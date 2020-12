Coderhouse, el futuro de la educación digital

La tecnología apareció en este mundo para cambiarlo y, no solo eso, vivir sin ella ya no es posible porque gracias a sus múltiples ventajas y funciones, ahora se hace más fácil y práctico llevar a cabo algunas actividades diarias y, por supuesto, aprender sobre diversos temas desde cualquier lugar y a cualquier hora.

Pero uno de los sectores que más ha crecido gracias a este aliado es el de la educación ya que sus facultades le han permitido a las diferentes empresas y personas crear, promover y acceder a modelos mixtos con características de educación presencial, a distancia y totalmente virtual. Ejemplo de ello es Coderhouse, la primera escuela de educación 100 por ciento en línea y en vivo en Argentina y una de las primeras en Latinoamérica.



Coderhouse llegó al país con el objetivo de ofrecer cursos efectivos y el propósito de expandirse exponencialmente en el territorio nacional, pues no es un secreto que su metodología y manera de funcionar han sido un éxito; hasta el momento cuenta con más de 20.000 graduados y con presencia en países como Argentina, Chile, Perú y Uruguay.



La historia de Coderhouse



Coderhouse nació cuando Christian Patiño, emprendedor y apasionado por la educación y el mundo digital, dejó atrás una idea para concretar lo que es hoy en día Coderhouse. El interés y gusto con el que asume los proyectos hizo que la plataforma pasara de ser una escuela de programación a convertirse en la primera escuela de educación 100 por ciento online en vivo de Argentina y en una de las pioneras de la región.



Dentro de su portafolio, Coderhouse tiene un curso UX UI online en vivo, curso Community Manager , programación, producto y ecommerce para ofrecerle a sus estudiantes una amplia variedad en temas coyunturales sin dejar a un lado la interacción real.



"Juntamos lo mejor de la educación presencial y lo mejor de la educación virtual para crear nuestra metodología que es totalmente digital, desde donde quieras, pero que permite una interacción real e instantánea con los docentes y compañeros", afirma Tomás Cabiche, Growth Manager de Coderhouse.



El secreto del éxito de la compañía



La metodología de esta organización ha sido la protagonista del éxito de la plataforma, si bien cada curso tiene un profesor titular que dicta las clases, al mismo tiempo los alumnos tendrán un tutor asignado las 24 horas del día, los 7 días de la semana para que los acompañe resolviendo sus dudas, y ayudándolos a completar sus desafíos y a lograr sus metas.



"El año pasado nos pusimos a pensar cómo llevar educación con la misma o mejor calidad de la competencia, pero a un precio 4 o 5 veces más bajo. Por eso creamos los cursos online en vivo con una metodología bien pensada para que los alumnos aprovechen al máximo las clases y tengan



atención personalizada, pero para que también sea más escalable a nivel negocio", resalta Christian Patiño, uno de los fundadores.



Por su parte, Tomás Cabiche cree que "Coderhouse es lo que es gracias a sus alumnos y profesores, que también día a día ponen todos sus conocimientos a disposición para que la educación sea mucho más accesible (…) Los cursos de Coderhouse están curadas y validadas por expertos de las mejores empresas como Rappi, Mercado Libre y Despegar, quienes constantemente están revisando los contenidos y dándonos feedback para mejorar o modificar. Nuestra metodología es lo que nos hace diferentes, no solo el contenido está curado por referentes, sino quienes brindan las clases también son expertos que trabajan día a día en las empresas líderes de tecnología de la región".



Asimismo, Patiño agrega que “una premisa nuestra siempre fue que, a diferencia de las universidades, nuestros profesores no fueran profesores, sino gente experta que trabaja día a día en empresas tecnológicas y que les gusta enseñar. Esto nos garantiza que están constantemente trabajando en sus áreas, viendo las novedades y pudiéndolas trasladar a los alumnos. Por último, contamos con tutores, que además del profesor, acompañan a los estudiantes a lo largo del curso para todo lo que necesiten".



Los alumnos cuentan con la posibilidad de acceder de por vida a la plataforma, allí verán los contenidos de los cursos, videos y otros servicios para su formación de la mano de un elemento creado para que los mismos le asignen un puntaje a cada clase.



"Nosotros evaluamos eso constantemente y nos ayuda a mejorar cada punto que los alumnos nos sugieren", aclara Cabiche.

Foto:

¿Por qué estudiar en Coderhouse?



El enfoque de Coderhouse y su plataforma siempre ha sido pensar en los estudiantes, razón que ha llevado a sus fundadores a entregarles a los más destacados proyectos freelance que complementen su desarrollo y crecimiento laboral.



"Buscamos beneficiar a nuestros mejores alumnos ofreciéndoles proyectos pagos, para que además de aprender y poner en práctica sus nuevas habilidades, ganen dinero. El 10 por ciento de cada curso obtiene este beneficio y muchos otros, como descuentos, acceso a eventos exclusivos, etcétera (…) Lo invertido en Coderhouse se recupera rápidamente con la experiencia laboral luego de haber completado el curso. Les ofrecemos a nuestros alumnos acceso a la bolsa laboral donde muchas empresas, de distintos rubros, comparten sus búsquedas laborales. Por otra parte, premiamos a nuestros mejores alumnos ofreciéndoles proyectos freelance pagos, y también contamos con el servicio pago de trabajo asegurado, donde nos comprometemos a conseguirle trabajo en un plazo de tres meses a las personas que adquieren este servicio”.



Sumado a esta gran ventaja, cabe resaltar que en Coderhouse, la calidad de sus cursos le dan la fortuna al alumno de tener dos clases de prueba, y en caso de que no sea lo esperado, le devuelve el 100 por ciento del valor de la carrera porque la meta es que los estudiantes se sientan satisfechos



con los temas y la forma de aprendizaje a precios asequibles, siempre y cuando sea un compromiso de parte y parte.



"Es obligatorio cumplir con dos requisitos: asistir al 85 por ciento de las clases en vivo y entregar todos los desafíos en tiempo y forma", indica Cabiche.



Otros beneficios



Desarrollar sus propios proyectos finales sobre una empresa es uno de los factores que más valoran los alumnos. En ese proyecto, los estudiantes pondrán en práctica los conocimientos aprendidos, pero eso no es todo, cuando ya hacen parte de la comunidad se les otorgan otros beneficios como:



1. Bolsa laboral: donde más de 100 empresas publican búsquedas todos los días.



2. Servicios de carrera: creación del currículum, entrevistas piloto, marca personal, entre otros.



3. Personalización: cuando se ingresa es posible elegir qué perfil tener, ya sea emprendedor, freelance o profesional. Según lo que se seleccione, se podrá obtener contenido y servicios exclusivos para seguir creciendo.



4. Membresía: todos los meses es posible ingresar a talleres, contenido exclusivo, eventos, webinars y otros.



Seguramente después de haber leído esta información, se está preguntando cuáles son los métodos de pago, y la buena noticia es que existen múltiples opciones como PSE, Efecty, Vía Baloto, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia y depósito bancario.



Así las cosas, es el momento de ser parte de Coderhouse, que aunque ya cumplió seis años de ser fundada, se espera que cumpla y crezca más. "Por suerte estamos creciendo muy rápido pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Queremos seguir creando más y mejores productos para nuestros estudiantes. Buscamos ser una súper app de educación", finalizan los voceros.



Para mayor información ingrese a www.coderhouse.com.co