De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ocho millones de personas se irán a estudiar en el extranjero en el 2025; cifra que se estima gracias a las diferentes oportunidades que los países ofrecen en materia de educación. Y es que estudiar en el exterior, no solo significa vivir nuevas experiencias, también le da paso a una mejor calidad de vida.

Ahora bien, decidir dónde estudiar y cumplir con cada uno de los requisitos de determinado país exige una gran responsabilidad, y en ese sentido, es clave contar con el apoyo de expertos que tengan la capacidad de brindar la información pertinente. Tal es el caso de Estudiar by CSA Travels, una agencia colombiana que cuenta con 16 años de experiencia en el mercado, más de 450 convenios con instituciones de todo el mundo, avaladas y certificadas por entes pedagógicos de cada país, y es miembro de la Asociación Nacional de Empresas para Estudios en el exterior (ANEX), que se encarga de velar por el cumplimiento de los altos estándares de calidad en la labor realizada por las agencias del territorio nacional.



“Como agencia nos encargamos de asesorar y apoyar al interesado en estudiar en el exterior para que elija la mejor opción y el mejor lugar de acuerdo a sus necesidades y objetivos. Manejamos múltiples destinos y diferentes programas para personas desde los 7 y hasta los 60 años de edad”, afirma Andrea Cano, directora de mercadeo de Estudiar, agregando que “Acompañamos al estudiante desde que inicia, realiza su proceso, viaja al destino y regresa a Colombia de manera completamente gratuita. Nuestros servicios también incluyen asesoría en traslados aeropuerto en destino, seguros o asistencias médicas complementarias, acomodación en destino y compra de tiquetes”.



Estudiar by CSA Travels maneja un amplio portafolio de programas académicos hechos a la medida de la persona. Con dicha agencia, el interesado podrá encontrar high schools, campamentos de verano, programas de idiomas, pregrados, posgrados y cursos especializados en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Malta, Irlanda, Alemania, España, Holanda y Reino Unido, entre otros.



“Para realizar un programa académico en el exterior es indispensable cumplir con algunos requisitos y para estos casos el estudiante debe tener un perfil coherente con la información que le brindará a la embajada, es decir, soportarla con certificados, una carta que describa las razones por las cuales quiere viajar y volver a Colombia, historial académico, solvencia económica, exámenes de salud para algunos destinos y pasaporte”, explica Cano.

Asista a ‘Expoestudiar 2022’



Con el objetivo de dar a conocer información sobre las diversas opciones de educación internacional y ayudar a la persona a iniciar su proyecto para estudiar y trabajar en el exterior, Estudiar by CSA Travels realizará ‘Expoestudiar 2022’, una feria de estudios internacionales que contará con la presencia de más de 30 instituciones en un solo lugar y acceso a charlas, asesorías, becas, concursos y descuentos.



“Como agencia siempre hemos realizado diferentes eventos virtuales y presenciales, pero para esta ocasión, tendremos la feria abierta al público en diferentes ciudades del país para que la persona que desee comenzar un proyecto de estudios en el exterior acceda de manera gratuita a la información. Estaremos en Cali, el 7 de marzo en el Hotel Dann Carlton de 3:00 p. m. a 7:00 p. m., en Medellín, el 9 de marzo en Milla de Oro-Distrito de Negocios de 3:00 p. m. a 7:00 p. m., en Rionegro, el 12 de marzo en Jardines de Llanogrande de 11:00 a. m. a 6:00 p. m., y en Bogotá, el 15 de marzo en el Hotel Four Points by Sheraton de 3:00 p. m. a 7:00 p. m.”, puntualiza Cano.



Así las cosas, la invitación es a que asista a la feria anteriormente mencionada y realice su proceso con una agencia miembro de ANEX y aliada del British Council, English UK, ICEF, Think New - New Zeland Education y Education UK, entre otros.

Para mayor información visite las redes sociales de Estudiar by CSA Travels @estudiarbycsatravels o ingrese a https://estudiarenelexterior.co/. Para asistir a Expoestudiar regístrese en https://landing.estudiarenelexterior.co/