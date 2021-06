Estanterías: una optimización potencialmente riesgosa

La creciente tendencia de las ventas por plataformas digitales, al igual que el comercio convencional, requieren cada vez más lugares de almacenamiento acordes a diferentes necesidades.

Para cada tipo de necesidad existe una tipología en sistemas de almacenamiento que permiten optimizar la logística interna y el cuidado del capital de trabajo que allí se almacena.



La globalización lleva a la generación de estándares que pueden ser insuficientes dependiendo del mercado en el que se participe. Se tienen normativas y legislaciones para regular la mayoría de los productos que se comercializan, pero el tema de estanterías es uno de esos productos de alto impacto y baja regulación coherente con el lugar donde se comercializan.



Colombia está ubicada en una zona critica de sismo como toda la costa oeste del continente, lo cual hace que las estructuras requieran el cumplimiento de las normas acordes para evitar futuros accidentes debido a las condiciones geológicas de la región donde, incluso al interior de Colombia, hay grandes diferencias entre las ciudades, lo cual hace que una estantería con diseño para la costa atlántica del país no funcione en la costa pacífica y genere un alto riesgo de colapso.



El principal problema de los sistemas de almacenamiento o estanterías es que no hay quien legisle o audite este producto, sumado al poco conocimiento que tienen las empresas sobre este importante activo.

Gonvarri Foto: Gonvarri

Actualmente, puede ser ofertado por un gran número de comercializadores que tienen un certificado de calidad y cálculos estructurales genéricos inadecuados para la región, esto como consecuencia de las importaciones masivas sin regulaciones claras, olvidando que son estructuras que no solo contienen activos y capital de trabajo de las empresas, sino que ponen en alto riesgo la vida de las personas que allí operan.



Hoy, para calcular las primas de riesgo, las aseguradoras no dan la relevancia que merece para poder ofrecer mejores condiciones a quien tenga un sistema que garantice mayor seguridad real, donde se debe contemplar una estantería conforme a las realidades del lugar donde se instalará, tipo de estructura y demás.



Esto genera un alto riesgo para quien adquiere estos sistemas, pues por no contar con una buena asesoría sobre las consecuencias de no elegir bien, velar por la seguridad y respaldo, el precio pasa a ser el factor decisivo y se omite por completo el altísimo riesgo que se incurre al instalar estructuras que no son aptas.

En un inicio pueden funcionar, pero las cargas activas, los movimientos telúricos leves y constantes de la región andina hace que el potencial de riesgo ponga en jaque una compañía eventualmente, al poner en riesgo su mercancía y la vida de sus empleados, donde cabe la frase, lo barato puede salir muy costoso.



Por todo lo anterior, el mercado de las estanterías debe regularse y desde la responsabilidad de cada compañía, debe existir la exigencia puntual para cada sistema de almacenaje, exigir una correcta asesoría, acompañada de memorias de cálculo y demás, que avalen el producto, de tal forma que se pueda estar tranquilo ante cualquier eventualidad



Así pues, las estanterías deben ser vistas por las empresas no solo como un activo más de optimización operativa, sino como un custodio de su capital de trabajo incluyendo el recurso más preciado, el recurso humano. No es un tema netamente de capacidad e innovación, es un componente estratégico que puede pasar de ser la salvación a la perdición.



Exija que su estantería sea diseñada exclusivamente para su producto y su locación.