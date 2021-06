Estados Unidos, puertas abiertas para empresarios e inversionistas

La economía de la nación más poderosa del planeta se ha fortalecido a pesar de la pandemia, por lo que existe la gran necesidad de generar el mayor número posible de negocios con el fin de mover la economía local y atraer lo mejor de los negocios de otros países.

Esta posibilidad se abre para empresarios colombianos con diversa capacidad de inversión, por lo que establecerse en territorio estadounidense y aprovechar los beneficios que se están generando, aun en medio de la coyuntura sanitaria global, es hoy viable más que nunca.



La pregunta es: ¿Cómo adelantar correctamente esos procesos?

Andrew Cuevas, presidente del bufete Cuevas, García & Torres, P.A. Abogados, con oficinas en Miami y Orlando (Florida), indica que la situación que vive nuestro país con respecto a la aplicación de vacunas ha impedido la reapertura del consulado norteamericano en Bogotá, pero que existen otras posibilidades al alcance de los inversionistas nacionales.



“Hemos estado coordinando para nuestros clientes colombianos citas de inmigración en consulados de Chile, México y Bahamas, que, hasta el momento, siguen recibiendo solicitudes de ciudadanos de otros países”, explica Cuevas.

Eso, más la posibilidad que existe de ingresar a Estados Unidos como turistas con el fin de cambiar su estatus una vez se encuentren allá, ha permitido que el flujo de personas desde Colombia siga siendo importante.

Caminos abiertos para inversionistas



Antes de que los empresarios nacionales adelanten ese proceso, que brinda también la posibilidad de obtener la residencia, hay que considerar el tipo de visados que existe para ellos.



La primera opción es la visa E-1, a la que pueden acceder ciudadanos de países con los que Estados Unidos mantenga algún tipo de tratado o acuerdo comercial, y que tengan como propósito adelantar actividades económicas sustanciales entre ambas naciones, o que quieran adelantar operaciones o efectuar inversiones en compañías establecidas en territorio norteamericano.



“A través de dicha visa no es posible obtener la residencia. Sin embargo, como se concede por cinco años, les permite a las personas adelantar, durante ese tiempo, los trámites necesarios para ese fin. Existen muchos mecanismos que lo hacen posible”, manifiesta el presidente de Cuevas, García & Torres, P.A. Abogados.



Otra posibilidad es la visa E-2, para la cual, aunque no se exige dentro de sus requisitos una inversión mínima a efectuar en empresas establecidas en Norteamérica, es recomendable que esta sea de entre 80.000 y 100.000 dólares. Una tercera posibilidad es la visa L-1, de transferencia de negocios o empresas ya establecidas o recién creadas.



Al respecto, Andrew Cuevas destaca que “muchos colombianos que tienen compañías exitosas en su país están abriendo afiliadas en Estados Unidos, dándoles la oportunidad de obtener la L-1. Lo interesante es que no tiene que ser el mismo negocio. Puede ser otro. Eso sí, los representantes deben ser los mismos”

Especialmente con la visa L-1 es posible llegar a la residencia, siempre y cuando la empresa funcione bien y genere empleos.



La última visa en la que el bufete Cuevas, García & Torres, P.A. Abogados ofrece asesoría es la EB-5, para personas económicamente muy fuertes y que estén en capacidad de llevar a cabo inversiones desde 900.000 mil dólares en negocios en proceso y aprobados por el gobierno estadounidense.

El fideicomiso, una figura recomendada



Para quienes quieran salvaguardar su patrimonio, el bufete maneja los fideicomisos como un producto legal que blinda su dinero en caso de litigios o sucesiones.



“No son pocos los colombianos que buscan dolarizar sus ahorros con el fin de valorizarlos. Lo interesante es que aquí en Estados Unidos no existen los impuestos sobre el patrimonio ni sobre la riqueza. Para que una persona tenga que tributar en caso de sucesión, el monto tiene que superar los once millones de dólares. Eso significa que la mayoría de las personas no tiene de qué preocuparse”, afirma Cuevas.



El presidente de Cuevas, García & Torres, P.A. Abogados indica que, en la medida en que más colombianos trasladen su patrimonio de Colombia a Estados Unidos, la figura del fideicomiso adquiere mayor relevancia.



Su recomendación es, entonces, que este proceso se lleve a cabo al mismo tiempo que la asesoría en inmigración.



Para saber más acerca de visados, posibilidades de inversión en Estados Unidos y cómo acceder a la residencia, EL TIEMPO Casa Editorial, Wise Group, The QKapital Group y Cuevas, García & Torres, P.A. Abogados llevarán a cabo el miércoles 9 de junio un foro virtual denominado “Invertir o vivir en la Florida USA”.

El evento puede ser seguido en el canal de YouTube de EL TIEMPO Casa Editorial a partir de las 2:30 de la tarde.



Para más información https://qkapitalcolombia.com.co/webinar/.