ya llegan a los 100.000 millones de pesos.



Según informó Porkcolombia, estas pérdidas dan cuenta de los sobrecostos por mayor inventario en granja, descensos en la comercialización, así como un menor peso de los cerdos que se han podido comercializar.



Asimismo, el gremio de los porcicultores llama la atención por el alto riesgo de desnutrición y muerte que corren en este momento 3’750.000 cerdos porque el alimento balanceado no ha podido llegar a 5.700 predios porcícolas en el país.



Los sobrecostos de producción por cuenta del represamiento de animales en granja y las dificultades de movilización y comercialización se evidencian en los expendios del país, donde el volumen disponible ha caído un 50 por ciento y en regiones altamente afectadas, como el Valle del Cauca, el recorte alcanza el 80 por ciento.



El impacto en el bolsillo de los hogares colombianos también hace parte de la dramática situación, pues los precios al consumidor han subido en promedio un 20 por ciento en la última semana, aunque ,por supuesto, en las zonas más afectadas con desabastecimiento cualquier precio nominal es irrelevante, pues no se consigue carne de cerdo prácticamente en ninguna condición.



Ante esta grave situación los porcicultores claman al Gobierno Nacional encontrar soluciones inmediatas para enfrentar los riesgos de desabastecimiento que amenazan la seguridad alimentaria del país y la seguridad personal de millones de trabajadores y empresarios de la ruralidad. A su vez, reiteraron el llamado a los manifestantes para que no bloqueen el paso de vehículos que transportan animales, alimento balanceado y carne de cerdo para alimentar a millones de colombianos.