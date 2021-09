Estados Unidos sigue abierto a la inversión colombiana

Estados Unidos no solo resulta ser atractivo para los colombianos por el histórico relacionamiento entre nuestros países, sino porque ofrece posibilidades cada vez más asequibles para estructurar negocios y poderse radicar allí.

Y no hay que olvidar que estamos hablando de la economía más importante del planeta y con una moneda estable, por lo que se trata de un mercado con múltiples posibilidades para invertir que rinden grandes frutos.



“El mercado estadounidense se mantiene fuerte, dándole así la posibilidad a más personas de invertir. Además, los incentivos siguen igual de favorables para quienes ven en el país un destino ideal. El único inconveniente que existe en este momento es que los procesos para emitir las visas no están avanzando ni siquiera en un 20 por ciento todavía”, comenta Andrew Cuevas, presidente del bufete Cuevas, García & Torres, P.A. Abogados, con oficinas en Miami y Orlando (Florida).



Los consulados de Buenos Aires y Montevideo, por ejemplo, ya han abierto sus puertas, pero en el caso de Bogotá se espera una pronta puesta en marcha. En todos los casos, el proceso se presiente especialmente demorado debido al gran número de solicitudes de visas.



Pero viéndolo por el lado positivo, lo anterior demuestra el enorme interés de ciudadanos de países latinoamericanos por invertir en Estados Unidos y, en especial, en el estado de la Florida.



“Los colombianos están considerando, aparte de Miami, a Orlando, Sarasota y Tampa como lugares ideales para la compra de propiedades, no solo construidas. También, de proyectos de construcción, bien sea comerciales o residenciales”, manifiesta el abogado.



Eso ha hecho que los niveles de inversión en dicho estado y, en general, en todo Estados Unidos, se haya mantenido gracias a que muchas personas siguen haciendo uso de su visado de turismo para seguir llevando capital al país, lo cual es completamente legal.



“En el caso de quienes quieren combinar sus inversiones en los Estados Unidos con un derecho a vivir acá, estamos aplicando los debidos ajustes de estatus en los procesos”, explica el presidente de esta oficina de abogados, cuyos servicios se concentran exclusivamente en migración de negocios, asuntos corporativos, estrategias impositivas y protección del patrimonio.



Con la visa en la mano



De acuerdo con Andrew Cuevas, se han identificado dos perfiles de inversionistas colombianos en Estados Unidos: aquel que quiere dolarizar sus pesos y opta por las inversiones pasivas, es decir, que adquiere casas o apartamentos para alquilar sin necesidad de vivir allá, y el empresario que quiere establecerse en el país, expandiendo su negocio o acudiendo a comportamientos comerciales que permitan crear empleo.



“Las leyes de inmigración no han cambiado y todas las visas que pueden beneficiar a empresarios colombianos siguen manteniendo sus características”, aclara el presidente del bufete Cuevas, García & Torres, P.A. Abogados.



La primera opción es la visa E-1, a la que pueden acceder ciudadanos de países con los que Estados Unidos mantenga algún tipo de tratado o acuerdo comercial, y que tengan como propósito adelantar actividades económicas sustanciales entre ambas naciones, o que quieran adelantar operaciones o efectuar inversiones en compañías establecidas en territorio norteamericano.



Una segunda posibilidad es la visa E-2, para la cual, aunque no se exige dentro de sus requisitos una inversión mínima a efectuar en empresas establecidas en Estados Unidos, es recomendable que esta sea de entre 80.000 y 100.000 dólares.



La tercera opción es la visa L-1, de transferencia de negocios o empresas ya establecidas o recién creadas.



La última visa en la que el bufete Cuevas, García & Torres, P.A. Abogados ofrece asesoría es la EB-5, para personas económicamente muy fuertes y que estén en capacidad de llevar a cabo inversiones desde 900.000 mil dólares en negocios en proceso y aprobados por el gobierno estadounidense.

Foto: Qkapital

Invierta más que dinero



Sin embargo, para acercarse al mercado de la Florida y llevar a cabo inversiones en finca raíz en el estado es necesario que los colombianos consideren algunas recomendaciones, siendo la más importante que no hagan todo desde la distancia.



“La primera tendencia es dejar el proceso por completo en manos de un ‘broker’, pero no hay nada más fructífero para el inversionista de Colombia que visitar la Florida como turista y hacer sus propias investigaciones de mercado pasando varias semanas acá”, aconseja Andrew Cuevas.



El abogado también dice que antes de efectuar cualquier inversión económica, es necesario dedicar tiempo a conocer cómo funciona el negocio inmobiliario estadounidense y el de la Florida,



Así mismo, el inversionista debe asesorarse legalmente en lo relacionado con las maneras de proteger su patrimonio, con opciones como el fideicomiso, y reducir impuestos, aspectos que deben conocerse antes de adelantar cualquier proceso de inmigración.



“Solo de esa manera puede alcanzarse el éxito en inversión”, subraya Cuevas.



