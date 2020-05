Esta crisis le recordó al mundo que los héroes visten una bata blanca

¨Salvar al mundo¨, es tal vez una de las respuestas más comunes que dan las personas cuando les preguntan, qué les gustaría hacer en la vida, y de qué forma quisieran dejar huella. Salvar al mundo es para muchos una utopía, mientras que para otros, una lucha y realidad diaria.

Y es que esta crisis por la que están atravesando todos los países que existen, ha permitido que los aproximadamente 7.700 millones de personas que hay en la actualidad, hayan conocido y reconocido a los verdaderos héroes. No a los que muestran los programas de televisión, no a los que se ven en las diferentes películas de acción, los verdaderos héroes son médicos, enfermeras, y todos aquellos que hacen parte del personal de la salud.



Por esa razón, llegó la hora de decirles #MuchasGracias. Gracias por despertar todas las mañanas para seguir trabajando por el bienestar y la salud de los colombianos. Gracias por cuidar a quienes más lo necesitan. Gracias por no tener miedo de acercarse cuando la mayoría están aislados. Gracias por decidir cambiar sus noches y ratos en familia, por una vida dedicada a mejorar el planeta. Gracias por intentar devolverle la esperanza a todos los que la han perdido. Gracias por no renunciar a volver a las calles.



Hoy más que nunca, el sacrificio del personal médico y de la salud, merece todos los reconocimientos posibles, ya que su esfuerzo y empeño, están haciendo que salgamos adelante; y por motivos como los anteriormente mencionados, Tecnoquímicas quiere invitarlos a unirse a una gran campaña, y decirle al personal médico y de la salud, a través de un mensaje que podrán dejar en sus redes sociales, o de una plantilla que se podrá compartir en el perfil de Instagram, #MuchasGracias. #MuchasGracias a cada uno de los que han cuidado a los seres humanos desde que nacieron, y que todavía, lo siguen haciendo.