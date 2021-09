Estados Unidos está cada vez más abierto a los inversionistas

Los colombianos siguen observando con gran interés el mercado norteamericano para ampliar sus inversiones. Contrario a lo que se podría pensar, esto fue motivado por la coyuntura que se ha venido presentando en el mundo. La situación solo ha hecho que se consideren otras opciones para colocar el dinero y diversificar el portafolio, incluyendo los bienes raíces.

“Esta opción es una de las más consideradas porque el mercado de Estados Unidos cuenta con una moneda muy fuerte y el sector de ‘real estate’ presenta importantes posibilidades de valorización a futuro”, dice Silvia Barreto, representante internacional de The QKapital Group en Colombia



Dicho interés ha ubicado a los inversionistas de nuestro país en el tercer escalón de los más importantes porque, entre otras cosas, las tasas están ahora en niveles más bajos que hace un semestre, encontrándose desde el 3,5 por ciento efectivo anual.



“Sí, es cierto también que los inversionistas colombianos deben ahora demostrar un poco más de dinero y disponer ya con la cuota inicial y los gastos de escrituración, que son de entre el 4 y el 5 por ciento del valor de la propiedad, aunque no se han disminuido las ventajas de la inversión”, aclara Andrés Rivera, gerente para Colombia de The Qkapital Group.



Esos son algunos de los pocos cambios que se han presentado para los inversionistas internacionales porque los bancos necesitan ver un poco de dinero extra previendo que, en caso de una nueva situación como la vivida en 2020, la persona pueda demostrar que puede pagar la cuota mensual del mueble más allá de considerar, necesariamente, la obligación de rentarlo.



Sin embargo, los beneficios de invertir en ‘real estate’ en Estados Unidos, especialmente en la Florida, son más que evidentes. Después de la pandemia, las rentas han subido considerablemente y están pagando prácticamente solas los costos de tener una propiedad en el país norteamericano.

“La situación permite cubrir los gastos mensuales, como la cuota del crédito, el predial (que el banco cobra mes a mes), el pago del seguro y la administración. Eso se suma a características atractivas del estado, como el clima, junto con buenos incentivos tributarios”, señala Andrés Rivera.



“Los colombianos tienen dos motivaciones para fijarse en el mercado norteamericano, en especial en el estado de la Florida: las ya mencionadas tasas de interés, que están ahora más bajas que nunca en la Historia, y las elecciones del próximo año, que normalmente generan incertidumbre y provoca devaluaciones del peso. Por eso, es importante tener dinero invertido en un mercado tan sólido como el estadounidense”, aclara Rivera.



El ‘chek list’ del inversionista



Los representantes de The QKapital en Colombia insisten en que las ventajas que se les presentan a los colombianos con liquidez y que ven en la Florida una posibilidad para invertir son las tasas más bajas, los montos de préstamos más altos, las rentas que han subido, un estado con altos beneficios tributarios y mayores espacios de las propiedades por menores precios.



Estas posibilidades que se presentan en la Florida están disponibles para cualquier colombiano. Eso es importante que lo sepa cualquier persona en nuestro país. Aún más, para los inversionistas de procedentes de Colombia suele ser más fácil acceder a préstamos bancarios que para los mismos estadounidenses.



Pero ¿qué deben considerar los inversionistas nacionales para que su incursión en el mercado de Estados Unidos sea la mejor?



La entidad recomienda seguir los siguientes pasos:



- Contactar a su ‘trade’ o ‘broker’ de confianza.

- Acudir a The QKapital Group para llevar a cabo una precalificación, que no es otra cosa que una preaprobación de crédito. Así, se determina el monto máximo de endeudamiento al que puede llegar el inversionista, considerando que los bancos norteamericanos están presentando hasta el 70 por ciento en el caso de apartamentos y el 75 por ciento cuando se trata de casas, una de las más recientes novedades para tener en cuenta.

- Identificar la propiedad a adquirir.

- Dos referencias bancarias, carta del contador, contrato firmado por ambas partes y la fotocopia de pasaporte y visa para entrar en el proceso de crédito, que se puede extender hasta dos meses para el desembolso

- Una vez aprobado el crédito, se debe proceder a la escrituración del inmueble, para la que se otorgan entre 45 y 60 días.



Atención sin pagar de más



A pesar de ser un banco en Estados Unidos, The QKapital hace presencia en Colombia con un equipo de personas que le ayuda a cada inversionista a entender sus necesidades.

“Nosotros no cobramos por la atención que ofrecemos. Sabemos que las expectativas con las que llegan los colombianos son especiales y así las consideramos, dándoles a conocer las mejores posibilidades para acceder al tipo de propiedad y al estatus financiero que se acomode a sus intereses, sin costos extra”, aclara Silvia Barreto.



Además, al contar con una línea de crédito con más de 56 instituciones financieras norteamericanas, The QKapital Group brinda opciones adecuadas para cada inversionista, dependiendo de su perfil.



Los colombianos interesados en asesoría y precalificación o preaprobación de créditos hipotecarios pueden comunicarse con The QKapital Group a través de los siguientes canales:



