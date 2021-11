Esta es la apuesta de Volvo para un futuro incomparable

Muy en línea con las tendencias globales por una movilidad más sostenibles, Colombia cada día se va dejando seducir por las tecnologías más limpias pues, además de contribuir por un mundo mejor, hoy presentan modelos para los gustos más exigentes.



Y es que mes a mes las estadísticas que revela la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) sobre el mercado de vehículos híbridos y eléctricos siguen sorprendiendo, al registrar crecimientos tan significativos como el de octubre pasado, donde se obtuvo una cifra récord de 2.351 registros nuevos, es decir, un incremento del 257,8% con respecto al año mismo periodo del año anterior, en tanto que en el acumulado del año esa variación es del 269,5%.

Entre los fabricantes que vieron hacia dónde iba a dirigirse esta industria está Volvo que, tras años de gestación y siendo pioneros en el desarrollo de alternativas de movilidad más amigables con el planeta, hoy pueden hablar con certeza de un futuro incomparable y que se traduce en la promesa de esta marca con la sostenibilidad, la seguridad y el bienestar de las personas.



Desde esa visión es que esta compañía ha apostado por la electricidad, con una declaración fuerte para todo el mercado automotor: “El futuro es eléctrico”.



Lo anterior se convierte en acciones concretas, como las que le permiten visualizar que para 2030 será una empresa de vehículos 100% eléctricos y para 2040, climáticamente neutral.



Pero además esta es una visión que ya empieza a convertirse en realidad en Colombia, donde nueve de cada 10 vehículos Volvo vendidos cuentan con alguna forma de electrificación.



“Y es que si se trata de opciones de movilidad sostenible, en Volvo contamos con opciones incomparables: nuestro portafolio completo en sus tres referencias (XC40, XC60 y XC90) se encuentra disponible en versiones mild-hybrid e híbridas enchufables. Parte de la promesa por este futuro incomparable se cumple con la llegada del nuevo XC40 Recharge Pure Electric, el primer SUV 100% eléctrico de Volvo, que ya está en el país”, resaltan voceros de la marca.



Proyección de ventas y versiones ganadoras



Con respecto a las ventas de los vehículos eléctricos en el país, Volvo estima que el mercado ‘premium’ cierre por encima de 10.000 unidades este año. Para este fabricante, el 2021 ha sido un año muy positivo en el que esperan superar las 1.000 unidades vendidas, una cifra jamás alcanzada por la compañía.



Pero no sería como para sorprenderse, si se tiene en cuenta que Volvo es la única marca en Colombia que tiene todo su portafolio en versiones mild-hybrid e híbridos enchufables, y en todos sus modelos SUVs tienen alternativas para que los clientes entren al mundo de la electrificación.



Y es que entre esas atractivas opciones se encuentra el XC40 Pure Electric, inspirado en la conocida y premiada versión SUV. El modelo combina lo mejor del estilo escandinavo con la sostenibilidad y sirve para fortalecer el compromiso de Volvo de convertirse en totalmente eléctrico para 2030.



Con 408 hp de potencia, este SUV trae tecnología de punta con calidad sueca en cada detalle, brindando seguridad y el compromiso de la marca con la sustentabilidad y el medio ambiente.



Uno de los aspectos más destacados es el One Pedal Drive, una función que se puede activar dentro del vehículo y hace que la aceleración y el frenado sean mucho más prácticos a través de un solo pedal. Es decir, para acelerar basta con pisar el pedal y para frenar basta con aliviar el pie y el coche se detendrá según la fuerza que se ejerza. Una vez que se utiliza esta función, la regeneración de energía se vuelve aún más eficiente e incluso extiende la autonomía.



“El XC40 Recharge Pure Electric se convierte en un hito para Volvo Cars. Ahora la llegada del modelo eléctrico nos lleva a un nuevo nivel en toda Latinoamérica. Este vehículo trae lo mejor en lujo, elegancia, sofisticación, seguridad y, sobre todo, tecnología. Es un vehículo robusto que lleva en su ADN todos los años de desarrollo de la marca”, dice Tarcisio Triviño, Managing Director Importer Markets de Volvo Cars para Latam Hub.



Google y Volvo en un sistema de información y entretenimiento sin precedentes



Además de la electrificación y la sostenibilidad, este SUV sigue haciendo historia al inaugurar el nuevo sistema de infoentretenimiento con el inédito sistema operativo Google Automotive Services, que integra el coche con las funciones más avanzadas de Google.



“Volvo Car Group es la primera empresa en unirse a Google en la integración de un sistema con Android con aplicaciones y servicios integrados de Google. Esto trae muchas ventajas para el cliente, que tendrá una experiencia nativa y mucho más práctica para el día a día, especialmente cuando se trata de un modelo eléctrico”, destaca André Bassetto, director de Producto y Postventa de Latam Hub.



Desarrollado por Google, el sistema reconsidera la naturaleza del infoentretenimiento en el automóvil y tiene una interfaz fácil de usar con una conectividad inigualable. Para brindar a los clientes la misma experiencia a la que están acostumbrados en sus teléfonos, pero adaptada para la interacción con manos libres mientras conducen, las funciones de reconocimiento de voz se mejoraron para brindar una experiencia única y conectada.



“Además, los clientes tienen acceso a un amplio ecosistema de aplicaciones nativas para el automóvil a través de Google Play”, precisa Bassetto.



Así, con el Asistente de Google, los conductores pueden usar su voz para hacer las cosas mientras se concentran en la carretera. El asistente puede controlar la temperatura, establecer un destino, reproducir música y podcasts y enviar mensajes, todo mediante un comando de voz, sin quitar las manos del volante.



Detalles que encantan



La novedad también está en el nuevo diseño. Con el inconfundible estilo escandinavo de los SUV de la marca, el XC40 Pure Electric aporta aún más refinamiento y sofisticación en cada detalle. En el lugar donde estarían las rejillas de entrada de aire del motor se incluyó un panel con el logo de Volvo Cars, que recuerda la originalidad del modelo. Aparte de este diferencial, la gama de versiones también recibe un nuevo color, Sage Green, exclusivo del modelo eléctrico.



Por dentro, de acuerdo con su fabricante, el SUV es aún más impresionante. El automóvil mantuvo el diseño limpio resaltando los hermosos detalles que están por todas partes. Los revestimientos de los asientos de microtech están en perfecta armonía con la alfombra, el volante y el panel, que está acabado en Cutting Edge Aluminium.



Otra novedad es el revestimiento del suelo, que fue realizado íntegramente con plástico reciclable, una de las preocupaciones de la marca con la sostenibilidad.



En el exterior, lo más destacado es la encantadora inscripción Recarga, en las columnas traseras. Las ruedas de aluminio de 20 pulgadas también se suman a la apariencia del automóvil, además de traer el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos, el TPMS.



Igualmente, el automóvil tiene un maletero delantero de 31 litros, además del espacio trasero de 413 litros, que también tiene una apertura y cierre eléctrico con función de hands-free.



En el interior, soluciones de almacenamiento inteligente para botellas de agua, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, alimentos y más, así como un compartimento frontal con carga por inducción para teléfonos móviles.



“Para arrancar el vehículo, Volvo trae otra buena noticia: sin botón de arranque, el coche arranca en el momento en que el conductor entra con la llave en el bolsillo, se abrocha los cinturones de seguridad y selecciona la caja de cambios en la posición D. Para apagarlo, es lo suficientemente ajustado a P y salir del vehículo”, revela la marca.



Poder y autonomía



Según las fuentes de Volvo, el XC40 Recharge Pure Electric es un vehículo eléctrico enchufable que se puede cargar desde un tomacorriente estándar o mediante un Wallbox. Combinados, la potencia de los dos motores eléctricos P8 AWD (All Wheel Drive) generan unos impresionantes 408 CV de potencia y 660 N.m de par.



Con la incorporación del sistema de propulsión totalmente eléctrico, con tracción en las cuatro ruedas y la batería de alta tecnología de 78 kWh, el automóvil ofrece una autonomía de más de 400 km (WLTP - procedimiento de prueba de vehículos ligeros armonizados en todo el mundo) con una sola carga. Y con un sistema de carga rápida, la batería se carga al 80% de su capacidad en 40 minutos.



El rendimiento de este SUV totalmente eléctrico se puede comparar fácilmente con el de un automóvil deportivo. Los equipos y tecnologías utilizados en la fabricación del vehículo permiten una aceleración de 0 a 100 km / h en tan solo 4,9 segundos, con un limitador de 180 km / h.



Tecnología combinada con seguridad



El Volvo XC40 Pure Electric ofrece la asistencia a la conducción más avanzada, como la moderna cámara de 360 grados que, junto con Side Traffic Alert (CTA), con frenado automático, ayuda y previene colisiones a la salida y entrada de plazas de aparcamiento. El Volvo XC40 Pure Electric también cuenta con el sistema de alerta de cambio de carril (LKA) y el sistema de alerta de punto ciego (BLIS).



Otra tecnología es City Safety, que reconoce a peatones, ciclistas y animales grandes y puede frenar e incluso dirigir el volante para evitar o minimizar una colisión. El vehículo está equipado con Pilot Assist y Adaptive Cruise Control (ACC), que tiene sensores y cámaras que monitorean los carriles de los carriles y un sistema que controla la aceleración y el frenado, lo que ayuda a mover el vehículo, por ejemplo, al sortear curvas abiertas en carreteras, además de controlar la distancia del coche que va delante.



El paquete de iluminación se completa con faros FULL LED con autodireccional (ABL) con función antideslumbrante (AHB) y faros antiniebla LED. Todas estas tecnologías aportan el firme compromiso de Volvo Cars de desarrollar automóviles más seguros en el XC40 Recharge Pure Electric.



Pensando también en la seguridad, el XC40 Pure Electric cuenta con el Care Key, que permite la regulación del límite de velocidad mediante programación con la llave principal y el Care Key. Así, al usarlo en el coche se demarca la velocidad máxima establecida y el vehículo funciona según lo programado.



Además, el sistema GAS integra Volvo On Call, un servicio de seguridad, protección y comodidad que ofrece asistencia las 24 horas, asistencia de emergencia. Extremadamente útil, permite al conductor, a través de la aplicación de su smartphone, comprobar el nivel de batería, bloquear y abrir las puertas, climatizar la cabina a distancia, arrancar de forma remota y enviar destinos al sistema de navegación, por ejemplo.



Facelift para el XC60



Para Volvo, el XC60 es una de las referencias más populares en el país y en el mundo, y este facelift entrega una versión más inteligente y conectada del SUV que sus clientes conocen y aman.



“A nivel exterior, este facelift nos sorprende con un rediseño de la parrilla delantera y detalles cromados que hacen de este nuevo modelo una versión más sofisticada del XC60. Además de estos cambios sutiles en el exterior, el facelift incluye nuevas opciones de llantas y pinturas para la carrocería”, subrayan los portavoces.



Pero, sin duda, dicen que lo más importante de este facelift se encuentra en el salto tecnológico que es lo que realmente hace del XC60 una versión más inteligente y conectada. Google es el aliado sorpresa en este facelift, el nuevo sistema de entretenimiento ofrece conexión a diferentes apps como Google Maps, Spotify y la posibilidad de sincronizar el vehículo con otros dispositivos a través de una cuenta Google. La marca ha descrito este salto tecnológico como una experiencia similar a usar un smartphone.



A todo este propósito por la movilidad sostenible se suma el tema de infraestructura, fundamental para la construcción de un futuro imparable. De ese entendimiento parte la decisión de Volvo de invertir de manera decidida en Colombia, y en una apuesta por el país y por el futuro eléctrico instalarán sus primeros 150 cargadores (en una primera etapa, pero esperan contribuir con muchos más).



“Uno de los principales factores que evalúan los compradores a la hora de pasarse a un vehículo eléctrico o híbrido enchufable es el tema de carga, poco a poco se han ido desmontando los mitos alrededor de esto, pero a medida en que exista una infraestructura sólida para la movilidad sostenible, el futuro eléctrico será más fácil de construir para todos”, puntualizan los voceros de esta marca.