Estados Unidos sigue siendo la mejor opción para hacer negocios

Las oportunidades que les presenta Estados Unidos a las personas o empresas que quieren adelantar negocios en su territorio son numerosas, pero es importante saber cómo hacerlo para evitarse inconvenientes en el futuro.



El bufete de abogados Cuevas, García & Torres, P.A., con oficinas en Miami y Orlando (Florida), establecida en 1995, enfoca su práctica en leyes de inmigración comercial, ley de bienes raíces, ley de negocios y transacciones corporativas, además de litigios comerciales y legislación de asociación comunitaria, relacionada con las asociaciones de condominios y propietarios de viviendas.

Por eso, conversamos con Andrew Cuevas, presidente de esta oficina de abogados, acerca del panorama actual de negocios para los empresarios colombianos y los aspectos legales que deben considerar para que puedan alcanzar sus objetivos de inversión en ese país.

¿Cómo han sido afectados los procesos de negocios a raíz de la pandemia?

En lo que se refiere a la ley comercial y a la ley inmobiliaria, no existe afectación negativa. Al contrario. La economía norteamericana se ha mantenido muy fuerte y las posibilidades son enormes.



Con respecto a la ley de inmigración comercial, sí se han presentado inconvenientes porque los consulados no están tramitando visas de negocios y están dedicados, por ahora, a procesar visas F1, para estudiantes, y J1, de entrenamiento, además de atender otro tipo de emergencias.

¿Cuál es panorama, entonces, para las personas o los empresarios interesados en hacer negocios en Estados Unidos?

Desde mi experiencia puedo afirmar, y tal vez suene mal, que la pandemia ha abierto muchas oportunidades. Aunque muchas empresas tuvieron que cerrar, lo cierto es que sigue existiendo una gran demanda para numerosos bienes y servicios. Es como si la economía local no hubiera sido afectada.



Por otra parte, el desarrollo inmobiliario en el país sigue avanzando, lo cual incrementa el campo de inversión.



Puedo asegurar, con base en todo eso, que el empresario colombiano que quiera adelantar negocios en Estados Unidos tiene muchas oportunidades.

¿Pero el hecho de que los consulados no estén atendiendo solicitudes de visados de negocios no es un problema para ellos?

A pesar de eso, seguimos atendiendo muchas solicitudes y adelantando procesos para colombianos. Lo que sí está sucediendo es que los ejecutivos extranjeros que quieran alcanzar sus metas deben someterse a un trámite adicional, porque primero deben ingresar a los Estados Unidos como turistas, y luego proceder al cambio de su estatus.



Ese paso adicional hace que se requiera de una mayor planificación para adelantar la solicitud de negocios estando en territorio estadounidense en lugar de ingresar con ella ya en la mano.



Como oficina de abogados, es nuestro deseo ofrecerle siempre al cliente un servicio integral, ayudándole a tener éxito en todo el proceso, comenzando por el cumplimiento de los requisitos de inmigración. Adicional a eso, les referimos a otros profesionales, como contadores, corredores inmobiliarios o de negocios, para que puedan establecerse y consolidar su empresa.

¿Qué nos puede comentar con respecto a los requisitos requeridos?

Existen procedimientos de inmigración disponibles para casi cualquier persona. No se requiere de un título universitario o de un gran negocio para acceder al país. En nuestro caso, representamos tanto al pequeño como al gran empresario e, incluso, a quienes están buscando ofertas de trabajo.



Sin embargo, y a pesar de que las posibilidades están abiertas no solamente para quienes cuentan con un capital amplio, sí es necesario revisar cada caso en particular.

¿Qué visados de negocios existen?

Bueno, está, por ejemplo, la visa E-2, para inversionistas. Aunque no se exige dentro de sus requisitos una inversión mínima, sugiero que sea de 80.000 0 100.000 dólares.



También es posible acceder a la visa L-1, de transferencia de negocios o empresas ya establecidas o recién creadas.



Otra es la EB-5, para personas económicamente muy fuertes que quieran prestar montos desde 900.000 mil dólares a negocios o empresas en proceso aprobados por el gobierno estadounidense.

¿Con estas visas es posible acceder a la residencia?

Sí, aunque cada una tiene diferentes pasos e incluye procesos específicos para obtenerla. Por ejemplo, la EB-5 entrega la posibilidad de tener la residencia desde el primer momento.



Aunque los tiempos de validez de los visados varía entre tres y cinco años, muchas personas no esperan hasta que se aproxime su vencimiento para comenzar a recorrer los diferentes pasos que se requieren para la residencia.



Quiero comentar que existe otro proceso, denominado “habilidad extraordinaria”, que les permite a personas muy destacas en su país, en diferentes campos profesionales o artísticos, acceder a la residencia.

¿Qué beneficios tiene la residencia para los empresarios y particulares que quieran adelantar negocios en Estados Unidos?

Con los cambios efectuados en la administración anterior, los impuestos han bajado mucho. Por ejemplo, el más alto definido a nivel corporativo es de 21 por ciento. En promedio, las compañías están pagando entre el 12 y el 18 por ciento de sus ingresos netos, pero es necesario considerar el estado en el que se encuentre establecido el negocio, porque los impuestos estatales varían.

Finalmente, ¿qué recomendaciones les entrega a las personas interesadas en establecerse en Estados Unidos por negocios?

Lo más importante es que estudien muy bien las opciones legales antes de invertir en una empresa o adquirir vivienda. Unavez las entiendan bien y se haya asesorado, que empiecen el proceso.



Es común que muchas personas adelanten negocios y luego busquen el marco legal que les ayude, pero eso es un error y, cuando lo entienden, ya es muy tarde.Más Información